La “Hormiga” González y su pasado con Cruz Azul: este es el vínculo que lo une con los celestes

El delantero se afianza como figura del Guadalajara y referente de la Selección Mexicana, mientras la conexión de su familia con Cruz Azul suma sabor a los enfrentamientos contra los celestes. (REUTERS/Eloisa Sanchez - Instagram/ @chivas )

El futbol mexicano está lleno de historias que conectan generaciones y equipos. Una de ellas es la de Armando “Hormiga” González, delantero estrella de Chivas y actual figura de la Liga MX y la Selección Mexicana, cuyo presente goleador contrasta con un pasado familiar ligado a Cruz Azul.

En este sentido, aunque “La Hormiga” nunca vistió la camiseta celeste, su padre, Armando González Bejarano, tuvo un papel inesperado en la historia de La Máquina.

Bejarano, quien también fue jugador de Chivas, tuvo un paso con Cruz Azul como técnico interino. (Instagram/ @chivas)

En diciembre de 2020, tras la salida de Robert Dante Siboldi, fue designado como director técnico interino para un partido oficial de la Concachampions. Ese episodio, breve pero significativo, es el vínculo que une al atacante rojiblanco con el club cementero.

El día que su padre dirigió a Cruz Azul

La anécdota se remonta al 16 de diciembre de 2020, cuando Cruz Azul enfrentó al LAFC en los cuartos de final de la Concachampions. Con Bejarano en el banquillo, el equipo inició ganando gracias a un gol de Yoshimar Yotún, pero terminó cayendo 2-1.

Carlos Vela anotó de penal para empatar el partido.

Mahala Opoku selló la remontada para el conjunto angelino.

Fue el único partido oficial que dirigió el padre de la Hormiga con el primer equipo.

La participación de Armando González Bejarano en la Concachampions 2020 frente al LAFC de Carlos Vela marcó el único partido oficial que dirigió al primer equipo de Cruz Azul. (Foto: Reinhold Matay-USA TODAY Sports)

Ese momento quedó como una curiosidad en la historia del club, pero también como un recuerdo familiar que hoy cobra relevancia cada vez que “La Hormiga” enfrenta a los celestes.

Una conexión que da sabor a los duelos

Cada vez que Armando González enfrenta a Cruz Azul con Chivas, la prensa y la afición recuerdan este vínculo. No se trata de un pasado directo como jugador, sino de una herencia familiar que lo conecta con la institución celeste.

Armando 'Hormiga' González destaca en Chivas como líder de goleo en el torneo Clausura 2026 de la Liga MX. REUTERS/Eloisa Sanchez

El atacante, que hoy es líder de goleo del Clausura 2026, carga con esa anécdota como parte de su historia personal. Para él, los partidos contra La Máquina tienen un matiz especial: su padre ya estuvo en el banquillo cementero, aunque fuera por un breve interinato.

El presente de la Hormiga y el legado familiar

Hoy, con apenas 22 años, “La Hormiga” se ha consolidado como uno de los delanteros más prometedores de México. Su capacidad para definir y su sentido de pertenencia con Chivas lo han convertido en pieza clave del proyecto de Gabriel Milito.

Lleva 5 goles en el Clausura 2026 .

Es un candidato de peso con la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026 .

Representa la nueva generación de atacantes nacionales.

Armando “La Hormiga” González, delantero canterano de Chivas, cumplió uno de sus mayores sueños al debutar con la selección mexicana el 18 de noviembre durante el amistoso contra Paraguay, donde el cuadro tricolor cayó por marcador de 1-2 frente a los sudamericanos. REUTERS/Aris Martinez

El recuerdo de su padre en Cruz Azul es un detalle que enriquece su historia: mientras él brilla con goles, su familia ya dejó huella en otro de los grandes clubes del país. Es un vínculo que une pasado y presente, y que convierte cada enfrentamiento entre Chivas y Cruz Azul en un capítulo especial del futbol mexicano.