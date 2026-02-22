https://www.infobae.com/mexico/deportes/2026/02/22/definido-el-rival-de-rodrigo-pacheco-para-la-primera-ronda-del-abierto-mexicano-de-tenis. (EFE/David Guzmán)

El tenista mexicano Rodrigo Pacheco, proveniente de Mérida, debutará en el Abierto Mexicano de Tenis 2026 ante el italiano Flavio Cobolli, quien ocupa el puesto 20 del ranking ATP.

Después de sorprender a todos con su actuación en 2025 al clasificar hasta los cuartos de final, el yucateco busca seguir escalando posiciones en la clasificación mundial con otro buen torneo en Acapulco.

Quién es Flavio Cobolli

El tenista italiano participará por tercera ocasión en el torneo. (REUTERS/Jaimi Joy)

Flavio Cobolli es el tercer mayor exponente del tenis italiano. El 2025 fue el año con más éxitos en su carrera al llevarse el campeonato en el Tiriac Open y Hamburgo, además de llegar a los cuartos de final de Wimbledon, donde perdió ante Novak Djokovic.

De niño, creció en la academia juvenil de la AS Roma, pero optó por la raqueta influido por su padre Stefano, ex profesional y actual entrenador: “Jugaba más fútbol que tenis, pero seguí mi instinto y no me arrepiento”, confesó el tenista para la página del Abierto Mexicano de Tenis.

Apasionado por los tatuajes, luce lemas como “Ir por la victoria” (en italiano), “valiente”, “pasión” (en chino), el lobo de la Roma y el símbolo de Florencia.

Su mayor sueño es conseguir un título de Masters 1000 en casa y ahora regresar al Abierto de Acapulco por tercera vez consecutiva y buscar sumar un nuevo título ATP a sus vitrinas.

Otros mexicanos presentes en el torneo

Rodrigo Pacheco será el único representante en singles, mientras que en dobles habrá tres mexicanos. (REUTERS/Henry Romero)

Después de que tres tenistas mexicanos disputaran la ronda clasificatoria del Abierto Mexicano de Tenis, ninguno de ellos logró avanzar al draw principal del torneo al caer en la primera ronda de la qualy.

En el caso de Alan Magadán perdió por parciales de 7-6 y 6-3 ante el japonés Rinky Hijikata que impuso condiciones en el segundo set tras un parejo primer capítulo.

Alex Hernández fue dominado por el tenista de Hong Kong, Coleman Wong, quien venció sin dificultades al mexicano en sets corridos por 6-3 y 6-2.

Por último, Rafael de Alba tuvo el mismo destino frente al nipón Sho Shimabukuro por doble 6-2.

A pesar de que México solamente contará con un participante en el cuadro de singles, habrá tres tenistas del país para la pruebas de dobles: Santiago González con David Pel, Miguel Ángel Reyes Varela con Nuno Borges y Rodrigo Pacheco con Rafael Jodar.

Logros de Rodrigo Pacheco

Rodrigo Pacheco reacciona tras ganar un punto ante el español Alejandro Davidovich Fokina en los cuartos de final del Abierto Mexicano de Tenis. ( REUTERS/Henry Romero)

El tenista mexicano alcanzó su punto más alto en la edición pasada del Abierto Mexicano de Tenis al llegar hasta los cuartos de final tras vencer en primera ronda al tenista australiano Aleksandar Vukic y posteriormente tener bye frente a Casper Ruud, quien se retiró del torneo.

Su más alta ubicación en el ranking ATP en individuales es el puesto 211, pero viene de formar parte de las clasificatorias para entrar al Australian Open, muestra del crecimiento que está teniendo el tenista.

Antes de llegar al profesionalismo, Pacheco alcanzó los cuartos de final del Abierto de Australia Junior y del Abierto de Francia Junior en 2022 e hizo su debut profesional en el Abierto de Los Cabos 2022 en el cuadro principal de individuales, al que llegó mediante una wildcard.

El logro más grande su carrera lo consiguió en el torneo de juniors en Roland Garros 2023, al ser campeón en dobles junto a Yaroslav Demin.