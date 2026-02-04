Documental sobre la pelea Querétaro vs Atlas: cuándo se estrena en México

El documental promete mostrar material inédito (Foto: Infobae/Jesús Aviles)

El estreno de la docuserie “La Corregidora: La Tragedia” en HBO Max reabre el debate sobre uno de los episodios más oscuros y polémicos del fútbol mexicano.

El documental, producido producido por Pacha Films, busca ofrecer una mirada rigurosa a los hechos ocurridos el 5 de marzo de 2022 durante el partido entre Gallos Blancos de Querétaro y Atlas en el Estadio La Corregidora, un evento que marcó un antes y un después en la Liga MX por el nivel de violencia registrado.

Qué fue lo que pasó aquel día

El 5 de marzo de 2022, el Estadio La Corregidora, ubicado en la ciudad de Querétaro, se convirtió en el epicentro de una situación caótica.

En un duelo de la Liga MX que enfrentaba a Querétaro contra Atlas, se desató una serie de disturbios tanto dentro como fuera del recinto.

Las imágenes captadas por distintos medios mostraron escenas de pánico y agresiones que rápidamente se viralizaron, generando una ola de indignación nacional e internacional.

Familias tuvieron que ser resguardadas en la cancha del Estadio Corregidora de la ciudad de Querétaro (México). EFE/Enrique Contla

Según los reportes oficiales, 26 personas resultaron gravemente heridas, sin que se confirmara alguna víctima fatal, aunque diversas organizaciones y testigos pusieron en duda ese saldo.

¿De qué trata y cuándo se estrenaría?

“La Corregidora: La Tragedia” pretende reconstruir los hechos con un enfoque periodístico y ético, según explicó Mariano César, vicepresidente de contenidos de la empresa a cargo del documental.

La serie promete integrar testimonios de sobrevivientes, funcionarios, periodistas y expertos en seguridad, además de imágenes inéditas y material de archivo que busca contextualizar la magnitud de lo sucedido.

Sin una fecha específica confirmada, la serie llegará a la plataforma en 2026 y promete abordar la tragedia desde múltiples ángulos.

El gobernador de Querétaro está a favor del estreno del coumental. Foto: x.com/@makugo

La producción a cargo de Pacha Films, que ya ha realizado trabajos como “Maradona en Sinaloa”, contará con el respaldo de figuras y autoridades estatales.

El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, declaró a medios locales: “Sí todo lo que apoye colaboraremos, para mí es bueno que se diga lo que pasó ese día”.

Consecuencias tras la pelea en La Corregidora

Veto del Estadio La Corregidora, que permaneció cerrado al público durante un año.

Querétaro recibió una multa de 1,5 millones de pesos.

La directiva de Querétaro fue suspendida durante cinco años de cualquier actividad relacionada con el fútbol federado.

El grupo de animación local fue vetado de asistir a partidos como local por tres años y como visitante por uno.

La propiedad del club Querétaro fue modificada, obligando a la venta del equipo tras una intervención de la Federación Mexicana de Fútbol.

Se implementó el protocolo Fan ID como medida adicional para reforzar la seguridad en los estadios.

El estreno de “La Corregidora: La Tragedia” está previsto para 2026 en HBO Max, aunque aún no se ha revelado la fecha exacta. El anuncio de la serie ha generado expectativa en la opinión pública y en la comunidad futbolística.