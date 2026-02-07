Emilio Azcárraga rompe el silencio tras las salidas de Álvaro Fidalgo y Allan Saint-Maximin del América

(Jesús Avilés / Infobae México)

Las salidas de Álvaro Fidalgo y Allan Saint-Maximin marcaron el cierre de un ciclo reciente en el América y reavivaron la conversación en torno a las decisiones deportivas del club.

Bajo ese contexto, Emilio Azcárraga Jean se refirió por primera vez a ambos movimientos, habló del impacto que dejó el mediocampista rumbo al futbol español y dejó un mensaje claro sobre las exigencias que implica vestir la camiseta azulcrema.

El propietario del Club América abordó los dos casos tras los recientes ajustes en la plantilla. Por un lado, reconoció la dimensión que tomó la despedida de Fidalgo, quien emigró al Real Betis; por el otro, fijó postura sobre el perfil que debe tener cualquier futbolista que aspire a consolidarse en Coapa, en referencia a la salida del atacante francés.

Azcárraga destaca el lugar de Fidalgo en la historia azulcrema

(REUTERS/Eloisa Sanchez)

Emilio Azcárraga confesó que le sorprendió la respuesta de la afición tras la salida de Álvaro Fidalgo, especialmente por el volumen de mensajes y muestras de cariño que acompañaron su despedida. El directivo señaló que, en el panorama actual del futbol, una etapa de cinco años adquiere un peso distinto y deja huella dentro de una institución como el América.

“Sin lugar a duda cinco años parecen pocos, pero ya son muchos más ahora en el negocio del futbol, en el que los contratos y los jugadores emigran tanto. Yo no soy nadie para decir si es leyenda o no, pero la verdad sí me sorprendió muchísimo la despedida y los mensajes de la afición, el cariño que le tienen”, expresó.

Azcárraga subrayó que el mediocampista naturalizado mexicano forma parte de la historia del club y que será la afición la que determine el lugar que ocupa dentro del legado azulcrema.

“Como aficionado creo que él fue una persona que dejó muchos aprendizajes. Claro que está en las páginas históricas del América. Creo que el aficionado real del América lo calificará”, añadió.

El mensaje tras la salida de Allan Saint-Maximin

(REUTERS/Eloisa Sánchez)

Sobre Allan Saint-Maximin, Azcárraga evitó emitir una valoración puntual del paso del futbolista francés, quien llegó a Coapa apenas el año pasado. Sin embargo, utilizó el contexto para hablar del manejo deportivo y de las exigencias que conlleva jugar en el América.

Las declaraciones se dieron luego de que el jugador denunciara que sus hijos fueron víctimas de racismo y de que André Jardine, técnico del equipo, señalara que el atacante tuvo dificultades para adaptarse a México.

“Creo que al final la gerencia o manejo deportivo es un trabajo bien difícil e ingrato porque la gente se acuerda más de fichajes que no fueron buenos”, señaló el empresario. “En estos 10-12 años han sido bastante estables independientemente del resultado de este equipo, pero han venido muy buenos jugadores y que han entendido que así es esto”.

Finalmente, Azcárraga remarcó que, más allá de la calidad futbolística, los jugadores que llegan al América deben contar con una fortaleza mental considerable para soportar el entorno mediático.

“El jugador que tenga la calidad futbolística y esté en este equipo debe tener una madurez mental brutal, porque la crítica de la prensa, que es importante, a veces se pasa y no lo comparto”, concluyó.