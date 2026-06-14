Menor pone en riesgo su vida al cruzar avenida de Nuevo León: rápida reacción de conductor y ciudadano evitan tragedia

Municipio de Santiago, Nuevo León menor carretera Nacional (captura)

Momentos de tensión y preocupación se vivieron sobre la Carretera Nacional, en el municipio de Santiago, Nuevo León, luego de que una menor de edad fuera captada caminando sola y cruzando la transitada vialidad, poniendo en riesgo su integridad física y generando alarma entre automovilistas que circulaban por la zona.

El incidente, registrado frente a un establecimiento comercial, quedó grabado por una cámara de seguridad y rápidamente comenzó a difundirse en redes sociales, donde usuarios destacaron la importancia de la supervisión de menores en espacios cercanos a carreteras de alta velocidad.

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De acuerdo con testigos, la niña logró alejarse de sus padres en un momento de descuido y caminó directamente hacia la carpeta asfáltica de la Carretera Nacional, una de las vías con mayor flujo vehicular en la región.

Las imágenes muestran cómo la menor avanza entre los carriles mientras varios vehículos circulaban por el lugar, generando momentos de gran tensión entre quienes presenciaron la escena.

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Automovilistas que transitaban por la zona reaccionaron de inmediato al percatarse del peligro, reduciendo la velocidad y frenando para evitar un posible atropellamiento.

Conductor de tráiler evitó una tragedia

Una menor de edad camina sin supervisión por la Carretera Nacional en el municipio de Santiago, Nuevo León. Un hombre se acerca y asegura a la menor. Un conductor de camión revolvedor detiene su unidad, ayudando a controlar el flujo vehicular para evitar una tragedia

Uno de los hechos más destacados del incidente fue la reacción de un conductor de una revolvedora, quien logró detener su unidad a tiempo al observar la presencia de la menor sobre la vía.

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Además de frenar su marcha, el operador realizó señalamientos a otros conductores para alertarlos sobre el riesgo, permitiendo que disminuyeran la velocidad y evitaran un accidente que pudo haber tenido consecuencias fatales.

La actuación del chofer fue fundamental para prevenir una tragedia en una carretera donde los vehículos suelen desplazarse a velocidades elevadas.

Ciudadano rescata a la niña en plena carretera

Mientras los vehículos se detenían, un hombre que se encontraba cerca del lugar actuó rápidamente y logró acercarse a la menor para retirarla de la zona de peligro.

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Gracias a su intervención, la niña fue puesta a salvo sin presentar lesiones, mientras otras personas se acercaron para brindarle apoyo y localizar a sus familiares.

El incidente concluyó sin consecuencias mayores; sin embargo, generó preocupación entre los presentes debido al alto riesgo que representó la situación.

Autoridades y ciudadanos llaman a reforzar la supervisión de menores

Municipio de Santiago, Nuevo León menor carretera Nacional (captura)

Tras la difusión del video, usuarios en redes sociales hicieron un llamado a reforzar la vigilancia y supervisión de niñas y niños, especialmente en áreas cercanas a carreteras, avenidas y zonas de intenso tránsito vehicular.

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Especialistas en seguridad vial señalan que un descuido de apenas unos segundos puede derivar en situaciones de alto riesgo, por lo que recomiendan mantener a los menores siempre bajo supervisión directa en espacios públicos.

Afortunadamente, en esta ocasión la rápida reacción de automovilistas y ciudadanos permitió evitar una tragedia en la Carretera Nacional de Santiago, Nuevo León.

Las imágenes del incidente sirven como recordatorio de la importancia de extremar precauciones para proteger a los menores y prevenir accidentes que, en otras circunstancias, podrían tener desenlaces fatales.

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