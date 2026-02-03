Victoria Chávez es nombrada como atleta del año de los World Games 2025

La jugadora forma parte de la selección mexicana de flag football que se encuentra en la cima del ranking mundial. (Instagram: Victoria Chávez)

Victoria Chávez fue elegida este lunes 2 de febrero como la Atleta del Año de los World Games 2025 tras darle a México la medalla de oro en la final ante Estados Unidos.

Esta noticia fue dada a conocer por la organización de los Juegos Mundiales en su página oficial, donde el presidente de la Federación Internacional de Futbol Americano (IFAF) destacó la labor de la mexicana en la obtención del campeonato:

“El logro de Victoria en la última jugada del partido por la medalla de oro fue un emocionante final para el torneo de Flag Football en Chengdu, y todos en la IFAF estamos encantados de que haya logrado este éxito adicional”, comentó el directivo.

Otra mexicana en el podio a Mejor Atleta del Año

Laura Burgos también finalizó en la terna. (Instagram: Victoria Chávez)

Victoria Chávez encabezó el podio a Mejor Atleta del Año en los World Games 2025 con 50,537 votos, superando a la pareja alemana de baile Marius-Andrei Bălan y Khrystyna Moshenska, quienes quedaron en segundo lugar con 43,528.

En tercer lugar también figuró una representante mexicana, Laura Burgos, actual bicampeona del mundo en Muay Thai, quien sumó un total de 29,753 votos, consolidándose como la mejor deportista de este arte marcial en el mundo.

Por qué Victoria Chávez fue clave en la obtención de la medalla de oro

Victoria Chávez fue la protagonista del pase atrapado en la última jugada del encuentro ante Estados Unidos. (Instagram: Victoria Chávez)

Los reflectores de la medalla de oro obtenida por la selección femenina de flag football cayeron sobre la receptora del equipo, Victoria Chávez al atrapar el último pase de Diana Flores cuando el cronómetro de juego estaba en ceros para darle a México el bicampeonato en los World Games.

Con este logro, la selección mexicana femenina logró terminar el 2025 como la mejor selección del ranking mundial y se colocan como las máximas candidatas a ser campeonas en el Campeonato Mundial que se llevará a cabo en Düsseldorf, Alemania del 13 al 16 de agosto.

Qué dijo Victoria Chávez al ser nombrada como Mejor Atleta del Año

La jugadora declaró sentirse orgullosa de poder representar a México. (Instagram: Victoria Chávez)

Victoria Chávez mencionó lo orgullosa que se siente de jugar con México y reconoce el compromiso que representa vestir los colores de la selección:

“Lo más lindo de representar a México es cargar el sueño de tantos corazones. Saber que México nos apoya nos da miles de razones para no rendirnos, y también es muy lindo ver lo que México representa a nivel global y cómo otros países aprecian a los mexicanos”, mencionó la jugadora.

Además, declaró que para llegar hasta aquí tuvo que atravesar diversas situaciones personales:

“Esto es un sueño para mí; nunca me imaginé nada de esto. Hace dos años estaba en una cama de hospital, por una grave lesión de rodilla, sin saber si podría regresar al campo. Pero estar aquí hoy, viviendo todo esto con mi equipo, supera cualquier sueño que alguna vez tuve”, declaró la chihuahuense.