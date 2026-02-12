Mercedes Moné y estrellas de AEW encabezará función femenil del CMLL por el Día Internacional de la Mujer

La división femenina del CMLL recibirá estrellas de AEW y Stardom. (Ilustración: Jovani Pérez)

La alianza entre All Elite Wrestling (AEW) y el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) continúa consolidándose y ahora tendrá uno de sus capítulos más simbólicos en una función dedicada al talento femenil.

Durante la emisión del 11 de febrero de CMLL Informa se confirmó que Mercedes Moné expondrá el Campeonato Mundial Femenil del CMLL en la función especial del Día Internacional de la Mujer, que se celebrará el 6 de marzo de 2026 en la Arena México.

Mercedes Moné expondrá el Campeonato Mundial Femenil del CMLL en una función dedicada al 8M en Arena México.

El combate aún no tiene retadora definida, pero la expectativa es alta debido al impacto que ha tenido Moné desde su llegada al Consejo. La luchadora estadounidense obtuvo el campeonato en junio de 2025 y, desde entonces, ha defendido con éxito el cinturón en tres ocasiones, afianzándose como una de las campeonas más sólidas de la división. Además, su agenda contempla más defensas durante marzo dentro del circuito independiente, lo que refuerza su estatus como una de las figuras femeniles más activas a nivel internacional.

La campeona mundial defenderá su título por segunda vez en una velada que promete hacer historia para las Amazonas.

La función del 6 de marzo no girará únicamente en torno al campeonato. También se anunció el debut en CMLL del equipo MegaBad, integrado por Megan Bayne y Penelope Ford, dos nombres con presencia constante en AEW. Aunque todavía no se han dado a conocer sus rivales, su aparición confirma que el evento apostará por un cartel con proyección global y una división femenil fortalecida con talento extranjero.

MegaBad, el equipo de Megan Bayne y Penelope Ford, debutará en el Consejo en una noche clave para las mujeres.

Otro de los duelos destacados será el enfrentamiento mano a mano entre Dark Silueta, representante del CMLL, y Maika, estrella internacional de Stardom. Este choque subraya el carácter internacional de la función y la intención de posicionar a la lucha femenil como uno de los pilares del proyecto conjunto entre empresas.

Dark Silueta buscará imponer condiciones ante la estrella internacional Maika en un duelo de alto calibre.

La presencia de AEW en territorio mexicano, sin embargo, no se limitará a esta función especial. En la misma transmisión se informó que Daniel Garcia y El Clon formarán parte de las funciones del 14 y 15 de febrero. Garcia llegará tras haber competido el 11 de febrero en Dynamite, donde cayó en lucha de parejas junto a Clark Connors frente a Orange Cassidy y Roderick Strong. Su regreso al CMLL se dará luego de su última aparición en noviembre de 2025.

Las funciones de este sábado y domingo con Daniel García, estrella de AEW harán vibrar al público.

El Clon, por su parte, viene de ver acción tanto en Dynamite el 4 de febrero como en PantherMania X el 8 del mismo mes. Su participación en estas fechas refuerza el intercambio constante de talento y el crecimiento del puente entre AEW y el CMLL.

El Clon regresará a territorio del CMLL tras recientes participaciones en AEW, reforzando el intercambio de talento entre ambas empresas en un fin de semana clave.

Con Mercedes Moné encabezando una función dedicada a las mujeres y la inclusión de estrellas internacionales, el CMLL apunta a una noche histórica que celebra la lucha femenil en uno de los recintos más emblemáticos del mundo.