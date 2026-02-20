México Deportes

Javier Aguirre presenta convocatoria de la Selección Mexicana para amistoso ante Islandia

Entre las novedades del Tri sobresale el llamado de Denzell García, Diego Campillo, Jesús Garza y el regreso de Memo Martínez

Javier Aguirre presenta convocatoria de la Selección Mexicana para amistoso ante Islandia ( REUTERS/Eloisa Sanchez)

La Selección Nacional de México, dirigida por Javier Aguirre, anunció la lista de 21 jugadores convocados para el partido amistoso frente a Islandia, que se disputará el miércoles 25 de febrero a las 20:00 horas en el Estadio Corregidora de Querétaro.

El encuentro forma parte de la preparación rumbo al Mundial 2026, así como los duelos que la Federación Mexicana de Futbol (FMF) organizó en territorio mexicano. Fue este jueves 19 de febrero que se dio a conocer el nombre de los jugadores que participarán en el compromiso.

Cabe apuntar que la convocatoria únicamente consideró a jugadores de la Liga MX, por lo que los habituales jugadores que compiten en el extranjero no fueron llamados, entre las novedades del Vasco Aguirre destaca que Guillermo Martínez reapareció en la lista tras un periodo de ausencia por una fractura.

Esta es la convocatoria de la Selección Mexicana (X/ @miseleccionmx)

Además, el estratega consideró a Denzell García, quien está viviendo un momento deportivo importante con los Bravos de Juárez, lo que lo convirtió en un perfil novedoso para este amistoso; también está la presencia de Jesús Garza de Tigres, que tras 11 años con los felinos fue considerado para vestir la camiseta tricolor.

También repitió a Everardo López, quien ya tuvo su debut con el equipo azteca ante Bolivia. Los jugadores reportarán en la sede del partido el domingo 22 para comenzar la concentración del plantel.

Esta es la convocatoria de México

Está la presencia de Jesús Garza de Tigres, que tras 11 años con los felinos fue considerado para vestir la camiseta tricolor (Sam Navarro-Imagn Images)

El objetivo de este partido es darle rodaje al equipo, probar variantes y continuar el proceso de evaluación de futbolistas locales e internacionales bajo la conducción de Aguirre. Las citaciones marcan el regreso de algunos nombres habituales y la inclusión de varios jóvenes con futuro en el fútbol mexicano, así quedó la convocatoria:

Porteros

  • Luis Ángel Malagón - América
  • Raúl Rangel - Chivas
  • Carlos Acevedo - Santos

Defensa

  • Richard Ledezma - Chivas
  • Jesús Garza - Tigres
  • Víctor Guzmán - Rayados
  • Israel Reyes - América
  • Everardo López - Toluca
  • Jesús Gallardo - Toluca
  • Diego Campillo - Chivas

Mediocampo

  • Erik Lira - Cruz Azul
  • Erick Sánchez - América
  • Carlos Rodríguez - Cruz Azul
  • Denzell García - FC Juárez
  • Marcel Ruiz - Toluca
  • Brian Gutiérrez - Chivas
  • Alexis Gutiérrez - América
Denzell García fue convocado al Tri ( Vincent Carchietta-Imagn Images)

Delantero

  • Efraín Álvarez - Chivas
  • Roberto Alvarado - Chivas
  • Guillermo Martínez - Pumas
  • Armando González - Chivas

El director técnico, Javier Aguirre, busca garantizar una transición ordenada entre generaciones y probar nuevos esquemas tácticos con estos futbolistas.

México vs Islandia

El choque ante Islandia se jugará el 25 de febrero en el Estadio Corregidora y servirá como termómetro para evaluar el rendimiento colectivo e individual ante un rival europeo.

La lista revela que la mayoría de los convocados milita en la liga mexicana, continuando la política de dar rodaje a los futbolistas del entorno local. Y es que debido al número de jugadores lesionados que son habituales en el Tri, Aguirre le dio posibilidades a otros jugadores de aún aspirar a subirse al Mundial 2026.

