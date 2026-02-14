Donovan Carrillo: este el el récord que logró en la final olímpica de Milano-Cortina 2026

El patinador mexicano conquistó al público de Milano-Cortina 2026 con una rutina llena de energía, carisma y un emotivo tributo a su abuela al ritmo de Elvis Presley. (Ilustración: Jovani Pérez/ Infobae)

El patinador mexicano Donovan Carrillo volvió a marcar un hito en la historia del deporte nacional al disputar su segunda final olímpica consecutiva en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026.

Aunque no alcanzó el podio, su actuación en la pista de Milano-Cortina 2026 dejó grandes impresiones y un registro que lo consolida como referente latinoamericano en el patinaje artístico.

El patinador mexicano firma su segunda final olímpica consecutiva, logrando 219.06 puntos y reafirmando su lugar entre la élite mundial. REUTERS/Yara Nardi

Con un total de 219.06 puntos, Carrillo igualó su mejor resultado en unos Juegos Olímpicos, demostrando que la constancia y la disciplina pueden abrir camino incluso en disciplinas poco desarrolladas en México. Su rutina, inspirada en clásicos de Elvis Presley, fue ovacionada por el público y se convirtió en un símbolo de perseverancia.

Un récord para México y Latinoamérica

El logro de Carrillo no se mide únicamente en la posición final, sino en el precedente que marca para el país. Por primera vez, un mexicano alcanza dos finales olímpicas consecutivas en patinaje artístico.

Posición final: lugar 22.

Puntaje total: 219.06, superando su marca de Beijing 2022 (218.13).

Récord histórico: primer latinoamericano en repetir final olímpica en esta disciplina.

Carrillo ya había tenido una participación destacada en los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022. (TW Conade)

Este récord confirma que Donovan no sólo compite, sino que abre camino para futuras generaciones en un deporte donde México carece de tradición e infraestructura.

La rutina que emocionó a Milán

Su programa libre fue el mejor de la temporada, alcanzando 143.50 puntos. La coreografía incluyó saltos cuádruples y triples, ejecutados con energía y carisma, acompañados de un medley de Elvis Presley.

Canciones elegidas: My Way , Jailhouse Rock y A Little Less Conversation .

Significado personal: My Way fue un homenaje a su abuela.

Gestos finales: sonrisa constante y beso al hielo como agradecimiento.

La actuación de Donovan fue un homenaje a su abuela incluyó canciones como My Way, Jailhouse Rock y A Little Less Conversation, recibiendo ovaciones del público internacional. REUTERS/Amanda Perobelli

La rutina fue técnica y emotiva. El público respondió con ovaciones y la afición mexicana presente reforzó la conexión entre el patinador y su país.

El listado completo de finalistas

Además de los favoritos, la final reunió a un total de 24 patinadores que disputaron las medallas. Aquí está el listado completo con sus puntajes en programa corto, libre y total:

Mikhail Shaidorov (Kazajistán) | 92.94 | 198.64 | 291.58 Yuma Kagiyama (Japón) | 103.07 | 176.99 | 280.06 Shun Sato (Japón) | 88.70 | 186.20 | 274.90 Junhwan Cha (Corea del Sur) | 92.72 | 181.20 | 273.92 Stephen Gogolev (Canadá) | 87.41 | 186.37 | 273.78 Petr Gumennik (AIN) | 86.72 | 184.49 | 271.21 Adam Siao Him Fa (Francia) | 102.55 | 166.72 | 269.27 Ilia Malinin (EE.UU.) | 108.16 | 156.33 | 264.49 Daniel Grassl (Italia) | 93.46 | 170.25 | 263.71 Nika Egadze (Georgia) | 85.11 | 175.16 | 260.27 Kevin Aymoz (Francia) | 92.64 | 167.30 | 259.94 Andrew Torgashev (EE.UU.) | 88.94 | 170.12 | 259.06 Kao Miura (Japón) | 76.77 | 170.11 | 246.88 Lukas Britschgi (Suiza) | 80.87 | 165.77 | 246.64 Matteo Rizzo (Italia) | 84.30 | 158.88 | 243.18 Aleksandr Selevko (Estonia) | 82.02 | 154.80 | 236.82 Boyang Jin (China) | 86.55 | 142.53 | 229.08 Deniss Vasiljevs (Letonia) | 82.44 | 144.02 | 226.46 Kyrylo Marsak (Ucrania) | 86.89 | 137.28 | 224.17 Maxim Naumov (EE.UU.) | 85.65 | 137.71 | 223.36 Vladimir Samoilov (Rusia) | 77.57 | 144.68 | 222.25 Donovan Carrillo (México) | 75.56 | 143.50 | 219.06 Yu-Hsiang Li (Taiwán) | 72.41 | 141.92 | 214.33 Adam Hagara (Eslovaquia) | 80.30 | 122.08 | 202.38

Más allá de los números, estar entre los 24 mejores del mundo ya es un logro histórico y ahora el récord de Carrillo demuestra que los sueños pueden alcanzarse con disciplina y apoyo. Su presencia en dos finales olímpicas consecutivas abre la puerta para que más jóvenes mexicanos sueñen con competir en deportes de invierno.

El jalisciense conquista a la afición y se despide de Milano-Cortina 2026 con su mejor actuación, una coreografía vibrante y el récord latinoamericano en finales olímpicas de patinaje artístico. (Foto de archivo)

Su proyección apunta a representar al país en los próximos Juegos Olímpicos de Invierno, y su mensaje es claro: perseverancia, orgullo nacional y confianza en el futuro del patinaje artístico mexicano.