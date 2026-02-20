Coco Carrasquilla aclara rumores de Keylor Navas y su posible salida de Pumas

El portero Keylor Navas, con su uniforme de juego, mira atentamente al campo, mientras se especula sobre su continuidad con el equipo de Pumas. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

En días recientes, la incertidumbre ha sido una constante en Pumas pues luego de ser eliminados de la Concacaf Champions Cup surgieron varios rumores, uno de ellos sería que Keylor Navas, portero y capitán del equipo, ya no seguiría en la institución, pues no tendría ofertas de renovar su contrato.

Pero, se reveló que Navas desea seguir en Pumas y los rumores sobre su salida no tienen fundamento, afirmó el mediocampista Adalberto Coco Carrasquilla durante la conferencia de prensa previa al partido frente a Rayados de Monterrey.

“Es una persona, un líder, un capitán que escucha, que le gustaría continuar en los Pumas. Eso no depende de nosotros, es algo personal con el club, pero puedo decir que está enfocado en este torneo y lograr cosas importantes”, declaró Carrasquilla en la conferencia de prensa.

Keylor Navas espera negociaciones con Pumas para renovar

Soccer Football - Liga MX - Play In - Pachuca v Pumas UNAM - Estadio Hidalgo, Pachuca, Mexico - November 20, 2025 Pumas UNAM's Keylor Navas and teammates look dejected after the match REUTERS/Eloisa Sanchez

El internacionales tico vive su segundo torneo con los universitarios y su actual vínculo contractual concluye al final del Clausura 2026. Según Carrasquilla, el histórico arquero del Real Madrid ha mostrado deseos de seguir en el conjunto del Pedregal, sin embargo, se desconoce algún acercamiento para negociar.

Carrasquilla clarificó que la decisión final recae entre el jugador y la directiva, pero insistió en la determinación de Navas de concentrarse en este torneo con el objetivo de lograr avances importantes. La expectativa, según lo transmitido en la conferencia de prensa, es que tanto el club como el guardameta costarricense se sienten a negociar al concluir la campaña.

La afición, por el momento, deberá esperar a que ese deseo común se traduzca en una renovación que pueda asegurar la continuidad de Navas en el club del Pedregal.

Efraín Juárez no saldrá de Pumas: Carrasquilla lo defiende

Efraín Juárez, entrenador de Pumas, es captado en un momento de reflexión ante los recientes reportes sobre su posible salida del club (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Dentro del vestidor, Carrasquilla destacó la unidad y fortaleza del grupo bajo el mando de Efraín Juárez, pese a los recientes rumores en torno al cuerpo técnico. “Sobre los rumores de si Efra iba a salir o no, al grupo no le preocupaba. El grupo estaba bien porque es difícil armar una familia. Esto es futbol y muchos torneos no los puedes competir al cien. Se nos fue un torneo importantísimo, pero no podemos descuidar la liga. Estamos juntos, fuertes y eso es lo que nos debe importar en este momento”, apuntó el mediocampista durante la conferencia de prensa.

El liderazgo de Navas ha contribuido a consolidar un ambiente de confianza y cohesión en el equipo. La determinación mostrada por el arquero y el grupo es el impulso que sostiene al plantel en el cierre del torneo, mientras la resolución sobre el futuro del capitán continúa pendiente.