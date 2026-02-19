FMF homenajea a Justino Compeán por su gestión al frente del futbol mexicano

(X / @FMF)

Este miércoles la Federación Mexicana de Futbol realizó un homenaje a Justino Compeán en sus instalaciones, en reconocimiento a la gestión que encabezó entre 2006 y 2015 al frente del organismo.

El acto se llevó a cabo con la presencia del Comité Ejecutivo, familiares e invitados del ámbito empresarial y deportivo, y tuvo como eje central el legado institucional y deportivo que dejó durante casi una década como presidente de la FMF, además de su posterior nombramiento como presidente honorario de la FIFA.

Reconocimiento institucional y develación de retrato

Durante la ceremonia, el Comité Ejecutivo destacó los avances registrados en la etapa en que Compeán presidió la Federación. Como parte del homenaje, el actual Alto Comisionado del futbol mexicano, Mikel Arriola, develó el retrato oficial del exdirigente como expresidente del organismo.

También se le entregó una réplica conmemorativa, un jersey de la Selección Nacional y una fotografía institucional con momentos representativos de su administración.

“Fueron nueve años como presidente y el décimo como presidente honorario de la FIFA. Me llena de orgullo haber sido reconocido por la Federación Mexicana de Futbol por el trabajo de diez años. Además de mi familia, que es lo más importante que tengo, invité a todos los que me ayudaron a subir esa difícil escalera”, expresó Compeán.

Invitados y balance de su gestión

El exdirigente estuvo acompañado por sus hijos y nietos, así como por invitados como Emilio Azcárraga, propietario del Club América; Joaquín Balcárcel, consejero propietario de Grupo Ollamani; Gustavo Guzmán, gerente general de Azteca Telecom; Alejandro Haro Lebrija, expresidente del Estadio Banorte; Ricardo Pérez Teuffer, vicepresidente corporativo de Comercialización de Grupo Televisa; Raúl Arias, director técnico; y Miguel Loret de Mola, fundador y CEO de Smart Sponsorship Evolution.

En su mensaje, Compeán recordó algunos resultados deportivos obtenidos durante su administración.

“Hubo grandes triunfos, como el Mundial de 2011, el Campeonato Sub-17 ganándole a Uruguay y la medalla de oro en Wembley en 2012, pero también hubo tropiezos, como ir al repechaje. Siempre he trabajado en equipo con gente capaz”, señaló.