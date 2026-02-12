México Deportes

Thiago Espinosa ya está en México para firmar con América: “llego al más grande de México

El lateral uruguayo, procedente de Racing Club de Montevideo, llega a la Ciudad de México para afrontar su primer reto internacional

La incorporación de Thiago Espinosa, de 21 años, aporta frescura y competencia interna a la plantilla dirigida por André Jardine.

Thiago Espinosa ya está en México para convertirse en el nuevo lateral izquierdo del Club América. El futbolista uruguayo llegó a la Ciudad de México entre altas expectativas y con el objetivo de reforzar una de las posiciones clave del conjunto azulcrema para afrontar el Clausura 2026.

Espinosa, de 21 años, fue recibido por prensa y aficionados, y desde su llegada dejó clara su motivación: “Sé al club al que llego, es el más grande de México y uno de los más grandes de América”.

Thiago Espinosa aterriza en la Ciudad de México para sumarse como nuevo lateral izquierdo del Club América en el Clausura 2026.

El refuerzo llega en un momento de cambios para el equipo dirigido por André Jardine, que busca mantener su protagonismo en la Liga MX y las competencias internacionales. En este sentido, Thiago asume el reto de pelear por la titularidad en una de las zonas más exigentes del campo y responde a la necesidad de renovación en la plantilla.

Un refuerzo estratégico para la banda izquierda del América

La llegada de Espinosa responde a la necesidad de América de generar competencia en la lateral izquierda. Solicitado por el cuerpo técnico, el uruguayo aporta juventud, proyección y competencia interna en una zona clave del campo.

El futbolista uruguayo de 21 años llega con altas expectativas tras consolidarse en Racing Club de Montevideo y formarse en Peñarol.

De esta manera, Espinosa encaja en el perfil de jugador que busca el técnico André Jardine, con juventud, recorrido en ambas áreas y compromiso para adaptarse de inmediato y contribuir al proyecto deportivo americanista.

Perfil, cualidades y trayectoria de Thiago Espinosa

Espinosa se formó en Peñarol y se consolidó en Racing Club de Montevideo, donde sumó más de 60 partidos como profesional. Destaca por su velocidad, intensidad en los duelos y capacidad para proyectarse al ataque, además de su disciplina táctica.

  • Rapidez y buen despliegue físico
  • Seguridad en la marca y buen uno contra uno
  • Proyección ofensiva y capacidad para enviar centros peligrosos
  • Adaptabilidad y compromiso en el trabajo diario
Club América refuerza su defensa con la incorporación de Espinosa, buscando fortalecer la competencia interna en la lateral izquierda.

Su llegada al América marca su primer reto internacional, con la expectativa de consolidarse en el futbol mexicano.

América ajusta su plantel para el Clausura 2026

El América actualmente es octavo en la Liga MX y continúa ajustando su plantilla. La directiva ha sumado a Espinosa, Vinícius Lima y Raphael Veiga como refuerzos, mientras que Álvaro Fidalgo y El Búfalo Aguirre se han marchado del club.

  • América busca equilibrio entre juventud y experiencia.
  • El objetivo es competir por el título en la Liga MX y torneos internacionales.
  • La llegada de Espinosa aporta frescura y opciones al esquema defensivo.
El América ajusta su plantilla para el Clausura 2026 con los fichajes de Thiago Espinosa, Vinícius Lima y Raphael Veiga.

Con este movimiento, el club reafirma su apuesta por un plantel renovado y competitivo para la recta final del torneo. El jugador además envió un mensaje directo a la afición: “La hinchada puede estar segura de que voy a dejar todo y dar el máximo en cada partido y entrenamiento”.

