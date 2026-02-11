México Deportes

Un fichaje que prometía más: leyendas del América lamentan el paso de Allan Saint-Maximin

La etapa de Maximin en el América quedó marcada por la irregularidad y una salida inesperada, pese al talento que le reconocen exreferentes del club

Guardar
(REUTERS/Eloisa Sanchez)
(REUTERS/Eloisa Sanchez)

El paso de Allan Saint-Maximin por el Club América dejó sensaciones encontradas dentro y fuera de la cancha. A pesar de que su fichaje generó expectativas por el cartel internacional con el que llegó a Coapa, su salida abrupta y el bajo impacto deportivo marcaron una etapa que hoy es vista con decepción por aficionados y exreferentes del club.

Antonio Carlos Santos y Carlos Reinoso, dos leyendas azulcremas, coincidieron en que el atacante francés tenía condiciones para triunfar, pero que diversos factores impidieron que su etapa fuera exitosa.

La salida del jugador se dio en medio de un contexto complejo. Días antes del partido ante Necaxa, Saint-Maximin denunció en redes sociales que sus hijos habían sido víctimas de racismo, situación que fue condenada públicamente y respaldada por el propio América.

Posteriormente, el futbolista pidió no ser convocado para ese encuentro y, al término del partido, el club anunció de manera sorpresiva su desvinculación. Un día después se confirmó su fichaje con el Lens, de la Ligue 1.

Reconocimiento al talento y críticas a su gestión deportiva

(REUTERS/Eloisa Sánchez)
(REUTERS/Eloisa Sánchez)

En entrevista con TUDN, Antonio Carlos Santos señaló que Saint-Maximin contaba con la calidad necesaria para marcar diferencia en el América, incluso considerándolo uno de los jugadores con mayor talento del plantel. Sin embargo, apuntó a los problemas deportivos y a la falta de continuidad como factores determinantes.

“Maximin llegó con un cartel de gran figura, lo demostró en los primeros partidos, pero futbolísticamente tuvo problemas con Jardine. Para mí era el mejor jugador que tenía el América, pero imagina que un día juegas bien y al otro día no te ponen”, declaró el exjugador brasileño.

Santos también comparó la situación con otros casos dentro del equipo, al señalar que la falta de regularidad puede provocar inconformidad en los futbolistas. “Cuando Brian no estaba jugando y se quería ir, de repente era el mejor jugador y estaba en la banca. Cuando yo jugaba, si me ponían en la banca, también pediría salir”, añadió.

Reinoso recuerda advertencia previa sobre su comportamiento

(Especial)
(Especial)

Por su parte, Carlos Reinoso fue más crítico con la forma en la que se dio la salida del delantero francés. El exentrenador del América calificó como una falta de respeto que Saint-Maximin dejara el club en esas circunstancias y recordó una advertencia previa de José Mourinho, quien dirigió al jugador en el Fenerbahce.

“Lo que hizo, irse del club y ya tener firmado un contrato en Francia, es una vergüenza. Para mí es una falta de respeto total al América”, afirmó Reinoso.

El histórico chileno también señaló que el comportamiento del atacante ya había sido advertido. “Me acordé de lo que dijo Mourinho. Él avisó que era el tipo menos profesional que había tenido, y mire que Mourinho siempre habla bien de sus jugadores. Nos engañó a todos”, sentenció.

Temas Relacionados

Allan Saint-MaximinAntonio Carlos SantosCarlos ReinosoClub Américamexico-deportesmexico-noticias

Más Noticias

Chivas vs América: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo el Clásico Nacional del Clausura 2026

El Rebaño presume paso perfecto, mientras las Águilas intentan consolidar su reacción en el estadio Akron

Chivas vs América: cuándo, a

Boxeando por la Paz: cómo funcionará el nuevo programa de Sheinbaum para peleadores mexicanos

El proyecto pretende fortalecer la unión de la comunidad boxística y fomentar oportunidades de desarrollo para las futuras generaciones

Boxeando por la Paz: cómo

Cuatrero vuelve a lucha libre a tres años de la acusación por intento de feminicidio contra Stephanie Vaquer

El integrante de Nueva Generación Dinamita reaparecerá en el cuadrilátero mientras su proceso legal continúa en curso

Cuatrero vuelve a lucha libre

Estos han sido los números de Efraín Juárez con Pumas ¿se tiene que ir?

Las dudas entre la afición universitaria comienzan a incrementar respecto a la continuidad del entrenador mexicano con el equipo debido a la eliminación en CONCACAF

Estos han sido los números

André Jardine admite que las limitaciones económicas marcaron un mercado atípico para el América

Jardine reconoció que el América afrontó el mercado invernal con recursos limitados, lo que condicionó la estrategia de fichajes

André Jardine admite que las
MÁS NOTICIAS

NARCO

Operativo en tierra y aire

Operativo en tierra y aire desata enfrentamiento en Jesús María, zona donde fue capturado Ovidio Guzmán

Drones de cárteles mexicanos, la causa del cierre del espacio aéreo en El Paso, Texas, informó EEUU

Marina decomisa en Nayarit 39 máquinas tragamonedas presuntamente del CJNG

Aseguran 100 kilos de autopartes y detienen a dos personas tras cateo en domicilio en Iztacalco

Quién es “Jando” o “El Fresa”, el nuevo líder de Los Blancos de Troya tras la caída de “El Bótox” en Michoacán

ENTRETENIMIENTO

Así fue el explosivo careo

Así fue el explosivo careo entre Carlos Trejo y Alfredo Adame en la presentación del Ring Royale 2026

Festival de Flores y Chocolate en CDMX: fechas y actividades para un San Valentín 2026 muy especial

Ciclo de cine para ‘migajear’: proyectarán películas románticas en Tepito por San Valentín

¿Se va de Sale el Sol’? Ana María Alvarado confirma despidos en Imagen Televisión

Ángela Aguilar comparte romántica foto con Christian Nodal en vísperas de San Valentín

DEPORTES

Chivas vs América: cuándo, a

Chivas vs América: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo el Clásico Nacional del Clausura 2026

Boxeando por la Paz: cómo funcionará el nuevo programa de Sheinbaum para peleadores mexicanos

Cuatrero vuelve a lucha libre a tres años de la acusación por intento de feminicidio contra Stephanie Vaquer

Estos han sido los números de Efraín Juárez con Pumas ¿se tiene que ir?

André Jardine admite que las limitaciones económicas marcaron un mercado atípico para el América