Carlos Hermosillo se rinde ante Christian Ebere tras su debut con Cruz Azul: “Es muy profesional”

El nigeriano le cambió la cara al equipo cementero cuando entró al campo de juego

El empate de Cruz Azul ante Toluca dejó como punto destacado la actuación de Christian Ebere, quien debutó con la camiseta celeste. El nigeriano, que llegó como refuerzo en este ciclo, mostró un nivel de participación alto tras su ingreso al campo.

Desde los primeros minutos, el ex de Nacional se hizo notar en el frente de ataque. Su movilidad y disposición para colaborar en las jugadas ofensivas generaron expectativas positivas entre expertos del balompié mexicano y seguidores del equipo.

Uno de los momentos clave fue su contribución en la jugada que terminó en el gol de Paradela, acción que permitió a Cruz Azul empatar 1 a 1. La influencia de Ebere en el resultado fue evidente y su llegada al club abre nuevas posibilidades para el esquema de Larcamón.

Hermosillo se rinde ante Ebere tras su debut en Cruz Azul

Durante el programa La Última Palabra, Carlos Hermosillo estacó las cualidades de Christian Ebere, subrayando su profesionalismo y fortaleza en el terreno de juego. Según explicó la Leyenda Celeste tras haber recabado información y mantener conversaciones telefónicas, varias fuentes le aseguraron que el jugador nigeriano tiene la capacidad de desempeñarse tanto como centro delantero como en posiciones por las bandas.

“Me documenté, hablé por teléfono y me han hablado que es un cuate muy profesional, muy fuerte. Puede jugar de centro delantero o puede jugar por un costado”, comentó el analista de Fox Sports.

Esta versatilidad amplía las opciones tácticas para los cementeros. La posibilidad de ocupar diferentes posiciones le permite adaptarse a distintos esquemas de juego y responder a las necesidades de Nicolás Larcamón en diversas circunstancias de cada partido.

Soccer Football - Liga MX - Toluca v Cruz Azul - Estadio Nemesio Diez, Toluca, Mexico - February 7, 2026 Cruz Azul's Osinachi Ebere falls down during the match REUTERS/Eloisa Sanchez

Trayectoria de Ebere antes de llegar a la Máquina

En 2024, Nacional incorporó a Christian Ebere mediante un préstamo, etapa en la que el delantero nigeriano conquistó dos títulos y fortaleció su trayectoria con la obtención de nuevos logros para el club.

El vínculo previo de Ebere con Plaza Colonia de Uruguay se había iniciado en 2022, cuando la institución adquirió sus derechos administrativos y le permitió consolidar su presencia en la liga local hasta 2024.

Antes de su paso por el fútbol uruguayo, el futbolista acumuló experiencia en diferentes equipos de Brasil tras su llegada en 2019, adaptándose a varios entornos deportivos del país. Su recorrido internacional comenzó en Argentina, donde formó parte de las fuerzas básicas de Rosario Central desde 2017 durante dos años, marcando así el inicio de su carrera en el extranjero.

Soccer Football - Liga MX - Toluca v Cruz Azul - Estadio Nemesio Diez, Toluca, Mexico - February 7, 2026 Cruz Azul's Osinachi Ebere in action with Toluca's Everardo Lopez and Jesus Gallardo REUTERS/Eloisa Sanchez

La Máquina en busca de fichar a un delantero

La plantilla de Cruz Azul ha experimentado modificaciones notables durante el Clausura 2026, y la directiva aún busca soluciones para equilibrar su ataque. La llegada de Ebere no ha sido suficiente para cubrir las necesidades ofensivas del equipo, que sigue en la búsqueda de un delantero que pueda complementar a Gabriel “Toro” Fernández en la delantera.

Soccer Football - Liga MX - Toluca v Cruz Azul - Estadio Nemesio Diez, Toluca, Mexico - February 7, 2026 Cruz Azul's Jose Paradela celebrates scoring their first goal REUTERS/Eloisa Sanchez

La salida reciente de figuras clave como Ignacio Rivero, Lorenzo Fravelli, Mateusz Bogusz, Camilo Candido y Carlos Vargas ha dejado vacíos importantes en varias líneas del campo. Estos movimientos han generado inquietud entre la afición y el cuerpo técnico, que ven cómo la base del equipo se reduce sin que lleguen refuerzos de peso que compensen las bajas.

Hasta el momento, la lista de incorporaciones es breve. Solo se han confirmado los fichajes de Agustín Palavecino, mediocampista argentino, y del propio Ebere. La diferencia entre el número de salidas y de altas marca un desequilibrio inusual respecto a otros torneos recientes.

