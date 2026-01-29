México Deportes

Peso Pluma demuestra su pasión por Atlas en el duelo ante Cruz Azul

El artista alentó al equipo desde las gradas y visitó el vestidor

(Instagram / @atlasfc)
El cantante mexicano Peso Pluma asistió al partido amistoso entre Atlas y Cruz Azul, disputado el pasado 25 de enero en el Dignity Health Sports Park de Carson, California, donde su presencia llamó la atención por la cercanía que mostró con el club rojinegro.

El cantante de corridos tumbados no solo presenció el encuentro desde las gradas, sino que también convivió con aficionados y jugadores, dejando constancia de su afición por el equipo tapatío.

La participación del intérprete se volvió tema de conversación entre seguidores del Atlas, luego de que en redes sociales circularan videos y fotografías de su interacción durante la jornada.

El mensaje al plantel

(Instagram / @atlasfc)
Previo al inicio del partido, Peso Pluma acudió al vestidor del Atlas, donde dirigió un mensaje de ánimo al plantel en la antesala del encuentro. Posteriormente, desde las gradas, se sumó a los cánticos de la afición rojinegra, un momento que fue captado en video y difundido en redes sociales.

En las imágenes se observa al cantante, cuyo nombre real es Hassan Emilio Kabande Laija, entonando consignas como “Arriba el Atlas, cabrones” y “Vamo, vamo, vamo la acade”, mientras alentaba al equipo junto a los seguidores presentes.

Tras el encuentro, el artista convivió con los jugadores en el vestidor y se tomó una fotografía con el plantel, además de saludar a aficionados antes del arranque del partido.

Resultado del duelo de preparación

(Instagram / @atlasfc)
En el aspecto deportivo, el encuentro entre Atlas y Cruz Azul concluyó con un empate 1-1. Adrián Mora abrió el marcador para el conjunto rojinegro, mientras que José Paradela igualó para el equipo celeste. Ambos clubes generaron opciones de gol, aunque sin lograr ampliar el marcador.

El partido formó parte de los encuentros de preparación organizados durante el parón de la Liga MX, motivado por compromisos de la Selección Mexicana. Tanto el conjunto rojinegro como los cementeros utilizaron el amistoso para mantener ritmo competitivo de cara a la reanudación del torneo, programada para el próximo fin de semana.

