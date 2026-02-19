¿Vacas sagradas en la Selección Mexicana? Exentrenador de porteros revela imposición de Memo Ochoa sobre Corona

El arco del Tri ha tenido grandes guardametas, pero los rumores de una supuesta imposición han circulado en los últimos años. (Especial)

A más de diez años de la obtención del oro olímpico por la Selección Mexicana en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, sale a la luz un episodio marcado por tensiones internas y una decisión controvertida sobre la titularidad en la portería entre Guillermo Ochoa y Jesús Corona.

De acuerdo con declaraciones del entonces entrenador de porteros, Nicolás Navarro, sostuvo su criterio de convocatoria por la presión de un directivo que buscaba imponer a Guillermo Ochoa como titular para el torneo, situación que al final no sucedió.

El emblemático arquero mexicano fue el entrenador de porteros en un periodo entre 2010 y 2012. (Foto: Twitter@NecaxaEnFotos)

Se mantuvo firme ante la presión

Navarro narra que la complejidad de aquel proceso residió en la selección de los refuerzos mayores de 23 años. El cuerpo técnico, conformado por el director técnico Luis Fernando Tena y el entrenador de la selección mayor José Manuel de la Torre, determinó que uno de esos lugares sería para un guardameta, lo que generó un intenso debate.

“Uno de los federativos de la selección me quería obligar a que llevara a Guillermo Ochoa a los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y me negué“, relató Navarro en el podcast La Chilenita del Profe.

La polémica se centró en elegir entre Ochoa, quien entonces defendía la portería del Ajaccio en Francia, y Jesús Corona, referente del Cruz Azul y última palabra del cuerpo técnico para el puesto de titular.

Según Navarro, la presión aumentó cuando el directivo insistió en la inclusión de Ochoa, a pesar de que el análisis favorecía a Corona. “Cuando empecé a decir que él, me eché encima a todos”, recordó. “Platiqué con Luis Fernando Tena y le dije: con bases y videos les puedo demostrar que Jesús Corona es mejor que Ochoa”.

El entrenador de porteros detalló que la decisión se sustentó en los argumentos técnicos. A su juicio, Corona ofrecía una mejor salida para cortar centros y destacaba por su seguridad al momento de atajar. Además, era un líder dentro del vestuario, cualidades que consideró decisivas para el reto olímpico.

La selección mexicana de futbol consiguió la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 (Foto: Twitter/ @CONADE)

El apoyo del cuerpo técnico fue fundamental

El respaldo técnico fue fundamental. “Tuve la fortuna de que Chepo y Flaco Tena me apoyaron", afirmó. “Me dijeron: tú eres el entrenador de porteros y tienes todo el poder, nosotros te vamos a apoyar”, palabras que determinaron el destino de ‘Chuy’ en uno de los logros más emblemáticos del Tri en competencias internacionales de cualquier categoría.

Con Corona bajo el arco, la selección consiguió el ansiado oro olímpico siendo una pieza fundamental para el desarrollo de ese equipo de jugadores. Esta decisión validó la apuesta técnica y la convicción profesional ante las tensiones internas. Para Navarro, el apoyo del equipo y el reconocimiento a la labor técnica son claves para alcanzar los grandes logros colectivos.