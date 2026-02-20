La Catalina revela que estuvo en riesgo de perder la vista antes de volver a la lucha libre: “Me dijeron que me iba a quedar ciega”

La gladiadora contó cómo el dolor y el miedo marcaron su proceso de recuperación. (Foto: Diego Cedrix / Arte: Jovani Pérez)

La Arena México se prepara para recibir nuevamente a una de sus figuras más carismáticas. Este viernes 20 de febrero marcará el regreso de La Catalina, luchadora chilena que, tras un prolongado periodo fuera de actividad, volverá al encordado del histórico recinto con la intención de reencontrarse con la afición que la adoptó como una de sus consentidas.

Su ausencia no fue menor ni sencilla. En entrevista con Infobae México, la Diva del Ring reveló que atravesó por un delicado problema de salud que puso en riesgo algo mucho más grande que su carrera: la vista. La sudamericana explicó que tuvo que someterse a dos intervenciones quirúrgicas en los ojos para evitar consecuencias irreversibles.

La Catalina por fin regresará a la acción. (CMLL / Diego Cedrix)

“Fue que el hecho de que me dijeran los doctores: ‘Si sigues haciendo esto, vas a quedar ciega’. Y yo de ‘Uy, no, no, hombre’, y fue ahí cuando sabía que primero, no voy a ser luchadora, porque, pues imagínate, ciega, no voy a poder ver nada y me van a dar unos putazos (rie). Y lo otro, para mi vida personal, ya me tengo que cuidar. Y sí o sí me tenía que someter. Fueron dos cirugías, eh, fue horrible”, confesó la ‘Diva del Ring’.

El proceso de recuperación fue complejo y emocionalmente desgastante. Durante los primeros meses, explicó, el dolor y la incomodidad fueron constantes, lo que la obligó a detener por completo su actividad profesional. La prioridad pasó a ser su salud.

El vuelo de La Catalina sobre Persephone. (Foto: Cortesía CMLL)

“El primer mes lo pasé bien feo, o sea, me ardían los ojos, me dolían, me los quería quitar, no sabía ni cómo calmarme y aparte no podía poner anestesia todos los días porque complicaba el tratamiento que llevaba. Entonces sí fue muy complejo. Mi mamá vino, estuvo mi hermano. Creo que eso también me, me gustó mucho porque me cuidaron, pero también fue triste, porque yo quería que me vieran aquí en la Arena, quería que vieran lo que está haciendo la Cata y por qué la Cata se fue de su país, de su casa, para cumplir su sueño. Entonces, creo que eso fue lo más complicado, pero en sí ya estoy contenta y sí me tomé todo el tiempo posible para estar y recuperarme bien, ya puedo ver en HD”, detalló.

Con el alta médica y la confianza recuperada, La Catalina se declara lista para retomar su sitio en el Consejo Mundial de Lucha Libre. En esta función hará equipo por primera vez con su compatriota Akari y con Kira, en un enfrentamiento que promete intensidad ante Persephone, Olympia y Dark Silueta.

El consejo de La Catalina a Akari antes de luchar en Arena México

Akari finalmente podrá compartir el ring con su compatriota. (CMLL / Diego Cedrix)

Más allá de lo deportivo, la chilena compartió que ha asumido un rol de guía para Akari, quien también persigue consolidarse en el escenario mexicano. Ambas aprovecharon su tiempo fuera del ring para convivir y conversar sobre lo que implica luchar en la llamada “Catedral de la Lucha Libre”.

“Fuimos al centro a comer a las terrazas, platicamos mucho y le dije: “Disfruta”. O sea, va a ser su experiencia, porque aquí pasan muchas cosas, y en vestidores pasan muchas más cosas. Disfruta el hecho de estar en Arena México y que la gente te grite, y que la gente esté ahí y le expliqué que En la Coliseo hay gente muy estricta, que va a las luchas y te va a decir de todo, porque la gente que va a la Coliseo va diario, Ella, como cualquier otra persona, luchador o luchadora, que ha llegado a la México, yo sé cuánto le han batallado, yo le batallé para poder estar acá, no es fácil. Ella viene de Chile, estuvo en Japón, y de Japón llegó acá. Entonces, [ruido] que disfrute, que va a ser increíble y que yo lo paso muy bien, y que aquí voy a estar yo. Cualquier cosa, puedes contar conmigo”; finalizó.

La Arena México será escenario de una función clave del CMLL marcada por la expansión internacional, con Josh Alexander defendiendo el Campeonato Mundial Canadiense ante Esfinge, la presencia de figuras extranjeras, el regreso de La Catalina y el arranque del Torneo de Escuelas 2026. (CMLL)

Con una nueva oportunidad frente a ella, La Catalina regresa no solo para competir, sino para demostrar que superó uno de los momentos más difíciles de su vida y que su historia en la Arena México aún tiene capítulos por escribir.