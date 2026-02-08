Ex lanzador de Dodgers y Yankees se convierte en nuevo refuerzo de los Diablos Rojos del México para la temporada 2026

Víctor González le dio un anillo de Serie Mundial a los Dodgers en 2020, llevándose la victoria en el juego 6 frente a los Tampa Bay Rays. (Kirby Lee-USA TODAY Sports)

Los Diablos Rojos del México siguen reforzando su roster para la temporada 2026 de la Liga Mexicana de Béisbol y anunciaron la llegada del ex lanzador mexicano en Grandes Ligas, Víctor González.

El nayarita fue pieza fundamental en la conquista del título de la Serie Mundial 2020 por los Dodgers de Los Ángeles, al lanzar en el Juego 6 ante los Rays de Tampa Bay y asegurarse la victoria.

Quién es Víctor González

Lesiones han afectado su continuidad en Grandes Ligas. ( Kirby Lee-USA TODAY Sports)

Para González, este fichaje representó el regreso a la franquicia donde se formó en la Academia de Béisbol Alfredo Harp Helú.

El pitcher mexicano comenzó su camino hacia la MLB en 2013, cuando los Dodgers lo firmaron.

Sin embargo, fue hasta 2020 cuando logró debutar en Grandes Ligas y fue pieza fundamental en la obtención del título de la Serie Mundial en aquel año tras adjudicarse la victoria en el Juego 6 ante los Rays de Tampa Bay, luego de lanzar por una entrada y un tercio sin permitir carrera.

Sin embargo, después no pudo mantener la consistencia en su nivel debido a lesiones que marcaron su pase por la MLB entre 2021 y 2023.

En 2024, fue intercambiado a los Yankees de Nueva York, con quienes disputó una serie de exhibición en el Estadio Alfredo Harp Helú frente a los Diablos Rojos del México.

Lamentablemente nunca pudo ser constante dentro de la rotación del equipo neoyorquino y fue cambiado a los Angels de Anaheim con quienes participó la mayoría del tiempo en Triple A.

Diablos en búsqueda del tricampeonato

El ex pelotero de los Astros de Houston regresa al equipo, donde jugó en la temporada 2021. (Infobae México: Jovani Pérez)

El equipo escarlata continúa reforzando su plantilla de cara al comienzo de la temporada 2026 de la Liga Mexicana de Béisbol. Con movimientos estratégicos, han anunciado contrataciones clave que prometen elevar el nivel competitivo del conjunto.

Las incorporaciones responden directamente a la necesidad de potenciar áreas críticas como el pitcheo y la tercera base, donde a pesar del bicampeonato reciente, el equipo se había mostrado vulnerable durante algunos lapsos de la temporada.

Entre estos fichajes destaca el regreso de jugadores como Jon Singleton y Franklin Barreto, jugadores que ya estuvieron en los Diablos Rojos del México y llegan a aportar su experiencia al conjunto escarlata.

Además, las incorporaciones de Maikel Franco y Victor González brindarán estabilidad en una posición, donde el equipo lo necesitaba.