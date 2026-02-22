México Deportes

Chivas vs Cruz Azul: Milito pide calma tras perder el invicto: “¿Cómo se va a acabar la temporada por una derrota?

El entrenador asegura que la resiliencia en la búsqueda de recuperar la confianza para el resto del campeonato es la clave para el club

El argentino es consciente de que era imposible ganar todos los partidos, por lo que no está preocupado por el funcionamiento de su equipo.

Gabriel Milito no eludió el impacto emocional tras la primera derrota de Chivas en la Liga MX ante Cruz Azul. El entrenador admitió que perder causa dolor, pero subrayó que resulta casi imposible mantener una racha perfecta en el fútbol actual, por lo que no considera fatídico el resultado.

“Duele perder, las formas han sido la misma. Cruz Azul es un equipo que va para adelante. Hemos hecho un buen juego. Faltó defender las pelotas defensivas y ser contundentes. Algo similar a la eliminatoria con ellos. Ellos sí tuvieron contundencia”, explicó, señalando los aspectos en los que su plantilla quedó a deber.

Cruz Azul le quitó el invicto al Guadalajara.

Un partido complicado, pero de muchas enseñanzas

El entrenador sudamericano destacó el esfuerzo mostrado por sus futbolistas y llamó a mirar hacia adelante pues, en el terreno de juego, mostraron resiliencia tras irse abajo en el marcador, opciones de gol y compromiso por parte de los jugadores.

En ese sentido, no dudó en darle palabras positivas a sus futbolistas: “Felicitar a los jugadores, hay que recuperar, descansar y pensar en lo que sigue. Ganar todos los partidos es casi imposible, nosotros no somos la excepción, pero seguimos con ese espíritu competitivo”, afirmó.

El técnico rechazó ceder al dramatismo tras el tropiezo y respaldó la unión del grupo. Considera que una derrota no pone en duda el camino recorrido ni el compromiso del equipo y pidió calma para enfrentar a los siguientes rivales en el Torneo Clausura 2026.

De manera contundente, los dirigidos por Nicolás Larcamón lograron convertir sus opciones de gol de manera más efectiva.

¿Hubo pelea con Larcamón?

Milito también negó que existieran problemas o altercados antes del partido. “En la previa no pasó nada. No sé la pregunta. Venimos a jugar y competir. Luchar como se debe. No hubo diferencia en otros juegos”, aclaró, dejando de lado cualquier especulación externa.

De cara a lo que resta del campeonato, el entrenador insistió en que la resiliencia y el compromiso serán clave para Chivas. El equipo buscará recuperarse y enfocarse en los próximos desafíos, manteniendo el espíritu competitivo que caracteriza a la plantilla.

El técnico detuvo los rumores de una presunta agresión contra su compañero.

¿Qué sigue para ambos clubes?

Pese a la victoria, Cruz Azul no logró alcanzar al rebaño en la tabla general, pero logró llegar al segundo puesto de la tabla general con 16 puntos, dos menos que Chivas quien permanece en la cima con 18 unidades.

El equipo tapatío buscará regresar a la senda del triunfo en contra del complicado Toluca el próximo sábado 28 de febrero en punto de las 17:00 horas en el Estadio Nemesio Diez. Posteriormente, en el partido correspondiente a la Jornada 10, regresarán a Guadalajara, pero ahora para enfrentar el Clásico Tapatío en la cancha del Estadio Jalisco contra el Atlas el sábado 7 de marzo a las 19:00 horas.

Cruz Azul, por su parte, continúa con un complicado calendario pues en la Jornada 8 al enfrentar a los Rayados de Monterrey en el Gigante de Acero el sábado 28 de febrero a las 19:00 horas. Aunque tendrá un partido más tranquilo cuando se mida ante los Santos Laguna en el TSM el martes 3 de marzo a las 19:00 horas.

