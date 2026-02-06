Checo Pérez asume el reto con Cadillac y advierte: “es un proyecto a largo plazo”

(Jesús Avilés / Infobae México)

El regreso de Sergio “Checo” Pérez a la Fórmula 1 ya es una realidad. Tras un año sabático en 2025, el piloto mexicano volverá a la parrilla en la temporada 2026 como parte del proyecto debutante de Cadillac, escudería respaldada por General Motors.

Más allá del entusiasmo por una nueva etapa, el tapatío dejó claro que su retorno no implica conformismo, sino una exigencia plena dentro de un proyecto que entiende como un proceso de largo plazo.

Con un contrato firmado por dos temporadas y la responsabilidad de encabezar el desarrollo del equipo junto a Valtteri Bottas, Pérez se prepara para asumir un reto inédito en su trayectoria dentro del automovilismo.

Un regreso con ambición y visión a largo plazo

La primera vuelta de algo más grande ( X / @Cadillac_F1)

El estreno oficial de Cadillac en la máxima categoría llegará en el Gran Premio de Australia, programado para el 8 de marzo de 2026, en un escenario caracterizado por la entrada en vigor de una nueva normativa técnica. Para la escudería estadounidense, el desafío será inmediato, aunque la experiencia de Pérez aparece como un factor clave para acelerar los procesos internos.

“Disfrutar de este regreso no significa que voy a pasearme los domingos; para mí es crucial tener esa motivación, de que estamos progresando mucho”, señaló el piloto mexicano en declaraciones publicadas por el medio especializado Motorsport.

El propio Pérez reconoció que los primeros pasos no serán sencillos, al tratarse de una estructura completamente nueva dentro de la categoría. No obstante, destacó que el trabajo previo ha sido extenso y que su trayectoria le permite dimensionar el alcance del proyecto.

“Han sido muchos meses de preparación, obviamente empezando con un proyecto nuevo, es todo distinto, muchas cosas que todo el equipo va encontrándose; y bueno, creo que quien entiende de la Fórmula 1 sabe que esto es un proyecto a largo plazo”, expresó. En ese mismo contexto, definió su llegada a Cadillac como “un sueño hecho realidad”.

Experiencia y liderazgo dentro del proyecto Cadillac

Silverstone marca el arranque del proyecto Cadillac con Checo Pérez. (Instagram / @cadillacf1)

En paralelo a su regreso deportivo, Pérez presentó un nuevo patrocinio con la plataforma de comercio electrónico y tecnología Mercado Libre. Durante una ronda de medios en Jalisco, mientras participaba en la grabación de un comercial, el piloto subrayó que su papel dentro del equipo va más allá de la conducción en pista.

“Puedo aportar mucho a Cadillac”, afirmó, al destacar que su experiencia acumulada en 14 años dentro de la Fórmula 1 (tanto en equipos de media tabla como en estructuras campeonas) representa un valor estratégico para el desarrollo del monoplaza. Pérez recordó que desde las primeras pruebas del coche, realizadas durante el Shakedown, comenzó a involucrarse activamente en el proceso técnico.

El mexicano también enfatizó que el proyecto no depende únicamente de su figura, al reconocer la presencia de personal con amplia trayectoria dentro de la escudería. “He aprendido bastante y un equipo nuevo es la mejor forma de poderlo transmitir y también tengo que decir que hay mucha gente con mucha experiencia dentro del equipo”, puntualizó.

Tras el paréntesis de 2025, Checo aseguró que encara esta etapa con una perspectiva distinta, más enfocada en el presente y con un mayor equilibrio personal. “Ahora viviré el presente mucho más, disfrutándolo”, concluyó, en referencia a la posibilidad de compartir más tiempo con su familia durante esta nueva etapa en la máxima categoría.