México Deportes

Sofi Saar fue la encargada de lanzar la primera bola en el segundo juego de la serie entre Diablos Femenil y el Águila de Veracruz

Esta no es la primera vez que la cantante acude al Estadio Alfredo Harp Helú, donde ha sido la encargada de interpretar el Himno Nacional Mexicano en par de ocasiones

Guardar
Esta no es la primera
Esta no es la primera vez que la cantante acude al Estadio Alfredo Harp Helú, donde ha sido la encargada de interpretar el Himno Nacional Mexicano en par de ocasiones. (Instagram: @diablosrojosfem)

La cantante mexicana Sofi Saar asistió al Estadio Alfredo Harp Helú este sábado 7 de febrero para el lanzamiento ceremonial de la primera bola en el segundo juego de la serie de softbol entre Diablos Rojos Femenil y Águila de Veracruz.

Esta es la primera vez que la cantante Sofi Saar aparece como invitada en el Estadio Alfredo Harp Helú, ya que fue la encargada de interpretar el Himno Nacional en el Juego 1 de la Serie del Rey 2025 entre Diablos Rojos del México y Charros de Jalisco.

Su aparición formó parte de la serie de actividades que el conjunto escarlata organizó para los aficionados durante el fin de semana de Stitch.

Quién es Sofi Saar

Esta portada proporcionada por BAM
Esta portada proporcionada por BAM Music muestra "Terca" de Sofi Saar. (BAM Music vía AP)

Sofi Saar, nacida en Monterrey, Nuevo León, es una cantante y compositora mexicana pionera en la fusión de pop y música norteña.

La artista musical fue nominada en 2024 a los Latin Grammy por Mejor Artista Nuevo y Mejor Álbum Norteño y en 2025 fue nombrada Artista Rompe por Amazon Music México.

Desde los nueve años, Saar compuso sus primeras canciones de forma autodidacta, inspirada por el ambiente musical de su hogar, donde resonaban clásicos de Juan Gabriel, Rocío Dúrcal, Vicente Fernández, Kumbia Kings, Selena, Intocable y Duelo.

Aunque era una apasionada por la música regional mexicana, la falta de oportunidades en su estado natal la llevó a estudiar Comunicación en la Universidad de Monterrey y mudarse a la Ciudad de México para trabajar como periodista.

La pandemia y una ruptura amorosa de cinco años marcaron su regreso a la música: “Mi LP debut surgió de una catarsis, abordando temas como el perdón, la salud mental y las nuevas oportunidades”, explicó Saar en entrevista para el periódico Reforma.

Entre los principales instrumentos que se escuchan en sus canciones resuenan el acordeón, el bajo sexto y la guitarra doce cuerdas.

Además de sus interpretaciones con los Diablos Rojos del México, Sofi Saar tuvo el honor de interpretar el Himno Nacional Mexicano cuando la MLB visitó la Ciudad de México en 2024 con el encuentro que sostuvieron los Astros de Houston ante los Rockies de Colorado.

Fin de semana de Stitch en la casa de Diablos

Este domingo 8 de febrero
Este domingo 8 de febrero será el último día de Stitch en el Estadio Alfredo Harp Helú (Instagram: @diablosrojosfem)

Este fin de semana, el Estadio Alfredo Harp Helú se convirtió en epicentro de una vibrante unión entre Diablos Femenil y Stitch, la icónica mascota de Lilo & Stitch, para una serie de actividades inolvidables que fusionaron deporte, entretenimiento y diversión familiar.

Con un Stitch gigante que te recibía en la entrada de la explanada del recinto, un jersey conmemorativo y un gran cantidad de actividades, los asistentes desde el pasado jueves 5 de febrero pudieron disfrutar de una experiencia que combina la magia del mundo del cine con el deporte.

Temas Relacionados

Sofi SaarPopMúsica NorteñaEstadio Alfredo Harp HelúDiablos Rojos del MéxicoSóftbolmexico-deportesmexico-entretenimiento

Más Noticias

Ex lanzador de Dodgers y Yankees se convierte en nuevo refuerzo de los Diablos Rojos del México para la temporada 2026

Víctor González le dio un anillo de Serie Mundial a los Dodgers en 2020, llevándose la victoria en el juego 6 frente a los Tampa Bay Rays

Ex lanzador de Dodgers y

Carlos Hermosillo se rinde ante Christian Ebere tras su debut con Cruz Azul: “Es muy profesional”

El nigeriano le cambió la cara al equipo cementero cuando entró al campo de juego

Carlos Hermosillo se rinde ante

Faitelson defiende a Katia Itzel García, tras las críticas del ‘Cantante’ Guerrero hacia la árbitra: “Tiene un carácter misógino”

El periodista nuevamente se encuentra en medio de un tema polémico en el futbol mexicano

Faitelson defiende a Katia Itzel

¿Cuándo y dónde ver a Lasse Gaxiola en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026?

El hijo de Sarah Schleper debuta en sus primeros juegos olímpicos, en donde espera tener una gran participación en esquí alpino

¿Cuándo y dónde ver a

André Jardine rompe el silencio y se ilusiona con Vinicius Lima en el América

El técnico azulcrema detalló por qué el mediocampista es su apuesta para el Clausura 2026

André Jardine rompe el silencio
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cuerpos localizados en fosa clandestina

Cuerpos localizados en fosa clandestina de Sinaloa ya habrían sido identificados, asegura colectivo de búsqueda

Asesinaron a hermano de exalcaldesa de Mixtla de Altamirano en Veracruz

Captura a “La Patrona”, esposa de “El Monkey”, del Cártel de Caborca en Yucatán: operaban en Chetumal

Con el uso de drones: localizan y detienen a cinco personas por la venta de vehículos con reporte de robo en Edomex

Capturan a seis hombres con armas y falsos uniformes de la Fiscalía del Edomex en Huehuetoca

ENTRETENIMIENTO

Maribel Guardia recuerda a Julián

Maribel Guardia recuerda a Julián Figueroa en medio de polémicos señalamientos de Imelda Tuñón sobre su muerte

Final de ‘Doménica Montero’: qué esperar de la versión de Angelique Boyer tras las historias de Lucero y Angélica Rivera

The Warning y Carín León lanzan canción que sacude el espectáculo musical mexicano

‘Atrévete a Vivir’, polémico documental de Florida Meza, confirma su estreno: cuándo y dónde verlo

Graco Sendel explica la escena viral de Doménica Montero que conquistó las redes sociales

DEPORTES

Ex lanzador de Dodgers y

Ex lanzador de Dodgers y Yankees se convierte en nuevo refuerzo de los Diablos Rojos del México para la temporada 2026

Carlos Hermosillo se rinde ante Christian Ebere tras su debut con Cruz Azul: “Es muy profesional”

Faitelson defiende a Katia Itzel García, tras las críticas del ‘Cantante’ Guerrero hacia la árbitra: “Tiene un carácter misógino”

¿Cuándo y dónde ver a Lasse Gaxiola en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026?

André Jardine rompe el silencio y se ilusiona con Vinicius Lima en el América