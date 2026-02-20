México Deportes

La joya del América que podría emigrar al fútbol brasileño

El América cedería al delantero mexicano abriéndole paso para llegar al Flamengo de Brasil

El joven delantero llegaría en calidad de préstamo con opción a compra. (Infobae México)

Diego Reyes Costilla, delantero formado en las fuerzas inferiores del Club América, podría emigrar hacia el competitivo entorno del futbol brasileño.

La posible cesión temporal al Flamengo, uno de los clubes más laureados del continente, refleja tanto la pujanza de la cantera azulcrema como la estrategia de internacionalización que marca el rumbo de las promesas nacionales.

Reportes indicarían un acuerdo entre América y Flamengo por Reyes, quien a los 18 años ya exhibe un historial previo: debut en la Primera División Mexicana con apenas 16 años y presencia constante en las distintas categorías juveniles del club.

Su notoriedad en la Sub-21, donde acumuló 56 goles desde su paso por la Sub-14 hasta la Sub-21, contribuyó a que el futbol sudamericano posara la mirada en su proyección.

La presencia internacional del joven atacante no es producto del azar. Durante una gira de la Selección Mexicana Sub-18 por Portugal, Reyes Costilla marcó un gol ante el Sporting Lisboa Sub-19.

Con la Sub-18 de México tuvo una actuación destacada. (X/@crfmattos)

Esa actuación fue determinante para captar el interés del Flamengo, bicampeón de la Copa Libertadores Sub-20 y campeón intercontinental juvenil en 2024 y 2025.

La operación se cerraría bajo la modalidad de préstamo con opción de compra, modalidad que, según fuentes del América, permite que el delantero se integre al sistema de formación y competencia brasileño durante un año.

El club carioca tendrá la opción de adquirir sus derechos federativos al finalizar el periodo, una alternativa que expande el horizonte profesional del mexicano en un entorno notoriamente exigente.

América y su política de exportación juvenil

La directiva del América ha adoptado en los últimos años una estrategia de apertura para que sus prospectos con menor rodaje en la Liga MX encuentren oportunidades de desarrollo en el extranjero.

En el caso de Diego Reyes Costilla, la falta de minutos en el primer equipo —apenas tres minutos repartidos en dos partidos oficiales— contrastó con su regularidad goleadora en la Sub-21, donde anotó cinco goles en catorce partidos durante el Apertura 2025 y tres goles en tres encuentros del Clausura 2026, todos como titular.

El jugador destacó en las inferiores del América. (X/Leonlec)

Mientras la ventana de transferencias en la Liga MX ya había concluido, el ciclo de fichajes en el futbol brasileño permanecía abierto, facilitando la operación.

Según el periodista Yeudiel Pacheco, el acuerdo contempla la posibilidad de que Reyes Costilla dispute minutos tanto en el primer equipo del Flamengo como en la Sub-20, categoría reconocida por su proyección internacional tras derrotar recientemente al FC Barcelona Sub-20 en una final.

El nuevo escenario que se abre para Diego Reyes Costilla representa tanto un desafío como una vitrina de crecimiento.

Su futuro inmediato dependerá de la integración al ritmo y las exigencias del fútbol brasileño, así como de la competencia interna en un equipo que acostumbra nutrir a sus plantillas profesionales desde la cantera.

