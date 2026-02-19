México Deportes

Pumas vs Rayados de Monterrey: cuándo y dónde ver el encuentro de la jornada 7 en la Liga Mx

El conjunto de Efraín Juárez busca seguir sorprendiendo y afianzarse en lo más alto de la clasificación


El conjunto de Efraín Juárez busca seguir sorprendiendo y afianzarse en lo más alto de la clasificación. (cortesía Pumas MX)

Pumas se verá las caras ante los Rayados de Monterrey este domingo 22 de febrero en punto de las 17:00 horas (tiempo del centro de México) desde el Estadio Olímpico Universitario.

A diferencia de otros duelos en CU, este partido ofrecerá condiciones climáticas mucho más agradables al no disputarse al mediodía, lo cual permitirá que ambos equipos desplieguen su mejor futbol

Pumas invicto en lo que va del torneo


Después de ser eliminados por San Diego Wave, Pumas marcha invicto en Liga Mx. (Chadd Cady-Imagn Images)

Tras una dolorosa eliminación en la CONCACAF Champions Cup, Pumas demostró que en la Liga MX sigue siendo un equipo fuerte, pues hasta ahora, no ha perdido un solo partido en lo que va del torneo.

En la jornada anterior, los universitarios se sobrepusieron a un mal arranque en Puebla, donde iban perdiendo por dos anotaciones. Sin embargo, un gol del Memote Martínez justo antes del final de la primera mitad reavivó las esperanzas del cuadro auriazul.

Inmediatamente en el complemento, Pumas logró empatar el marcador y el ingreso de Uriel Antuna y Juninho desde el banquillo marcó la diferencia para que el equipo lograra una remontada inimaginable.

A pesar de los cuestionamientos que existen sobre el funcionamiento dentro de la cancha, el Club Universidad Nacional ha obtenido buenos resultados que lo colocan en la tercera posición de la tabla general con 12 unidades.

Rayados obligado al campeonato


Monterrey busca un buen resultado como visitante que los catapulte en la tabla general. (Foto: Especial)

El equipo regiomontano no tiene otro objetivo en este torneo que no sea conquistar el título. A lo largo de las últimas temporadas, los Rayados han invertido fuerte en refuerzos de peso pero aún no han podido reflejarlo con una copa.

Después de la salida de Germán Berterame al Inter de Miami, la directiva trabajó a marchas forzadas para firmar a Djuka proveniente de los Rojinegros del Atlas.

Con ello, buscan mejorar el tema de la contundencia y el punch ofensivo que les ha costado en este comienzo de torneo en un semestre donde también tienen participación en la CONCACAF Champions Cup, competición en la cual consiguieron su boleto a la siguiente ronda tras vencer al Xelajú de Guatemala.

Cuándo y dónde ver el juego en México


El encuentro podrá seguirse a través de TV Abierta. (X@PumasMX)

El duelo entre Pumas y Tigres podrá verse este domingo 22 de febrero en punto de las 17:00 horas (tiempo del centro de México) a través de Canal 5, TUDN y ViX Premium..

