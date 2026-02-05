Saint-Maximin ya debutó con su nuevo equipo: aficionados lanzan insultos a la afición del América

El primer partido del delantero francés con el RC Lens estuvo marcado tanto por su rápida incorporación como por controversiales cánticos en contra de México protagonizados por la afición. (Foto: Instagram/ @rclens)

El pronto regreso de Allan Saint-Maximin al futbol europeo tras su salida del Club América no tardó en generar titulares. Apenas dos días después de ser presentado oficialmente por el RC Lens, el atacante francés ya tuvo minutos en la Copa de Francia,

El partido terminó con victoria 4-2 sobre el Troyes. Para muchos, el debut del francés fue rápido, comparándolo con lo que vivió en México, donde tardó 12 días en estrenarse con las Águilas. Sin embargo, lo que debía ser un momento deportivo positivo quedó marcado por una nueva polémica.

El paso de Allan Saint-Maximin por el Club América estuvo marcado por denuncias de racismo hacia su familia y dificultades de adaptación. REUTERS/Eloisa Sanchez

En redes sociales circularon videos en los que se pudo observar a un grupo de aficionados del Lens lanzando cánticos ofensivos contra México y la afición americanista, en respuesta a los ataques racistas que el jugador y su familia recibieron durante su paso por la Liga MX.

El debut de Maximin en Francia

La confianza del Lens en su nuevo refuerzo fue inmediata. Saint-Maximin ingresó al minuto 62 del encuentro contra el Troyes, sustituyendo a Abdallah Sima. Aunque no anotó, mostró destellos de su estilo desequilibrante y recibió su primera tarjeta amarilla al minuto 79.

Tiempo de adaptación mínimo: apenas dos días después de su presentación ya estaba en la cancha.

Resultado del partido: Lens se impuso 4-2 y avanzó a cuartos de final de la Copa de Francia.

Participación: jugó cerca de media hora, suficiente para dejar huella en su estreno.

Saint-Maximin jugó media hora en la Copa de Francia ante el Troyes, mostrando su estilo desequilibrante y obteniendo una tarjeta amarilla. (Foto: Instagram/ @rclens)

Este debut refleja la urgencia que el club tenía por integrarlo de inmediato, en contraste con el proceso más lento que vivió en México.

La polémica en las gradas

El entusiasmo por su llegada se mezcló con un episodio incómodo. En los videos difundidos tras el partido, se observan a hinchas del Lens gritando en francés “Mexicain nique ta mère”, una expresión vulgar dirigida hacia los mexicanos.

Los cánticos se interpretaron como una defensa hacia el jugador, tras los insultos que recibió en México y que lo orillaron a salir del club, pero terminaron convirtiéndose en un ataque directo hacia la afición del América.

La afición del Lens lanzó cánticos ofensivos contra México durante el debut de Saint-Maximin, en respuesta a episodios de racismo sufridos en la Liga MX. REUTERS/Gonzalo Fuentes

Además en las horas previas al encuentro, aficionados americanistas dejaron diversos comentarios ofensivos en las redes del futbolista y del club, lo cual los motivó a limitar las respuestas en sus publicaciones.

Entre dos realidades

La historia de Saint-Maximin muestra un contraste claro: en México, su salida estuvo marcada por denuncias de racismo contra su familia; en Francia, su llegada fue celebrada, pero la defensa de la afición derivó en un momento de alta tensión producto de los insultos.

En América: jugó 15 partidos, con 3 goles y 2 asistencias, pero nunca se adaptó del todo.

En Lens: debutó de inmediato y recibió respaldo institucional, aunque rodeado de polémica.

El jugador: agradeció al América en su despedida, pero dejó claro que su prioridad es proteger a su familia.

En contraste con su experiencia en México, el RC Lens mostró respaldo institucional y urgencia por integrar rápidamente a Saint-Maximin en su plantel. (X/ @RCLens)

Así, el debut de Saint-Maximin con el Lens no sólo marcó un nuevo capítulo en su carrera, sino también un episodio que refleja cómo las tensiones culturales y sociales pueden trascender la cancha.