Abierto Mexicano de Tenis 2026: así quedó definido el camino rumbo a la final del torneo

Las canchas de Acapulco se encuentran listas para recibir a los mejores tenistas del mundo en uno de los torneos del ATP más especiales del circuito

Las canchas de Acapulco se encuentran listas para recibir a los mejores tenistas del mundo en uno de los torneos del ATP más especiales del circuito. (AP Foto/Eduardo Verdugo)

El bracket del Abierto Mexicano de Tenis ya está definido, con la mayoría de cruces confirmados y varios duelos listos para encender las canchas del torneo en Acapulco.

Sin embargo, aún queda por definir algunos resultados de las clasificatorias para completar el cuadro principal y conocer cada uno de los enfrentamientos.

Cruces de la primera ronda

El torneo contará con la participación tres tenistas dentro del top 3 del ranking mundial . (REUTERS/Henry Romero)

De los juegos que ya se conocen hay muchos encuentros atractivos, donde los mejores tenistas del ranking de la ATP ya conocen su camino rumbo al objetivo principal de conseguir el campeonato.

A continuación, te presentamos cómo quedaron los cruces de la primera ronda:

  • Alexander Zverev vs Corentin Moutet
  • Tristan Schoolkate vs Miomir Kecmanović
  • Terence Atmane vs Grigor Dimitrov
  • Rafael Jodar vs Cameron Norrie
  • Casper Ruud vs Clasificatoria
  • Adrian Mannarino vs Eliot Spizziri
  • James Duckworth vs Dalibor Svrcina
  • Rodrigo Pacheco vs Flavio Cobolli
  • Frances Tiafoe vs Nuno Borges
  • Adam Walton vs Aleksander Kovacevic
  • Sebastian Korda vs Mattia Bellucci
  • Daniel Altmaier vs Alejandro Davidovich Fokina
  • Valentin Vacherot vs Clasificatoria
  • Damir Dzumhur vs Gael Monfils
  • Brandon Nakashima vs Clasificatoria
  • Alex de Miñaur vs Clasificatoria

Con el camino ya definido, Acapulco se alista para volver a ser sede de uno de los torneos más especiales del circuito ATP.

Cuándo y dónde ver el Abierto Mexicano de Tenis

Estas son las fechas del torneo y el canal de transmisión. (EFE/David Guzmán)

El Abierto Mexicano de Tenis 2026 comenzó desde este sábado 21 de febrero con las etapas clasificatorias pero la primera ronda del torneo comenzará hasta el día 23.

A continuación, te presentamos las fechas más importantes del certamen:

  • Clasificación: Sábado 21 de febrero, 17:00 horas.
  • Comienzo del torneo: Lunes 23 de febrero.
  • Final de dobles: Sábado 28 de febrero, 18:30 horas .
  • Final de individuales: Sábado 28 de febrero, 21:00 horas.

El torneo podrá seguirse a través de las pantallas de ESPN, el Plan Premium de Disney+ o Tennis TV.

Rodrigo Pacheco competirá en el torneo

El mexicano debutará ante Flavio Cobolli este domingo. (REUTERS/Henry Romero)

El tenista mexicano Rodrigo Pacheco, proveniente de Mérida, debutará en el Abierto Mexicano de Tenis ante el italiano Flavio Cobolli, quien ocupa el puesto 20 del ranking ATP.

Después de sorprender a todos con su actuación en 2025 al clasificar hasta los cuartos de final, el yucateco busca seguir escalando posiciones en la clasificación mundial con otro buen en Acapulco.

Aficionada de Cruz Azul se

Larcamón se rinde ante Charly

Chivas vs Cruz Azul: Milito

AZ Almaar vs Sparta Rotterdam:

Definido el rival de Rodrigo
