México Deportes

Tigres evalúa el fichaje de Dejan Joveljić tras su rendimiento en la MLS

Con seguimiento desde hace más de un año, el atacante del Sporting Kansas City aparece como una alternativa que Tigres no descarta para el verano

Guardar
(Matt Krohn-Imagn Images)
(Matt Krohn-Imagn Images)

El interés de Tigres UANL por reforzar su ataque vuelve a tomar fuerza rumbo al próximo mercado de verano.

El club regiomontano tendría nuevamente en el radar a Dejan Joveljić, delantero de 26 años que actualmente milita en el Sporting Kansas City de la Major League Soccer y cuyo nombre ya había sido vinculado a la institución desde el año pasado.

De acuerdo con reportes periodísticos, el seguimiento al atacante serbio se ha mantenido constante y el verano aparece como una ventana viable para que el interés pueda transformarse en una negociación formal.

Hay interés desde 2025

(Nell Redmond-USA TODAY Sports)
(Nell Redmond-USA TODAY Sports)

Según información revelada por Iván del Ángel, de FOX Sports México, Tigres no ha dejado de considerar el perfil de Joveljić desde hace más de un año.

El delantero ha respondido con números en el futbol estadounidense, donde registra 18 goles y dos asistencias en 34 partidos con el club de Kansas City.

El reporte señala que la directiva felina contempla seriamente intentar su fichaje durante el verano, en una operación que se perfila compleja por el costo de la transferencia y por el interés que el jugador también ha despertado dentro de la MLS. Actualmente, Tigres es dirigido por Guido Pizarro, quien encabezaría el proyecto deportivo en el que se evaluaría su llegada.

El costo del fichaje y la competencia por el delantero

(Matt Krohn-Imagn Images)
(Matt Krohn-Imagn Images)

En el plano económico, el nombre de Joveljić también ha sido vinculado por Ekrem Konur, especialista en el mercado de fichajes. De acuerdo con su información, el Sporting Kansas City tendría establecidos precios diferenciados dependiendo del destino del jugador.

Para Tigres, la cifra de salida del atacante rondaría entre los 10 y 10.5 millones de dólares, mientras que para clubes de la MLS el monto podría oscilar entre los 10 y hasta los 12 millones.

Este escenario anticipa una negociación exigente si el conjunto felino decide avanzar formalmente por el goleador serbio en el próximo verano.

Temas Relacionados

Dejan JoveljićTigres UANLSporting Kansas CityMLSmexico-deportesmexico-noticias

Más Noticias

Caín Velásquez, expeleador de la UFC, recupera la libertad condicional tras salñir de prisión por esta importante razón

El mexicano se reencontró con sus seres queridos quienes lo esperaban con un conjunto de mariachi

Caín Velásquez, expeleador de la

Erika Piancastelli hace historia al ganar el primer Home Run Derby en la historia de la Liga Mexicana de Sóftbol

La pelotera del Águila de Veracruz conectó 105 cuadrangulares para llevarse el campeonato y vencer a las favoritas, Rachel García y Jazmyn Jackson

Erika Piancastelli hace historia

Miguel Borja rompe el silencio sobre su fichaje caído a Cruz Azul: “Ya teníamos todo coordinado”

El delantero colombiano terminó por fichar con el Al-Wasl

Miguel Borja rompe el silencio

¿Henry Martín y André Jardine ya hicieron las paces tras la derrota ante Chivas?

La caída de las Águilas ante el Rebaño Sagrado encendió rumores de tensión interna, pero en Coapa aseguran que hubo diálogo

¿Henry Martín y André Jardine

Christian Ebere llega a Cruz Azul con un objetivo claro: competir por el campeonato

El delantero nigeriano destacó su compromiso ofensivo y su disposición para adaptarse a las decisiones del cuerpo técnico

Christian Ebere llega a Cruz
MÁS NOTICIAS

NARCO

Adolescente de 16 años es

Adolescente de 16 años es ligado a tres ejecuciones en García, Nuevo León

Operación Caudal: aseguran 150 pozos y tomas clandestinas en el Edomex

Las siete claves que explican por qué los cárteles mexicanos buscan controlar la minería

Autoridades de Puebla catearon un domicilio donde se escondía “El Bukanas”, narcotraficante y huachicolero que opera en la región

Detienen en un panteón de Chiapas a tres presuntos integrantes del Cártel de Chiapas y Guatemala

ENTRETENIMIENTO

Kunno quiere llevar una foto

Kunno quiere llevar una foto de Ángela Aguilar y Christian Nodal a La Casa de los Famosos: “Son pilares míos”

Enrique Guzmán atribuye la sobriedad de Alejandra a Silvia Pinal: “Desde que murió su mamá se llenó de fuerza”

De fan a unfollow: así reaccionó Ángela Aguilar tras ver a Bad Bunny junto a Cazzu

Marysol Sosa reveló cómo se enteró de la muerte de su padre, José José

Usuarios en redes sociales señalan a Ángela Aguilar de forzar a Nodal para que bailara en el Auditorio Nacional

DEPORTES

Caín Velásquez, expeleador de la

Caín Velásquez, expeleador de la UFC, recupera la libertad condicional tras salñir de prisión por esta importante razón

Erika Piancastelli hace historia al ganar el primer Home Run Derby en la historia de la Liga Mexicana de Sóftbol

Miguel Borja rompe el silencio sobre su fichaje caído a Cruz Azul: “Ya teníamos todo coordinado”

¿Henry Martín y André Jardine ya hicieron las paces tras la derrota ante Chivas?

Christian Ebere llega a Cruz Azul con un objetivo claro: competir por el campeonato