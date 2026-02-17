Tigres evalúa el fichaje de Dejan Joveljić tras su rendimiento en la MLS

(Matt Krohn-Imagn Images)

El interés de Tigres UANL por reforzar su ataque vuelve a tomar fuerza rumbo al próximo mercado de verano.

El club regiomontano tendría nuevamente en el radar a Dejan Joveljić, delantero de 26 años que actualmente milita en el Sporting Kansas City de la Major League Soccer y cuyo nombre ya había sido vinculado a la institución desde el año pasado.

De acuerdo con reportes periodísticos, el seguimiento al atacante serbio se ha mantenido constante y el verano aparece como una ventana viable para que el interés pueda transformarse en una negociación formal.

Hay interés desde 2025

(Nell Redmond-USA TODAY Sports)

Según información revelada por Iván del Ángel, de FOX Sports México, Tigres no ha dejado de considerar el perfil de Joveljić desde hace más de un año.

El delantero ha respondido con números en el futbol estadounidense, donde registra 18 goles y dos asistencias en 34 partidos con el club de Kansas City.

El reporte señala que la directiva felina contempla seriamente intentar su fichaje durante el verano, en una operación que se perfila compleja por el costo de la transferencia y por el interés que el jugador también ha despertado dentro de la MLS. Actualmente, Tigres es dirigido por Guido Pizarro, quien encabezaría el proyecto deportivo en el que se evaluaría su llegada.

El costo del fichaje y la competencia por el delantero

(Matt Krohn-Imagn Images)

En el plano económico, el nombre de Joveljić también ha sido vinculado por Ekrem Konur, especialista en el mercado de fichajes. De acuerdo con su información, el Sporting Kansas City tendría establecidos precios diferenciados dependiendo del destino del jugador.

Para Tigres, la cifra de salida del atacante rondaría entre los 10 y 10.5 millones de dólares, mientras que para clubes de la MLS el monto podría oscilar entre los 10 y hasta los 12 millones.

Este escenario anticipa una negociación exigente si el conjunto felino decide avanzar formalmente por el goleador serbio en el próximo verano.