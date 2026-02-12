Presidente de Cruz Azul anuncia la recuperación de la Planta de cemento en Hidalgo: “Estuvo secuestrada durante más de 5 años

Víctor Velázquez anunció que lograron recuperar la planta de Hidalgo tras más de 5 años de secuestro (Captura de pantalla)

Durante la madrugada de este jueves, autoridades federales y estatales ejecutaron un operativo para recuperar la planta de cemento Cruz Azul en Tula de Allende, Hidalgo, tras más de cinco años de conflicto y ocupación “irregular”. La acción obedeció a un mandato judicial y permitió el restablecimiento del control por parte de la administración reconocida legalmente.

A través de un video en redes sociales, Víctor Velázquez, presidente del Consejo de Administración de Cooperativa La Cruz Azul S.C.L., dirigió un mensaje a los trabajadores y a la comunidad local tras la recuperación del complejo industrial.

“Durante las primeras horas de este jueves 12 de febrero de 2026, se complementó exitosamente un mandato judicial para recuperar la planta de cemento Cruz Azul en el estado de Hidalgo, municipio de Tula de Allende, Hidalgo”, declaró en un video.

View of the Cruz Azul Cooperative cement plant after a deadly confrontation between groups of workers who are in dispute over control of the plant in Tula, Hidalgo, Mexico April 27, 2022 in this still image obtained from social media video. Enlace Notinforma Hidalgo via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. NO RESALES. NO ARCHIVES

El directivo de Cruz Azul agradeció el respaldo de los empleados y subrayó que, pese a la toma de la planta durante un lustro, la cooperativa continuó con sus operaciones en otras sedes y mantuvo su compromiso con la plantilla. Velázquez concluyó su mensaje con el compromiso de no fallar a la comunidad y reiteró la importancia de la unidad para el futuro de la empresa.

“Hago un atento llamado a la paz social, a todas las personas que fueron malinformadas, engañadas o forzadas a participar directa o indirectamente en el secuestro de esta unidad industrial. Quiero decirles que se van a recuperar las fuentes de empleo, los verdaderos responsables ya están rindiendo cuentas ante la justicia. A pesar de que nuestra planta de Hidalgo estuvo secuestrada durante más de 5 años, juntos seguimos cosechando logros en todos los rubros. Nunca les voy a falla y nunca nos vamos a fallar, muchas gracias y que viva la Cruz Azul”. finalizó Velázquez

Administración de Víctor Velázquez en la Cooperativa

La llegada de Víctor Velázquez a la presidencia de Cruz Azul en 2020 marcó un punto de inflexión en la historia reciente de la institución. Desde entonces, el club ha experimentado una combinación de logros inéditos y episodios polémicos que han redefinido su perfil competitivo y directivo.

En apenas cuatro años, el equipo consiguió romper una sequía de 23 años sin títulos de liga, alzando el trofeo de la Liga MX en 2021. Este hito devolvió la esperanza a una afición que había visto frustrarse múltiples intentos anteriores. Poco después, la obtención de la Supercopa en 2022 añadió otra título a la institución, consolidando la percepción de una etapa fructífera en términos deportivos.

<br>