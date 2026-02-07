México Deportes

El hijo de Jorge Campos debutará como portero en la Liga de Canadá

La llegada de Antonio Campos al Inter Toronto representa el inicio de su carrera, optando por la Canadian Premier League para comenzar

El joven arquero de 19
El joven arquero de 19 años, hijo del legendario Jorge Campos, inicia su carrera profesional tras firmar contrato con el Inter Toronto Football Club. (X/ @inter__toronto)

El apellido Campos ha vuelto a sonar en el futbol internacional. En esta ocasión no se trata de Jorge, el mítico guardameta mexicano, sino de su hijo Antonio Campos, quien a sus 19 años inicia su carrera profesional en el Inter Toronto FC.

El joven arquero se sumará a la Canadian Premier League (CPL), marcando un hito importante: es la primera vez que Antonio firma un contrato profesional, tras haberse formado en el sistema universitario de Estados Unidos y entrenado bajo la guía de su padre.

Antonio Campos, hijo de Jorge
Antonio Campos, hijo de Jorge Campos, debutará como arquero profesional en el Inter Toronto FC en la Canadian Premier League. (Instagram/ @antonio.campos1)

Ahora, con la camiseta del Inter Toronto, tendrá la oportunidad de demostrar que está listo para competir en la Primera División Canadiense.

El salto de Antonio Campos al profesionalismo

Antonio Campos llega al Inter Toronto en un momento clave para el club, que busca consolidarse en la CPL con una apuesta fuerte por el talento joven.

  • Contrato profesional: firmado el 6 de febrero de 2026.
  • Edad: 19 años, nacido en Red Deer, Alberta.
  • Formación previa: NCAA División I con Cal State Fullerton.
  • Entrenamientos previos: ya había trabajado con el Inter Toronto en 2024.
La mentalidad disciplinada y resiliente
La mentalidad disciplinada y resiliente de Antonio Campos ha recibido elogios del cuerpo técnico del Inter Toronto FC, que respalda su adaptación a la liga. (Instagram/ @antonio.campos1)

Este paso representa el inicio formal de su trayectoria en el futbol de élite, y lo coloca en un escenario competitivo que le permitirá crecer y proyectarse hacia torneos internacionales de la CONCACAF.

Perfil y cualidades

El joven arquero combina fundamentos técnicos con un perfil atlético que lo distingue.

  • Estatura: 1.85 metros.
  • Agilidad y reflejos: capacidad para atajar disparos difíciles.
  • Juego con los pies: comodidad saliendo desde atrás, estilo moderno de portero.
  • Multideporte: experiencia en baloncesto, béisbol y voleibol, que le aportan coordinación y versatilidad.
Siguiendo los pasos de su
Siguiendo los pasos de su padre, Antonio Campos posee un perfil atlético destacado, basado en la práctica de diversas disciplinas. (Instagram/ @antonio.campos1)

Su mentalidad, marcada por la disciplina y la resiliencia, ha sido destacada por el cuerpo técnico del Inter Toronto, que confía en que podrá adaptarse rápidamente al ritmo de la liga.

Lo que significa para el legado Campos

El debut de Antonio no sólo es importante para él, sino también para el apellido que representa. Jorge Campos es reconocido como una de las mayores leyendas que ha dado la Selección Mexicana, recordado por su gran carisma, versatilidad y estilo, principalmente en los años 90.

Ahora, su hijo inicia un camino propio en Canadá, con la oportunidad de escribir una nueva historia bajo los tres palos. Para la afición este fichaje genera ilusión: se trata de ver cómo un legado se transforma en una nueva generación que busca dejar huella en el futbol profesional.

El debut profesional de Antonio
El debut profesional de Antonio Campos representa un nuevo capítulo para el apellido Campos, sinónimo de historia en el futbol mexicano. (X/90sfootball)

De esta manera, Antonio Campos comienza su carrera en la Canadian Premier League con la responsabilidad de portar un apellido histórico, pero también con la oportunidad de demostrar que su talento y preparación lo convierten en un portero con futuro.

