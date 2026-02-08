André Jardine rompe el silencio y se ilusiona con Vinicius Lima en el América

Zendejas festeja sus compañeros el único tanto del encuentro. (Cortesía)

La victoria del América por 1-0 frente a Rayados de Monterrey en la jornada 5 del Torneo Clausura 2026 no solo significó tres puntos valiosos para el conjunto azulcrema, sino también abrió la conversación sobre el futuro inmediato del plantel. Más allá del resultado, André Jardine centró la atención en el mercado de fichajes y, particularmente, en la posible llegada de Vinicius Lima como refuerzo estratégico.

El técnico brasileño compareció ante los medios tras el encuentro y dejó claro que la directiva trabaja contrarreloj para fortalecer al equipo, afectado por las ausencias de Álvaro Fidalgo, Igor Lichnovsky y Rodrigo Aguirre. En ese contexto, Jardine reconoció que el nombre de Vinicius Lima ha tomado fuerza por la cercanía profesional que mantiene con el futbolista y por el perfil táctico que podría aportar.

Vinicius Lima aparece como opción para cubrir una baja clave en el mediocampo.

El estratega explicó que la negociación avanza de forma positiva y que el jugador representa una opción versátil para cubrir distintas funciones en el mediocampo, una característica que considera clave para el estilo de juego que pretende consolidar en el América durante el Clausura 2026.

Zendejas fue el autor del único tanto azulcrema. (Cortesía)

“Bien, torciendo que consigamos concretar está negociación, que creo que va bien avanzada y tiene todo para dar cierto. Es un jugador que conozco hace mucho tiempo. Fue mi jugador en fuerzas básicas, lo acompañó prácticamente durante toda su carrera y lo que más me gusta de este jugador es su capacidad de jugar en prácticamente cualquier función de la media cancha. Como más o menos usamos aquí a Fidalgo por veces como ocho, como diez, incluso por veces como extremo de perfil cambiado, este es un jugador capaz de suplir, eh, muchas situaciones. Vamos a agregar mucho. Es un jugador que también le gusta mucho el balón, le gusta ser de estos jugadores dentro de la cancha que te dan el ritmo que tienen mucho criterio con el balón. Entonces, ojalá concrete porque creo que va a nos aportar bastante”, destacó el entrenador del América.

Las palabras de Jardine reflejan la importancia que tendría Lima dentro del esquema azulcrema, no solo como un reemplazo momentáneo ante las bajas, sino como una pieza capaz de darle equilibrio y control al juego en diferentes escenarios del torneo.

A pesar del optimismo, el estratega fue cauteloso al señalar que el cierre de mercado no garantiza incorporaciones, ya que las negociaciones se han complicado por los tiempos y el nivel de futbolistas que busca el club. No obstante, dejó abierta la posibilidad de un movimiento adicional si las condiciones lo permiten.

Las negociaciones con Fluminense avanzan contra el tiempo.

“Podemos ir por varios caminos, incluso de no contratar nadie, el mercado, nos vimos apretado de tiempos, no es tan simple, dos jugadores de jerarquía en una semana, estamos atentos, nos movemos, cualquier negociación no es simple por el nivel de jugadores que buscamos, hay dos días que serán determinantes, buscaremos un jugador más, el grupo está fuerte, constituido, siempre queremos seguir mejorando este tema, si es posible, guardaremos una plaza para el torneo que viene, pero si no, sorprenderemos, no quiero decir la posición, no es una, estamos buscando el mejor refuerzo posible independientemente de la posición”.