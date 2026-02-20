Cuándo podrá jugar Marcelo Flores con la selección de Canadá tras renunciar a México

Espera seguir teniendo minutos con los Universitarios y consolidarse como el titular. (@TigresUANL)

Marcelo Flores recibió la autorización definitiva de la FIFA para concretar su cambio de federación y ya está habilitado oficialmente para jugar con la selección de Canadá en competencias internacionales. El futbolista de Tigres cierra así su etapa con la Selección Mexicana y despierta expectativa sobre su posible debut con el equipo canadiense.

De acuerdo con la normativa de la FIFA, Flores cumplió todos los requisitos tras haber participado con selecciones juveniles y la mayor de México. La aprobación quedó reflejada en la plataforma de cambio de asociación del organismo rector, por lo que podrá ser convocado desde ahora por el combinado canadiense.

Durante el proceso, Flores no podía disputar partidos oficiales con ninguna selección. Canadá le permitió integrarse como jugador de entrenamiento, pero sin minutos en partidos, ni siquiera en amistosos. Por ejemplo, en enero solo estuvo presente en sesiones de preparación, sin ver acción en el amistoso ante Guatemala.

¿Cuándo podrá jugar Marcelo Flores con Canadá?

Marcelo Flores fue convocado por Canadá (Cuartoscuro.com)

Flores ya podría ser considerado en los encuentros de la Fecha FIFA de marzo, donde Canadá tiene programados partidos ante Islandia el 28 y Túnez el 31. Además, el equipo tiene previsto un partido de preparación contra Uzbekistán el 1 de junio, último compromiso internacional antes del Mundial de la FIFA 2026, en el que Canadá integra el Grupo B.

En su trayectoria, el delantero nacido en Canadá se formó en la cantera del Arsenal, jugó cedido en el Real Oviedo en 2022 y, desde 2023, compite para Tigres en la Liga MX. En el torneo Clausura 2026, Flores suma dos goles en cuatro partidos. A nivel internacional, disputó tres encuentros con la selección mayor de México, el último en 2022.

Con el cambio, Flores ya no podrá ser convocado por México ni participar en eliminatorias o torneos oficiales con el Tri. A partir de este momento, será una opción para el director técnico Jesse Marsch en la selección canadiense.

La incorporación de Flores brinda una variante adicional al cuerpo técnico de Canadá, que hasta ahora solo lo había tenido como jugador de entrenamiento y sigue de cerca su evolución para sumarlo a la dinámica del equipo.

Canadá busca sumar a Marcelo Flores a su proyecto rumbo al Mundial 2026, que organizará junto a México y Estados Unidos. Captura de Pantalla

Marcelo renunció a México y apostó por Canadá para ir al Mundial 2026

Durante el periodo en que se gestionaba el trámite ante la FIFA, Flores no era elegible para ningún seleccionado, y solo podía sumarse a sesiones de entrenamiento. Según el entrenador mexicano Javier Aguirre, la decisión del mediocampista refleja una tendencia creciente entre futbolistas con doble nacionalidad, que buscan alternativas para impulsar su carrera: “Cero rencores, busca su espacio y me parece lo más sano, yo haría lo mismo, lo aplaudo”, afirmó el técnico.

El caso de Flores no es el primero en el fútbol mexicano, aunque resulta poco común. Si bien varios jugadores han seguido el camino inverso —optando por defender la camiseta del tricolor al quedar descartados de otras selecciones, como Richy Ledezma, Brian Gutiérrez y Álvaro Fidalgo—, la migración de talento hacia otras federaciones responde a la dinámica global del deporte y a la creciente oferta internacional para futbolistas con doble o triple nacionalidad.

El registro de Flores en Canadá le abre ahora la posibilidad de integrar el plantel canadiense rumbo al Mundial. El seleccionador podrá considerar su inclusión para las próximas convocatorias oficiales, mientras la federación mexicana pierde definitivamente a un futbolista formado en sus divisiones inferiores.