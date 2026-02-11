Un fichaje que prometía más: leyendas del América lamentan el paso de Allan Saint-Maximin

(REUTERS/Eloisa Sanchez)

El paso de Allan Saint-Maximin por el Club América dejó sensaciones encontradas dentro y fuera de la cancha. A pesar de que su fichaje generó expectativas por el cartel internacional con el que llegó a Coapa, su salida abrupta y el bajo impacto deportivo marcaron una etapa que hoy es vista con decepción por aficionados y exreferentes del club.

Antonio Carlos Santos y Carlos Reinoso, dos leyendas azulcremas, coincidieron en que el atacante francés tenía condiciones para triunfar, pero que diversos factores impidieron que su etapa fuera exitosa.

La salida del jugador se dio en medio de un contexto complejo. Días antes del partido ante Necaxa, Saint-Maximin denunció en redes sociales que sus hijos habían sido víctimas de racismo, situación que fue condenada públicamente y respaldada por el propio América.

Posteriormente, el futbolista pidió no ser convocado para ese encuentro y, al término del partido, el club anunció de manera sorpresiva su desvinculación. Un día después se confirmó su fichaje con el Lens, de la Ligue 1.

Reconocimiento al talento y críticas a su gestión deportiva

(REUTERS/Eloisa Sánchez)

En entrevista con TUDN, Antonio Carlos Santos señaló que Saint-Maximin contaba con la calidad necesaria para marcar diferencia en el América, incluso considerándolo uno de los jugadores con mayor talento del plantel. Sin embargo, apuntó a los problemas deportivos y a la falta de continuidad como factores determinantes.

“Maximin llegó con un cartel de gran figura, lo demostró en los primeros partidos, pero futbolísticamente tuvo problemas con Jardine. Para mí era el mejor jugador que tenía el América, pero imagina que un día juegas bien y al otro día no te ponen”, declaró el exjugador brasileño.

Santos también comparó la situación con otros casos dentro del equipo, al señalar que la falta de regularidad puede provocar inconformidad en los futbolistas. “Cuando Brian no estaba jugando y se quería ir, de repente era el mejor jugador y estaba en la banca. Cuando yo jugaba, si me ponían en la banca, también pediría salir”, añadió.

Reinoso recuerda advertencia previa sobre su comportamiento

(Especial)

Por su parte, Carlos Reinoso fue más crítico con la forma en la que se dio la salida del delantero francés. El exentrenador del América calificó como una falta de respeto que Saint-Maximin dejara el club en esas circunstancias y recordó una advertencia previa de José Mourinho, quien dirigió al jugador en el Fenerbahce.

“Lo que hizo, irse del club y ya tener firmado un contrato en Francia, es una vergüenza. Para mí es una falta de respeto total al América”, afirmó Reinoso.

El histórico chileno también señaló que el comportamiento del atacante ya había sido advertido. “Me acordé de lo que dijo Mourinho. Él avisó que era el tipo menos profesional que había tenido, y mire que Mourinho siempre habla bien de sus jugadores. Nos engañó a todos”, sentenció.