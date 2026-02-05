Malas noticias para Cruz Azul: Gabriel ‘Toro’ Fernández se perderá el partido contra Toluca por suspensión

Con la salida de Ángel Sepúlveda el equipo se encuentra en medio de una crisis en su ataque. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

El inicio de torneo se complica para el equipo de La Noria luego de que se diera a conocer la ausencia de Gabriel “Toro” Fernández, suspendido dos partidos por la Comisión Disciplinaria tras su expulsión ante Juárez, deja a Cruz Azul sin delantero centro justo antes de su visita a Toluca.

El conjunto cementero enfrenta un momento de crisis previo al cierre del mercado de fichajes pues el equipo permanece sin haber encontrado aún un sustituto tras la salida de Ángel Sepúlveda al conjunto de Chivas.

Una roja que costará caro

La sanción a Fernández se produjo luego de que el atacante uruguayo recibiera una tarjeta amarilla y posteriormente la roja por reclamos al árbitro, lo que implicó su salida inmediata del campo.

El 'Toro' no podrá jugar el próximo fin de semana contra el campeón. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Hasta ahora, los intentos por incorporar a Miguel Borja no han prosperado y las negociaciones con San Luis por Joao Pedro tampoco han llegado a buen puerto, lo que deja desprotegida a la delantera cementera.

Con el cierre del período de transferencias fijado para el lunes 9 de febrero, Cruz Azul dispone de poco tiempo para reforzarse antes del compromiso frente a Toluca. Frente a esta situación, la dirección técnica analiza alternativas para ocupar el puesto de delantero centro el sábado.

Cruz Azul golea en Canadá

El Cruz Azul dio un golpe de autoridad en su debut en la Concacaf Champions Cup 2026 al vencer como visitante 3-0 al Vancouver FC en el Willoughby Stadium. Bajo la dirección de Nicolás Larcamón, la “Máquina” dominó el encuentro desde el inicio con goles de Gabriel “Toro” Fernández, el canterano Amaury Morales y el mediocampista Agustín Palavecino.

El equipo mexicano mostró una superioridad táctica clara, controlando la posesión y anulando cualquier intento de reacción del conjunto canadiense, que se vio superado por la intensidad ofensiva de los actuales campeones.

El club mexicano se impuso en su primera visita del torneo. (REUTERS/Henry Romero)

Con esta amplia ventaja, el conjunto celeste tiene prácticamente asegurado su pase a los octavos de final del torneo internacional. El guardameta Emmanuel Ochoa también fue protagonista al mantener el arco en cero con intervenciones clave, mientras que el VAR evitó un posible descuento de Vancouver al revertir un penal previamente señalado. El partido de vuelta se perfila como un trámite para el Cruz Azul en suelo mexicano la próxima semana, donde buscará formalizar su clasificación y continuar con el sueño del bicampeonato.

¿Quién podría llegar a la Máquina?

Mateo Levy asoma como principal opción, mientras la responsabilidad del gol permanece en Agustín Palavecino y José Paradela, quienes han sostenido el ataque en los últimos partidos. Aunado a ello, en el último encuentro por Concachampions en Canadá, Fernández sufrió una lesión en los minutos finales y abandonó el terreno con ayuda del personal técnico.

El equipo dirigido por Nicolás Larcamón se enfrentará a Toluca en el Nemesio Diez el sábado 7 de febrero a las 17:00, en el marco de la Jornada 5 de la Liga MX. Cruz Azul ocupa actualmente la segunda posición de la clasificación general, con Toluca en el quinto puesto y solo un punto de diferencia, lo que añade relevancia al encuentro.

Nicolás Larcamón deberá hacer los cambios pertinentes para sustituir la ausencia de Fernández. (X/ @CruzAzul)

En este contexto, todo indica que Larcamón mantendrá la presencia de un delantero centro en su alineación, buscando no alterar el esquema ofensivo ante este partido clave.

Por su parte, los celestes retomarán actividad dentro de la Concachampions el próximo jueves 12 de febrero en punto de las 19:00 horas (tiempo del centro de México) en el partido de vuelta contra el conjunto debutante.

