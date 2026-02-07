¿Quién es la mujer que apareció como encargada en el protocolo de Chivas vs Mazatlán?

La Reina del Carnaval Internacional de Mazatlán 2026 sorprendió al público al entregar el balón y pronunciar el lema oficial de la Liga MX, convirtiéndose en tendencia nacional. (X/ @MazatlanFC)

El partido entre Mazatlán FC y Chivas en la Jornada 5 del Clausura 2026 no sólo dejó un triunfo más en la contienda para el Rebaño Sagrado, también regaló una imagen que rápidamente se convirtió en tendencia nacional.

Antes de que el balón rodara en el Estadio El Encanto, una joven tomó el micrófono y se encargó de la ceremonia protocolaria, sorprendiendo a todos los presentes.

Su nombre es Anahí Esparza Aguilar, quien actualmente ostenta el título de Reina del Carnaval Internacional de Mazatlán 2026.

Anahí Esparza Aguilar, Reina del Carnaval Internacional de Mazatlán 2026, protagonizó el protocolo previo al Mazatlán FC vs Chivas. (Instagram/ @anahi_.esparza)

Su participación fue breve, pero suficiente para cautivar a la afición y desatar una ola de comentarios en redes sociales, donde muchos seguidores confesaron haberse “enamorado” de la encargada del protocolo.

¿Quién es Anahí Esparza?

Anahí tiene 24 años y es ingeniera biomédica, además de haber sido coronada como Reina del Carnaval de Mazatlán 2026, una de las festividades más importantes de México.

Edad: 24 años

Profesión: Ingeniera biomédica

Título: Reina del Carnaval Internacional de Mazatlán 2026

Redes sociales: Más de 22 mil seguidores en Instagram

Con solo 24 años, la ingeniera biomédica y Reina del Carnaval de Mazatlán conquistó a la afición y se vuelve tendencia nacional. (Instagram/ anahi_.esparza)

Su perfil personal, que combina preparación académica con presencia pública, fue otro de los factores que generaron simpatía entre los aficionados.

Su participación en el protocolo de la Liga MX

La ceremonia protocolaria de la Liga MX suele estar a cargo de niños, pero en esta ocasión la liga decidió integrar a la Reina del Carnaval como figura representativa de Mazatlán.

Anahí entregó el balón al árbitro y pronunció el lema oficial: “En la cancha y en la tribuna, el respeto y la inclusión son parte del juego. Juega limpio y siente tu liga.”

Acción principal: Entregó el balón al árbitro.

Mensaje: Pronunció el lema de respeto e inclusión de la Liga MX.

Vestimenta: Playera de la Liga MX y jeans, mostrando sencillez y porte.

Esparza dedicó diversas publicaciones en sus redes a narrar y celebrar el momento que vivió en El Encanto. (Instagram/ anahi_.esparza)

Ella misma compartió en redes diversas publicaciones referentes al momento: “Muchas gracias por la invitación para hacer entrega del balón del partido Mazatlán vs Chivas. Fue una gran experiencia!!”.

Reacciones y viralidad

La cuenta oficial de Mazatlán FC publicó un mensaje que terminó de catapultar su viralidad: “Me acabo de enamorar. La responsable del protocolo de esta noche en El Encanto es, Su Graciosa Majestad, Anahí I.” Ese comentario fue replicado por miles de usuarios y convirtió a Anahí en tendencia nacional.

En cuestión de horas, pasó de ser la figura protocolaria del partido a convertirse en símbolo cultural, mostrando cómo el futbol puede ser también un escaparate para las tradiciones mexicanas.

Mazatlán FC destacó la viralidad de Anahí Esparza, quien cautivó a muchos, convirtiéndose en símbolo cultural y figura representativa del equipo. (X/ @MazatlanFC)

De esta manera, Anahí Esparza se transformó en la protagonista inesperada del Mazatlán vs Chivas, llevando la esencia del Carnaval al terreno de juego y demostrando que la unión entre deporte y cultura puede generar momentos memorables.