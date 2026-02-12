¡Warriors a la mexicana! Los Tigres del Norte visitan a Stephen Curry tras recibir homenaje en EEUU

El basquetbolista se mostró muy contento de convivir con los mexicanos. (TW Chase Center)

Los Tigres del Norte recibieron un reconocimiento oficial en San Francisco, que incluyó un homenaje durante su visita al Chase Center, recinto de los Golden State Warriors de la NBA, además de una convivencia con la figura Stephen Curry.

El grupo mexicano compartió este momento con figuras destacadas de la liga profesional de baloncesto, entre ellos Stephen Curry, con quien realizaron el conocido festejo de “Night, Night” y a quien obsequiaron un sombrero tradicional.

La música que reúne a los latinos en Estados Unidos

La presencia de Los Tigres del Norte en el Chase Center incluyó encuentros con el entrenador Steve Kerr y el jugador Al Horford. Tanto Kerr como Horford les dieron la bienvenida en el marco de la ceremonia divulgada por los Warriors en sus redes sociales.

Durante su estancia en San Francisco, el conjunto integrado por Jorge Hernández, Hernán Hernández, Eduardo Hernández, Luis Hernández y Oscar Lara coincidió con la designación del 9 de febrero como “El día de Los Tigres del Norte”. El acto subrayó el impacto de la agrupación en la comunidad latina, especialmente en California, donde su música ha trascendido generaciones.

En su visita, los músicos presenciaron el partido entre los Golden State Warriors y los Memphis Grizzlies en el Chase Center. El encuentro terminó con un marcador de 114-113 a favor de los Warriors. Pat Spencer fue el máximo anotador con 17 puntos, mientras que Stephen Curry no participó debido a una lesión.

El estadounidense es uno de los basquetbolistas más reconocidos en el mundo.( Credit: Eakin Howard-Imagn Images)

El legado de Los Tigres del Norte fuera de México

Originarios de Sinaloa y establecidos en San José, California desde 1968, Los Tigres del Norte se consolidaron como símbolo cultural por su papel en la transformación y proyección internacional de la música ranchera.

La designación en San Francisco refuerza el reconocimiento al legado del grupo, así como su relevancia entre la comunidad mexicana y latina en Estados Unidos.

La huella de Los Tigres del Norte es notoria tanto en la música como en la identidad cultural de las ciudades en las que han actuado, consolidándose como un referente histórico dentro y fuera de México.

La agrupación se convirtió en un fuerte representativo de la cultura mexicana en Estados Unidos. (REUTERS/Ronda Churchill)

¿Cómo surgió el ‘Día de Los Tigres del Norte’?

El surgimiento del “Día de Los Tigres del Norte” tiene dos fechas clave que han sido proclamadas oficialmente por distintas autoridades en California, Estados Unidos, para honrar la inmensa trayectoria de los “Jefes de Jefes”.

1. El 9 de febrero (San Francisco, CA)

Esta es la celebración más reciente y mediática. En febrero de 2026, la ciudad de San Francisco proclamó oficialmente el 9 de febrero como el Día de Los Tigres del Norte.

El motivo: Se les reconoció por sus más de 50 años de carrera y, sobre todo, por ser la voz de la comunidad migrante y latina en Estados Unidos.

El acto: Durante una ceremonia en el Ayuntamiento, líderes políticos como Robert Sandoval destacaron que la agrupación no solo hace música, sino que representa un espíritu de resistencia y orgullo para millones de personas.

2. El 10 de junio (Condado de Monterey, CA)

En junio de 2025, el condado de Monterey también estableció su propia fecha oficial para honrar al grupo.

El origen: Surgió como una respuesta al constante apoyo de la banda a la comunidad agrícola y migrante de esa región, que es precisamente donde Los Tigres del Norte comenzaron a tocar tras llegar a Estados Unidos desde Sinaloa.

Significado: Para los fans de esa zona, el 10 de junio es un símbolo de “arraigo” y agradecimiento por cómo el grupo ha visibilizado las historias reales de quienes cruzan la frontera buscando el “sueño americano”.