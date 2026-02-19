Equipo mexicano de ciclismo femenil gana el oro en campeonato Panamericano

Las mexicanas buscarán su pase a los próximos Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. (TW Olimpismo Mexicano)

El equipo femenil mexicano de ciclismo de pista obtuvo la medalla de oro en el campeonato panamericano celebrado en el velódromo de Peñalolén, en Chile, incrementando su puntaje en la búsqueda de un boleto olímpico.

Yuli Verdugo, Jessica Salazar y Daniela Gaxiola superaron al equipo colombiano, uno de los favoritos para llevarse la prueba, integrado por Juliana Gaviria, Marianis Salazar y Stefany Cuadrado, con un tiempo de 47,125 segundos en la final de la prueba de velocidad por equipos.

El podio se vistió de verde, blanco y rojo tras el buen desempeño de las ciclistas. (IG Unión Ciclista de México)

México varonil se queda fuera de las medallas

En la modalidad varonil, el conjunto mexicano compuesto por Ridley Naim Malo, Ismael Verdugo y Jafet López quedó en la cuarta posición. Su registro fue de 44,061 segundos en una competencia reñida contra Trinidad y Tobago, que se llevó la medalla de bronce con 44,028 segundos.

Por su parte, Canadá obtuvo el oro en la prueba varonil de velocidad por equipos con un tiempo de 43,372 segundos, mientras que Colombia alcanzó la plata al marcar 43,445 segundos.

El campeonato panamericano cumple un papel esencial como clasificatorio para sumar puntos en el ranking mundial de la Unión Ciclista Internacional. Los resultados influyen directamente en el camino rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Los representantes aztecas se ubicaron entre los 5 primeros de toda la competencia. (IG Unión Ciclista de México)

¿Qué necesitan las mexicanas para obtener su pase a las Olimpiadas?

Para que el equipo mexicano de ciclismo de pista asegure su lugar en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, el camino ya está trazado y no permite margen de error. Tras el histórico papel en París 2024, las ciclistas mexicanas enfrentan un ciclo con ajustes en los criterios de la Unión Ciclista Internacional (UCI).

Con el eco de los pedales aún resonando tras su reciente oro en el Campeonato Panamericano de Chile 2026, el equipo femenil de ciclismo de pista de México —liderado por figuras como Luz Daniela Gaxiola, Yuli Verdugo y Jessica Salazar— ha iniciado formalmente su “sprint” hacia los próximos Juegos Olímpicos.

Sin embargo, el boleto a Los Ángeles no se gana en una sola carrera; es una carrera de resistencia técnica y burocrática ante la UCI.

1. El Ranking Olímpico

La vía principal de clasificación es el Ranking de Clasificación Olímpica de la UCI, que para esta edición tendrá una ventana crucial: del 18 de mayo de 2026 al 18 de mayo de 2028.

Para México, la prioridad absoluta es la Velocidad por Equipos. Si el equipo logra terminar dentro de los 8 mejores del mundo en este ranking:

Clasifica automáticamente a las 3 ciclistas que integran el equipo.

Otorga, por “efecto dominó”, dos plazas individuales para las pruebas de Velocidad Individual y Keirin.

2. Los eventos que otorgan puntos

A diferencia de otros ciclos, la UCI ha ajustado el valor de las competencias. Para sumar los puntos necesarios, el equipo mexicano deberá brillar en:

Campeonatos Mundiales 2026 y 2027: Son las citas de mayor peso.

Copa de las Naciones (UCI Track Nations Cup): Se toman en cuenta los dos mejores resultados de las temporadas 2027 y 2028.

Campeonatos Continentales: Los Panamericanos de 2027 y 2028 serán vitales para mantener la hegemonía en la región y sumar puntos “fáciles” frente a potencias como Canadá y Colombia.

3. El reto de las pruebas de fondo (Madison y Ómnium)

Para las pruebas de resistencia, donde destacan nombres como Victoria Velasco o Antonieta Gaxiola, el criterio es más estrecho:

Madison: Solo clasifican los 14 mejores países. Si México no clasifica en Persecución por Equipos (donde solo entran 10 naciones), deberá pelear uno de los 5 cupos restantes destinados a países sin cuarteta.

Ómnium: Solo hay 19 plazas disponibles por género. La forma más segura de entrar es clasificando primero en Madison.

4. Panorama Actual

A inicios de 2026, México se encuentra en una posición privilegiada en el continente. El reciente oro en el Panamericano de Chile demuestra que la terna de velocidad sigue siendo la “joya de la corona”. No obstante, la reducción de plazas en pruebas de fondo para LA2028 obligará a la Federación Mexicana de Ciclismo a concentrar sus recursos en las Copas de las Naciones en Europa y Asia, donde se encuentran los puntos de mayor nivel.