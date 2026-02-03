México Deportes

Victoria Chávez es nombrada como atleta del año de los World Games 2025

La jugadora forma parte de la selección mexicana de flag football que se encuentra en la cima del ranking mundial

Guardar
La jugadora forma parte de
La jugadora forma parte de la selección mexicana de flag football que se encuentra en la cima del ranking mundial. (Instagram: Victoria Chávez)

Victoria Chávez fue elegida este lunes 2 de febrero como la Atleta del Año de los World Games 2025 tras darle a México la medalla de oro en la final ante Estados Unidos.

Esta noticia fue dada a conocer por la organización de los Juegos Mundiales en su página oficial, donde el presidente de la Federación Internacional de Futbol Americano (IFAF) destacó la labor de la mexicana en la obtención del campeonato:

“El logro de Victoria en la última jugada del partido por la medalla de oro fue un emocionante final para el torneo de Flag Football en Chengdu, y todos en la IFAF estamos encantados de que haya logrado este éxito adicional”, comentó el directivo.

Otra mexicana en el podio a Mejor Atleta del Año

Laura Burgos también finalizó en
Laura Burgos también finalizó en la terna. (Instagram: Victoria Chávez)

Victoria Chávez encabezó el podio a Mejor Atleta del Año en los World Games 2025 con 50,537 votos, superando a la pareja alemana de baile Marius-Andrei Bălan y Khrystyna Moshenska, quienes quedaron en segundo lugar con 43,528.

En tercer lugar también figuró una representante mexicana, Laura Burgos, actual bicampeona del mundo en Muay Thai, quien sumó un total de 29,753 votos, consolidándose como la mejor deportista de este arte marcial en el mundo.

Por qué Victoria Chávez fue clave en la obtención de la medalla de oro

Victoria Chávez fue la protagonista
Victoria Chávez fue la protagonista del pase atrapado en la última jugada del encuentro ante Estados Unidos. (Instagram: Victoria Chávez)

Los reflectores de la medalla de oro obtenida por la selección femenina de flag football cayeron sobre la receptora del equipo, Victoria Chávez al atrapar el último pase de Diana Flores cuando el cronómetro de juego estaba en ceros para darle a México el bicampeonato en los World Games.

Con este logro, la selección mexicana femenina logró terminar el 2025 como la mejor selección del ranking mundial y se colocan como las máximas candidatas a ser campeonas en el Campeonato Mundial que se llevará a cabo en Düsseldorf, Alemania del 13 al 16 de agosto.

Qué dijo Victoria Chávez al ser nombrada como Mejor Atleta del Año

La jugadora declaró sentirse orgullosa
La jugadora declaró sentirse orgullosa de poder representar a México. (Instagram: Victoria Chávez)

Victoria Chávez mencionó lo orgullosa que se siente de jugar con México y reconoce el compromiso que representa vestir los colores de la selección:

“Lo más lindo de representar a México es cargar el sueño de tantos corazones. Saber que México nos apoya nos da miles de razones para no rendirnos, y también es muy lindo ver lo que México representa a nivel global y cómo otros países aprecian a los mexicanos”, mencionó la jugadora.

Además, declaró que para llegar hasta aquí tuvo que atravesar diversas situaciones personales:

“Esto es un sueño para mí; nunca me imaginé nada de esto. Hace dos años estaba en una cama de hospital, por una grave lesión de rodilla, sin saber si podría regresar al campo. Pero estar aquí hoy, viviendo todo esto con mi equipo, supera cualquier sueño que alguna vez tuve”, declaró la chihuahuense.

Temas Relacionados

Victoria ChávezWorld Games 2025Flag FootballMejor Atleta del AñoSelección mexicana de flag footballJuegos Olímpicosmexico-deportes

Más Noticias

Obed Vargas no ocupará plaza de extracomunitario en el Atlético de Madrid por esta razón

El mediocampista se suma a la lista de mexicanos que han vestido la camiseta colchonera en LaLiga

Obed Vargas no ocupará plaza

Dallas Cowboys se alejan del Azteca en 2026: estos son los equipos que jugarían en México

La franquicia texana priorizaría Brasil sobre la Ciudad de México debido a los negocios que tiene su dueño, Jerry Jones

Dallas Cowboys se alejan del

El ‘Güerito de Tepito‘ confiesa cómo es trabajar al lado de David Benavidez : “Es un monstruo”

El pugilista capitalino debutó como profesional el pasado 22 de noviembre

El ‘Güerito de Tepito‘ confiesa

Así presentó el Real Betis a Álvaro Fidalgo: “Quédense tranquilos, vamos a cuidar muy bien del Maguito”

El club sevillano anunció la llegada del mediocampista español este 3 de febrero

Así presentó el Real Betis

Donovan Carrillo ya entrena en la pista donde competirá en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026

El patinador mexicano ya se prepara para lo que será su debut olímpico, donde entrará en pista el próximo 10 de febrero

Donovan Carrillo ya entrena en
MÁS NOTICIAS

NARCO

Procesan en Baja California a

Procesan en Baja California a tres hombres por colocar una narcomanta con una cabeza humana en Mexicali

Detienen a uno de los implicados en el ataque contra diputados de MC en Culiacán, informa Harfuch

Marco Flores recordó la vez que un cártel mexicano lo secuestró 30 días

Mineros desaparecidos en Concordia, Sinaloa: las hipótesis detrás del secuestro

“El Tío”, compadre de “El Chapo” Guzmán, pelea con la FGR la devolución de más de un millón de dólares

ENTRETENIMIENTO

Jacob Elordi muestra los trucos

Jacob Elordi muestra los trucos que Guillermo del Toro le dio para actuar como galán de telenovela: “María Cristina”

Qué es el matrimonio lavanda, el concepto que arrasa en TikTok

“Él la cacheteó”: Gustavo Adolfo Infante da otra versión tras el video filtrado de Imelda Tuñón y Julián Figueroa

Gabriela Ortiz: la historia de la profesora de la UNAM que triunfó en los Grammy 2026

Así fue la despedida de Yandel en el Auditorio Nacional: éxitos, agradecimientos y complicidad con el público

DEPORTES

Obed Vargas no ocupará plaza

Obed Vargas no ocupará plaza de extracomunitario en el Atlético de Madrid por esta razón

Dallas Cowboys se alejan del Azteca en 2026: estos son los equipos que jugarían en México

El ‘Güerito de Tepito‘ confiesa cómo es trabajar al lado de David Benavidez : “Es un monstruo”

Así presentó el Real Betis a Álvaro Fidalgo: “Quédense tranquilos, vamos a cuidar muy bien del Maguito”

Donovan Carrillo ya entrena en la pista donde competirá en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026