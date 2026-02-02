Los Ángeles 2028: selección mexicana de Flag Football ya conoce los criterios de clasificación para Juegos Olímpicos

La Selección Mexicana Femenil finalizó el 2025 con las mejores del ranking mundial y buscan consolidar el buen momento que atraviesan con una clasificación olímpica. (Infobae México: Jovani Pérez)

La selección mexicana de Flag Football ya conoce el camino para clasificar a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, marcando el debut histórico de esta disciplina en la máxima justa deportiva.

Este deporte se perfila como una de las mayores esperanzas de medalla olímpica para México, ya que el representativo femenil está ubicado como el #1 del ranking mundial tras proclamarse como bicampeonas de los World Games 2025.

Cómo funcionará el criterio de clasificación

El camino a los Juegos comienza este año con el mundial de Dusseldorf. (Foto: TWG2022)

La Junta Ejecutiva del Comité Olímpico Internacional (COI) aprobó este domingo el sistema de clasificación para el Flag Football, el cual fue desarrollado en conjunto con la Federación Internacional de Fútbol Americano (IFAF).

El formato asegura la clasificación automática de Estados Unidos, como anfitrión, en ramas masculina y femenina. Las cinco plazas restantes se definirán en un proceso de dos años, iniciando con el Campeonato Mundial de Flag Football en Düsseldorf, Alemania (13-16 de agosto de 2026), donde los dos mejores equipos por categoría clasificarán a Los Ángeles.

Posteriormente, el proceso avanza hacia los Campeonatos Continentales de la IFAF en 2027. Allí, los dos mejores equipos por continente (excluyendo ya clasificados) asegurarán su boleto a la Serie Clasificatoria Olímpica.

Esta competición multideportiva, programada para primavera o verano de 2028, reunirá a 10 equipos masculinos y 10 femeninos. Los tres mejor posicionados en cada rama se adjudicarán las plazas restantes para los Juegos Olímpicos.

Flag Football hará historia en Los Ángeles 2028

El Flag Football debutará en el programa olímpico. (Photo/Butch Dill. The World Games 2022)

Pierre Trochet, presidente de la IFAF, comentó que se sienten muy ilusionados dentro de la federación por formar parte del programa olímpico: “LA28 será un momento histórico e inolvidable para el fútbol americano. Ya quiero felicitar a los primeros clasificados; el nivel global del Flag Football es el más alto de la historia. Prepárense para dos años de acción imperdible”.

Fabio Tortosa, director de Competiciones de la IFAF, comentó que lanzar este sistema de clasificación refleja la competitividad y alcance global que ha tenido el deporte últimamente.

Además, añadió que se busca crear igualdad de oportunidades a todos los continentes para que peleen por un boleto a Los Ángeles 2028.

México campeón de los World Games 2025

Con una sola oportunidad, las jugadoras mexicanas le robaron la medalla de oro a unas estadounidenses que se daban por campeonas. (TW Olimpismo Mexicano)

Por segunda vez consecutiva, la Selección Mexicana Femenil de Flag Football se alzó con la medalla de oro en los World Games, celebrados en Chengdu, China, tras vencer a Estados Unidos en la última jugada del encuentro.

A dos minutos del final, México lideraba el marcador cuando un castigo contra su defensa en tercera oportunidad le otorgó a Estados Unidos un primero y diez automático. Con apenas 34 segundos restantes en el reloj, las estadounidenses lograron encontrar la zona de anotación y el punto extra les dio la ventaja momentánea de 21-20, la cual parecía definitiva.

Cuando todo parecía perdido para la ofensiva comandada por Diana Flores , México logró avanzar el balón hasta la yarda 5 del equipo contrario y con tan solo tres segundos en el cronómetro, la mariscal de campo logró lanzar un pase perfecto a Victoria Chávez para lograr el touchdown y una remontada histórico en la última jugada del encuentro.