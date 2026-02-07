Así es la rutina de entrenamiento de Donovan Carrillo para los Juegos Olímpicos de Invierno

El mexicano compartió su rutina de entrenamiento en TikTok. Créditos: Infobae México.

La expectativa crece en torno a la participación de Donovan Carrillo en los próximos Juegos Olímpicos de Invierno.

El joven patinador, símbolo del deporte mexicano, no solo busca un lugar destacado sobre el hielo, sino que también inspira a miles al compartir los sacrificios cotidianos que exige la alta competencia.

La vida de un atleta olímpico, lejos del glamour y los reflectores, se define por una disciplina férrea y un compromiso constante con la excelencia.

La exigente rutina de Donovan Carrillo empieza a las 4:30 AM

La preparación de Donovan Carrillo ha dado mucho de que hablar después de que él mismo mostrara, a través de un video viral en TikTok, el rigor de su entrenamiento diario.

La jornada comienza cuando la mayoría aún duerme: a las 04:30 horas locales, el patinador ya está despierto en la sede olímpica, listo para enfrentar el frío y las largas horas de trabajo.

El entrenamiento matutino no se limita a perfeccionar sus movimientos sobre la pista. Carrillo dedica tiempo considerable a ejercicios fuera del hielo, enfocados en incrementar la potencia de sus saltos y mejorar la flexibilidad, dos habilidades cruciales para enfrentarse a los mejores del mundo.

Estos ejercicios complementarios buscan asegurar que cada rutina combine fuerza, elegancia y precisión.

A través de TikTok el patinador mexicano compartió su rutina para los Juegos Olímpicos de Invierno. Crédito: TikTok/@donovandcarr

Mientras se consolida como la figura principal de México en el patinaje artístico, Donovan Carrillo también ha sabido adaptarse a las tradiciones de la ciudad anfitriona. Recientemente, participó en un desfile de moda celebrado en la capital italiana de la alta costura, donde desfiló con prendas inspiradas en la cultura mexicana.

Este evento, que reunió a atletas de diversas nacionalidades, permitió que el deportista mostrara una faceta distinta antes de regresar a la pista y concentrarse en la competencia.

El camino olímpico de Carrillo está marcado por su memorable actuación en Beijing 2022, cuando se convirtió en el primer mexicano en alcanzar una final olímpica en patinaje artístico.

Donovan Carrillo ondeando la bandera mexicana. REUTERS/Mike Segar

Ahora, en Italia, su objetivo es superar esa hazaña y dejar una nueva huella para el deporte invernal latinoamericano. Con su participación en Milano-Cortina 2026, igualará el récord de más presencias olímpicas en esta disciplina para un mexicano, una marca compartida hasta ahora con Ricardo Olavarrieta.

La agenda del patinador ya está definida:

El martes 10 de febrero, a las 11:30 horas (hora de México) , enfrentará el programa corto, una instancia decisiva para avanzar a la final.

El viernes 13 de febrero será el turno del programa libre, donde cada salto y giro reflejará las incontables horas de entrenamiento matutino y la determinación de quien busca quedarse en la memoria de los jueces y del público internacional.

La mirada de Donovan Carrillo está puesta en el hielo de Milano-Cortina, pero su historia trasciende la competencia. Cada madrugada invertida y cada ensayo sobre la pista representan el esfuerzo de un atleta decidido a romper barreras para México en los deportes de invierno.