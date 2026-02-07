Estas serían las alineaciones del Toluca vs Cruz Azul

Cruz Azul tendría dos bajas importantes. (REUTERS)

Las aspiraciones de Cruz Azul para alcanzar el liderato en el Clausura 2026 pasan por un reto decisivo en el Estadio Nemesio Diez, hogar del vigente campeón Toluca.

Tras una caída inicial en la primera jornada, los celestes hilvanaron una racha positiva que los mantiene invictos y en el segundo lugar de la clasificación, solo detrás de Guadalajara.

El equipo dirigido por Nicolás Larcamón sufrió dos bajas clave para este compromiso, empezando por él mismo: el técnico argentino no estará en el banquillo tras su expulsión en el partido anterior y tampoco podrá contar con el ‘Toro’ Fernández, quien cumplirá una suspensión de dos partidos.

A pesar de ello, Cruz Azul llega motivado por su reciente triunfo contra FC Juárez y su victoria internacional ante Vancouver FC en la Concacaf Champions Cup.

Por su parte, Toluca se encuentra en la quinta posición con ocho puntos y la urgencia de sumar, especialmente después de dos jornadas sin anotar.

El equipo local no podrá contar con Alexis Vega, aún en proceso de recuperación, por lo que el peso ofensivo recaerá en Sebastián Córdova y Paulinho.

La necesidad de afinar la puntería y aprovechar la localía se vuelve primordial para no perder terreno en la carrera por el tricampeonato.

Con el dorsal siete y el apoyo del club, Sebastián Córdova promete entregar el máximo en cada partido, asumir un rol protagonista y luchar por títulos. (Instagram/ @cordovar97)

Así saldrían ambos equipos

En cuanto a las alineaciones probables:

Toluca apostaría por: Hugo González, Jesús Gallardo, Federico Pereira, Bruno Méndez, Diego Barbosa, Marcel Ruiz, Franco Romero, Nicolás Castro, Jesús Angulo, Santiago Simón y Paulinho.

Cruz Azul podría saltar al campo con: Andrés Gudiño, Gonzalo Piovi, Erik Lira, Willer Ditta, Omar Campos, Agustín Palavecino, Jeremy Márquez, Carlos Rotondi, Carlos Rodríguez, José Paradela y Mateo Levy.

El duelo presenta ingredientes de alto voltaje: la pelea por la cima, la presión del vigente campeón y la urgencia de ambos equipos por mantener el ritmo.

Mientras los escarlatas buscan reencontrarse con el gol, los celestes intentarán consolidar su buen momento a pesar de las ausencias.

¿Cuándo y dónde ver el Toluca vs Cruz Azul?

Fecha: Sábado 7 de febrero

Horario: 17:00 horas CDMX / 18:00 horas E.T

Lugar: Estadio Nemesio Diez

Transmisión en México: Azteca Deportes, Fox One

Transmisión en Estados Unidos: TUDN

¿Christian Ebere debutará vs Toluca?

El delantero nigeriano Osinachi Christian Ebere fue inscrito de manera oficial en Liga MX y quedó habilitado para disputar partidos con Cruz Azul.

Desde ahora, el nuevo integrante del plantel portará el número 11, sumándose como alternativa ofensiva para el conjunto cementero.

Ebere si fue convocado para el duelo correspondiente a la jornada 5 de este torneo Clausura 2026, y si bien no ha tenido la oportunidad de realizar el número de entrenamientos respecto a sus compañeros, si podría debutar el día de hoy 7 de febrero de 2026.