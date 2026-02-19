México Deportes

Cómo luce el Estadio Azteca y la remodelación a 113 días de la inauguración del Mundial 2026

Personal de la obra trabaja contra reloj para tener listo el inmueble para su tercera Copa Mundial

Avanza la remodelación del Estadio
Avanza la remodelación del Estadio Azteca a contra reloj para el Mundial 2026 (REUTERS/Henry Romero/File Photo)

La remodelación del Estadio Azteca ha causado una serie de críticas y dudas sobre si estará listo para la Copa Mundial 2026, la Selección Mexicana protagonizará la inauguración ante Sudáfrica el 11 de junio de 2026, pero antes de ello, el inmueble tendrá un partido amistoso ante Portugal el 28 de marzo.

En medio de los rumores, la Federación Mexicana de Futbol (FMF) confirmó que los avance de la remodelación cumple los tiempos previstos y disipó rumores sobre advertencias de la FIFA por posibles retrasos.

Recientemente en redes sociales se filtraron imágenes de la modernización, en donde ya se permite observar una cancha híbrida finalizada y nuevos servicios de lujo, lo que es una de las zonas más importantes que se remodelaron con motivo del Mundial 2026.

Así avanza la remodelación del Estadio Azteca

Estadio Azteca avanza en su
Estadio Azteca avanza en su remodelación (X/ @MXESTADIOS)
Estadio Azteca avanza en su
Estadio Azteca avanza en su remodelación (X/ @MXESTADIOS)

De acuerdo con lo que compartió la cuenta @MXESTADIOS, la remodelación avanza en la sección Hospitality, donde los servicios se han ampliado bajo las gradas laterales, incorporando zonas exclusivas de lujo para los asistentes, mientras que la zona de prensa fue reubicada y modernizada.

Estas modificaciones permiten recibir medios internacionales con mejor conectividad y vistas panorámicas. En las imágenes se aprecia también que en el exterior del recinto Estadio Banorte están colocando pantallas, las cuales le darán una vista luminosa a la fachada del inmueble.

La entrega del estadio en condiciones óptimas ha requerido la movilización simultánea de unos mil 300 trabajadores. Según informó el propietario del Club América y responsable principal de la obra, Emilio Azcárraga, el espíritu colectivo distingue a este proyecto: la combinación de esfuerzos de la directiva, la base laboral y la afición mexicana es, afirmó Azcárraga, el motor que consolida una transformación de escala internacional.

Estadio Azteca avanza en su
Estadio Azteca avanza en su remodelación (X/ @MXESTADIOS)

Infraestructura: Cancha híbrida y nuevas butacas

La cancha híbrida ya muestra condiciones ideales, tras meses de inquietudes sobre su estado. Esta superficie, que fusiona césped natural con fibras sintéticas, responde a estándares internacionales de drenaje y durabilidad y elimina las dudas previamente expresadas por la FIFA.

Simultáneamente, los trabajadores instalan butacas nuevas en la zona norte, renovando significativamente la experiencia del público y acercando el recinto a los principales estadios de Europa. La directiva ha señalado que para el inicio del Mundial, todas las butacas estarán cubiertas completamente, cumpliendo la normativa de estadio limpio que exige la FIFA.

El nuevo Estadio Banorte alista los últimos detalles para su reapertura con el juego de México vs Portugal Crédito:X/ @LuisErnestoP95

Tecnología y conectividad mejoradas

La modernización tecnológica del Azteca incluye una nueva red de internet de altas prestaciones, sistema de audio renovado y pantallas digitales tanto en el interior como en el exterior. Estos sistemas se han diseñado para optimizar la visibilidad, facilitar la circulación de los visitantes y elevar la experiencia del espectáculo deportivo a un nuevo nivel.

