Santiago Giménez asiste a Milano-Cortina 2026 y advierte sobre el Mundial 2026: “Queremos hacer el mejor de la historia”

El “Bebote” destacó el privilegio de jugar una Copa del Mundo en México y aseguró que, con el apoyo de la afición, el equipo puede protagonizar un gran torneo en 2026

(REUTERS/Eloisa Sanchez)
La presencia de Santiago Giménez, delantero del AC Milan, en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano-Cortina 2026 no solo llamó la atención de los aficionados al olimpismo, sino que también sirvió como escenario para que el futbolista hablara sobre el futuro de la selección mexicana rumbo al Mundial 2026.

El atacante aprovechó su visita a uno de los eventos deportivos más destacados del año para compartir su visión sobre el reto que representa para México ser anfitrión de la próxima Copa del Mundo.

Santiago Giménez, testigo de la pasión olímpica en Italia

(Instagram / @sant.gimenez)
Durante el partido de hockey sobre hielo entre Estados Unidos y Eslovaquia, Giménez fue captado en las gradas y compartió en redes sociales su experiencia desde el estadio, donde los estadounidenses aseguraron su pase a la Gran Final.

El ambiente olímpico en Milán atrajo a miles de seguidores, entre ellos el delantero mexicano, quien forma parte de la plantilla del club rossonero.

Un Mundial en casa: el sueño y la responsabilidad de México

(REUTERS/Eloisa Sanchez)
Aprovechando su visita a la competencia internacional, el “Bebote” habló para Claro Sports sobre el significado de disputar la Copa del Mundo en territorio mexicano:

“Va a ser algo increíble. Creo que somos privilegiados de que, justo en nuestra época, nos toque un Mundial en casa, porque ya de por sí es un sueño estar en un Mundial y ahora imagínate que, además, sea en casa”, señaló el atacante.

El futbolista reconoció que la expectativa entre jugadores y aficionados ya es palpable:

“Sí, ya se empieza a sentir el nervio. Además, ya aquí en Milán hace unos meses que el ambiente se sentía de los Juegos Olímpicos, así que me imagino lo mismo en Ciudad de México. No he ido hace bastante, pero me han dicho que ya se siente el ambiente mundialista”.

Sobre el objetivo del equipo nacional bajo el mando de Javier Aguirre, Giménez aclaró:

“Queremos aprovechar esta oportunidad. Queremos hacer el mejor Mundial de toda la historia de México. Estar todos juntos, porque en casa somos fuertes y yo sé que junto con toda la gente podemos hacer un gran torneo”.

