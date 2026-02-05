Raphael Veiga llega al América con una promesa clara: hacer historia

El brasileño aseguró que quiere construir su propia historia en Coapa. (Ilustración: Jovani Pérez)

El América comenzó a mover piezas de alto impacto rumbo al torneo Clausura 2026 con la incorporación de Raphael Veiga, mediocampista brasileño que este martes 3 de febrero fue presentado oficialmente como nuevo refuerzo azulcrema. Procedente del Palmeiras, uno de los clubes más dominantes de Sudamérica en los últimos años, el futbolista llega con la misión clara de aportar calidad, liderazgo y resultados inmediatos a una institución acostumbrada a competir por todo.

Desde su arribo, Veiga dejó en claro que entiende el peso histórico que representa vestir la camiseta del América. Más allá de los antecedentes recientes del equipo y de las comparaciones inevitables con otros jugadores que marcaron época, el brasileño aseguró que su objetivo es construir su propio camino dentro del club y formar parte de una generación que deje huella tanto a nivel local como internacional.

(X / @ClubAmerica)

“Entiendo todo lo que Fidalgo pasó aquí, sé lo bueno que es jugando, pero lo que quiero es, junto con todos los demás compañeros, hacer mi propia historia, asegurarme de que marquemos esta generación con este equipo, que ganemos campeonatos, que hagamos buenos partidos, porque eso es lo que hace a un equipo memorable. Sé que así es el futbol, algunos se van, otros llegan, pero le deseo mucha suerte y también quiero hacer mi propia historia aquí”, destacó el brasileño.

Veiga también subrayó que no se siente cómodo con las comparaciones, al considerar que cada etapa y cada jugador responden a contextos distintos. Para él, el reto está en aportar desde su estilo y ayudar a que el club continúe en la cima del futbol mexicano.

(X / @ClubAmerica)

“No me gustan mucho las comparaciones, porque son épocas diferentes, momentos diferentes, pero obviamente quiero hacer mi propia historia aquí, quiero ganar títulos, quiero que el club sea aún más grande de lo que ya es, que esté en la cima”, afirmó.

El mediocampista reconoció que el éxito no se construye de manera individual y que necesitará del respaldo colectivo para alcanzar los objetivos planteados.

“Obviamente, necesito la ayuda de todos mis compañeros, de todo el cuerpo técnico, quiero esforzarme por ganar, por triunfar y por hacer felices a todos estos aficionados y que, en un futuro próximo, también me recuerden”, dijo en entrevista con el diario ESTO.

(X / @ClubAmerica)

Uno de los aspectos que más llamó la atención de Veiga fue el recibimiento de la afición americanista desde el primer momento. El brasileño confesó que, aunque conocía la magnitud del club, vivirlo de cerca superó sus expectativas.

“Desde mi llegada al aeropuerto, he visto el cariño, la atención de todos los aficionados, de la gente, y eso me impresionó mucho. Ya sabía que el club era muy grande, pero obviamente, cuando llegas aquí, lo entiendes aún mejor. Así que estoy muy contento y agradecido por todo este cariño de la afición, de esta gente”, agregó.

En lo futbolístico, Raphael Veiga se describió como un jugador dispuesto a adaptarse y a asumir responsabilidades dentro del campo. Destacó su intención de facilitar el juego a sus compañeros, comunicarse constantemente y convertirse en un referente durante los partidos, aunque reconoció que el proceso de adaptación llevará tiempo.

El fichaje fue confirmado mediante redes sociales con una producción especial.

“Soy un chico que intentará hacer lo que hacía en Palmeiras, siempre facilitándoles el juego a los demás jugadores; intento hablar mucho durante el partido porque creo que eso ayuda a nuestro equipo a jugar bien. Obviamente, tomará tiempo entender el juego, adaptarme y conectar con los chicos, pero quiero respetar a todos, pero también ser un líder en la cancha, junto con los demás, para que podamos lograr nuestro objetivo: ganar títulos”, sentenció.

Con su llegada, América suma experiencia internacional y refuerza su ambición de volver a lo más alto, con un jugador que no oculta su deseo de trascender y dejar un legado en Coapa.