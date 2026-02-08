Quién es Gabriel Fuentes, refuerzo que está cerca de llegar al Club América

Gabriel Fuentes está cerca de llegar al Club América (REUTERS)

El Club América está cerca de concretar el fichaje de Gabriel Fuentes, defensor colombiano de 28 años que actualmente pertenece al Fluminense de Brasil. De acuerdo con el periodista especializado en fichajes de la Liga MX, César Merlo, ambas directivas mantienen negociaciones muy avanzadas por un préstamo de un año con opción de compra, con vistas a que el jugador se sume para el Clausura 2026.

Actualmente, la gestión de los azulcremas se enmarca en el objetivo de reforzar la defensa en la presente ventana de transferencias, es por eso que Fuentes es una de las prioridades dentro de la estrategia del club para encarar el este semestre. Ambas instituciones discuten los últimos términos relacionados con la opción de compra al finalizar el préstamo.

Soccer Football - FIFA Club World Cup - Group F - Fluminense v Ulsan HD - MetLife Stadium, East Rutherford, New Jersey, U.S. - June 21, 2025 Ulsan HD's Choi Seok-Hyun in action with Fluminense's Gabriel Fuentes REUTERS/Jeenah Moon

¿Quién es Gabriel Fuentes, posible refuerzo del América?

Fuentes inició su carrera profesional en el Junior de Barranquilla, donde disputó 252 partidos, marcó nueve goles y brindó 28 asistencias, consolidándose como referente del conjunto colombiano. Posteriormente, el club lo cedió al Real Zaragoza en España, donde sumó 23 partidos jugados y aportó dos asistencias.

Posterior a su paso por el fútbol español, Fuentes pasó a Fluminense, sumando 34 encuentros y cinco asistencias, con un total de 2,455 minutos de juego.

El posible arribo de Gabriel Fuentes convertiría al colombiano en el tercer refuerzo llegado del Brasileirão al América para este torneo. Cabe recordar que previamente, el club incorporó a Raphael Veiga, procedente del Palmeiras, y a Lima, centrocampista proveniente también del Fluminense.

Soccer Football - FIFA Club World Cup - Group F - Fluminense v Borussia Dortmund - MetLife Stadium, East Rutherford, New Jersey, U.S. - June 17, 2025 Fluminense's Gabriel Fuentes and Ruben Lezcano arrive at the stadium before the match REUTERS/Jeenah Moon

¿Cómo van las Águilas en el Clausura 2026?

Bajo la dirección de André Jardine, América ocupa actualmente el octavo lugar en la tabla, con ocho puntos tras cinco partidos: dos victorias, dos empates y una derrota. El desempeño en este arranque de torneo ha impulsado a la directiva a considerar nuevas contrataciones para fortalecer el plantel antes del Mundial de 2026 y competir en la Liga MX.

De confirmarse, la llegada de Fuentes reforzaría aún más el proyecto deportivo de las Águilas de cara al último campeonato previo a la Copa del Mundo, agregando profundidad y experiencia a un plantel que apuesta por la integración de talento sudamericano.

Soccer Football - Liga MX - Club America v Monterrey - Estadio Ciudad de los Deportes, Mexico City, Mexico - February 7, 2026 Club America's Alejandro Zendejas celebrates scoring their first goal with Erick Sanchez REUTERS/Henry Romero

Bajas del Azulcrema en el presente torneo

Las recientes salidas en el plantel del Club América marcan un giro en la preparación del equipo para los compromisos de la Concacaf Champions Cup y la Liga MX. La directiva ha decidido ajustar la plantilla, priorizando una estructura más eficiente tras el ciclo anterior.

Entre los jugadores que han dejado el club sobresalen Álvaro Fidalgo, quien se incorporó al Real Betis, y Allan Saint-Maximin, transferido al Lens. Estos movimientos reflejan cambios estratégicos en la composición del equipo.

Junto a ellos, Igor Lichnovsky selló su traspaso al Karagümrük, mientras que Rodrigo Aguirre y Javairô Dilrosun también culminaron su etapa con los azulcremas. La salida de estos elementos responde a la necesidad de ajustar la nómina, después del Apertura 2025.