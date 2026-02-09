Aficionada de Cruz Azul denuncian agresiones por el personal del Nemesio Díez en Toluca: “Pagué mi boleto”

Una aficionada de Cruz Azul denunció en redes sociales haber sido acosada por personal de seguridad del estadio Nemesio Diez de Toluca por portar la playera de su equipo durante un partido (Captura X) (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las denuncias por malos tratos en los estadios de la Liga MX continúan generando debate en redes sociales. A través de videos difundidos en X (Twitter), seguidoras de Cruz Azul documentaron un altercado con el personal de seguridad durante la visita del equipo al Estadio Nemesio Diez, donde enfrentaron a Toluca en la Jornada 5.

Los registros muestran cómo las aficionadas fueron retiradas por la fuerza, lo que motivó acusaciones de maltrato por parte de la seguridad del recinto. De acuerdo con una de las afectadas, lamentó que ella y su hermana hayan sido retiradas de la Bombonera pese a tener sus accesos.

La usuaria publicó imágenes en las que se observa a varias guardias sacando a una aficionada, aparentemente desde el baño, mediante empujones y jalones. En el video se escucha a la mujer gritar: “¡No me lastimen!”, mientras se resiste a ser sacada del inmueble.

Aficionada de Cruz Azul acusó de ser agredida en la Bombonera

Una fanática de Cruz Azul denunció en redes que personal de seguridad del Estadio Nemesio Díez la agredieron y la sacaron del juego contra Toluca. Crédito:X/ @marianitaRG

En otro fragmento del material, grabado en los torniquetes de acceso, la misma aficionada insiste en que no la agredan y reclama que ya había pagado su boleto “pagué mi boleto”, exclamó en repetidas ocasiones antes de ser sometida. Una de las guardias responde: “Quita la pierna”, sugiriendo que la aficionada obstaculizaba el paso al intentar evitar ser retirada en los torniquetes.

Durante la difusión del segundo video, otra de las mujeres involucradas pregunta insistentemente por el paradero de su hermana y exige no moverse hasta recibir información. Una de las integrantes de seguridad le grita que su familiar ya está afuera, lo que provoca un nuevo reclamo sobre el trato recibido y la falta de explicaciones para su expulsión.

En la sección de comentarios de TikTok, varios usuarios atribuyeron la responsabilidad del incidente a las propias aficionadas de Cruz Azul, señalando que adquirieron sus boletos en la Tribuna Diablos, zona económica reservada exclusivamente para grupos de animación del equipo local.

Los internautas argumentaron que el retiro de las aficionadas se debió a razones de seguridad, dado que no está permitido portar la camiseta visitante en esa zona y que las mujeres se habrían resistido a abandonar el área pese a recibir advertencias previas.

Pese a la viralización de los videos y las discusiones en redes sociales, tanto la Liga MX como el club Toluca no han emitido posicionamientos oficiales respecto al incidente. Las imágenes muestran la intervención de al menos diez elementos de seguridad en el procedimiento para retirar a las dos aficionadas.