Sofi Saar fue la encargada de lanzar la primera bola en el segundo juego de la serie entre Diablos Femenil y el Águila de Veracruz

Esta no es la primera vez que la cantante acude al Estadio Alfredo Harp Helú, donde ha sido la encargada de interpretar el Himno Nacional Mexicano en par de ocasiones. (Instagram: @diablosrojosfem)

La cantante mexicana Sofi Saar asistió al Estadio Alfredo Harp Helú este sábado 7 de febrero para el lanzamiento ceremonial de la primera bola en el segundo juego de la serie de softbol entre Diablos Rojos Femenil y Águila de Veracruz.

Esta es la primera vez que la cantante Sofi Saar aparece como invitada en el Estadio Alfredo Harp Helú, ya que fue la encargada de interpretar el Himno Nacional en el Juego 1 de la Serie del Rey 2025 entre Diablos Rojos del México y Charros de Jalisco.

Su aparición formó parte de la serie de actividades que el conjunto escarlata organizó para los aficionados durante el fin de semana de Stitch.

Quién es Sofi Saar

Esta portada proporcionada por BAM Music muestra "Terca" de Sofi Saar. (BAM Music vía AP)

Sofi Saar, nacida en Monterrey, Nuevo León, es una cantante y compositora mexicana pionera en la fusión de pop y música norteña.

La artista musical fue nominada en 2024 a los Latin Grammy por Mejor Artista Nuevo y Mejor Álbum Norteño y en 2025 fue nombrada Artista Rompe por Amazon Music México.

Desde los nueve años, Saar compuso sus primeras canciones de forma autodidacta, inspirada por el ambiente musical de su hogar, donde resonaban clásicos de Juan Gabriel, Rocío Dúrcal, Vicente Fernández, Kumbia Kings, Selena, Intocable y Duelo.

Aunque era una apasionada por la música regional mexicana, la falta de oportunidades en su estado natal la llevó a estudiar Comunicación en la Universidad de Monterrey y mudarse a la Ciudad de México para trabajar como periodista.

La pandemia y una ruptura amorosa de cinco años marcaron su regreso a la música: “Mi LP debut surgió de una catarsis, abordando temas como el perdón, la salud mental y las nuevas oportunidades”, explicó Saar en entrevista para el periódico Reforma.

Entre los principales instrumentos que se escuchan en sus canciones resuenan el acordeón, el bajo sexto y la guitarra doce cuerdas.

Además de sus interpretaciones con los Diablos Rojos del México, Sofi Saar tuvo el honor de interpretar el Himno Nacional Mexicano cuando la MLB visitó la Ciudad de México en 2024 con el encuentro que sostuvieron los Astros de Houston ante los Rockies de Colorado.

Fin de semana de Stitch en la casa de Diablos

Este domingo 8 de febrero será el último día de Stitch en el Estadio Alfredo Harp Helú (Instagram: @diablosrojosfem)

Este fin de semana, el Estadio Alfredo Harp Helú se convirtió en epicentro de una vibrante unión entre Diablos Femenil y Stitch, la icónica mascota de Lilo & Stitch, para una serie de actividades inolvidables que fusionaron deporte, entretenimiento y diversión familiar.

Con un Stitch gigante que te recibía en la entrada de la explanada del recinto, un jersey conmemorativo y un gran cantidad de actividades, los asistentes desde el pasado jueves 5 de febrero pudieron disfrutar de una experiencia que combina la magia del mundo del cine con el deporte.