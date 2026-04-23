México

Sentencian a 70 años de prisión a feminicida en Tlalnepantla por el asesinato de su madre y abuela

Estos hechos se registraron en enero de 2024

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FGJEM Fiscalía Mexiquense Sede
Fiscalía Mexiquense logró la sentencia de feminicida a 70 años (FGJEM)

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) obtuvo una sentencia condenatoria de 70 años de prisión en contra de Jesús Efrén Lozada Aragón, de 26 años de edad, tras acreditar su responsabilidad en el delito de feminicidio en agravio de su madre y abuela, en el municipio de Tlalnepantla.

De acuerdo con la investigación ministerial, los hechos ocurrieron el pasado 15 de enero de 2024 al interior de un domicilio ubicado en la colonia Marina Nacional, donde las víctimas —una mujer de 95 años y otra de 63— se encontraban en ese momento. Fue en ese contexto que el ahora sentenciado ingresó al inmueble y comenzó a agredirlas físicamente.

Las indagatorias señalan que, derivado de la violencia ejercida, ambas mujeres perdieron la vida a causa de los golpes recibidos.

Agresor intentó ocultar los cuerpos

Sentenciado feminicidio Tlalnepantla Edomex FGJEM
Sentenciado feminicidio Tlalnepantla Edomex (Foto: FGJEM)

Posteriormente, el agresor intentó ocultar los cuerpos dentro de la misma vivienda, con la finalidad de evadir la acción de la justicia, para después huir del lugar.

Tras el hallazgo de los cuerpos, el Ministerio Público de la FGJEM inició las diligencias correspondientes, lo que permitió recabar pruebas suficientes para identificar a Jesús Efrén Lozada Aragón como probable responsable del doble feminicidio. Con base en los datos de prueba obtenidos, la autoridad solicitó y consiguió una orden de aprehensión en su contra.

El imputado fue detenido en Tlaltizapán, Morelos y posteriormente ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla, donde quedó a disposición de la autoridad judicial. Durante el proceso, el órgano jurisdiccional analizó las pruebas presentadas por la Fiscalía, entre ellas peritajes, testimonios y evidencia recabada en el lugar de los hechos.

Luego de valorar los elementos probatorios, el juez determinó dictar una sentencia condenatoria de 70 años de prisión. Además, se estableció la suspensión de los derechos civiles y políticos del sentenciado, como parte de las sanciones impuestas por este delito.

Edomex, con 11 municipios por AVG

Este caso pone nuevamente en el centro de la discusión la violencia feminicida en el Edomex, una de las entidades con mayor incidencia de este delito a nivel nacional, tomando en cuenta que tiene 11 municipios con Alerta de Violencia de Género (AVG) desde 2015.

Organizaciones civiles han insistido en la necesidad de fortalecer las políticas públicas de prevención, así como mejorar los mecanismos de atención a mujeres en situación de riesgo. Asimismo, destacan la importancia de la denuncia oportuna y la actuación inmediata de las autoridades para evitar que estos hechos se repitan.

La sentencia contra Jesús Efrén Lozada Aragón representa un avance en la procuración de justicia, al tiempo que envía un mensaje sobre las consecuencias legales de cometer delitos de alto impacto como el feminicidio.

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