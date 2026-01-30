México Deportes

Así será la representación mexicana de Flag Football durante el Super Bowl LX

La semana del Super Bowl LX en San Francisco tendrá presencia mexicana en el Flag Football mostrando el talento juvenil ante figuras internacionales

Habrá representación mexicana en el
Habrá representación mexicana en el Super Bowl. Crédito: Infobae México.

El Flag Football de México estará en el centro de la acción con equipos representativos y celebridades en la semana del Super Bowl LX, justo en la antesala de su debut olímpico, ahora que se confirmó que el dicho deporte formará parte de la competencia.

Las acciones comenzarán primero con el equipo de México sub 13, los provenientes de Morelos serán los representantes en la categoría NFL Flag International Championships, y llegan como campeones del Torneo Nacional NFL Flag Tochito 2025.

Del uno al tres de febrero, competirán contra delegaciones de 13 países en San Francisco, buscando consolidar el crecimiento mexicano del Flag Football.

La organización de los Denver Broncos, junto con NFL México, ha buscado motivar a jóvenes atletas, impulsando su desarrollo rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

El Flag es ahora un
El Flag es ahora un deporte olímpico. REUTERS/Raquel Cunha

Habrá México vs Estados Unidos con representantes de la UNAM

El cinco de febrero, la selección nacional masculina de México se enfrentará en un amistoso a Estados Unidos. Destaca la participación de María Eugenia Huerta Castañeda, entrenadora en jefe de la UNAM, como coordinadora ofensiva, y Christopher Cardona Padrón, receptor de Pumas CU.

El partido será en el Moscone Center, en la antesala del Super Bowl LX, y será una oportunidad para evaluar el nivel de México ante una potencia mundial, en preparación para el debut olímpico.

Será un buen parámetro para
Será un buen parámetro para México medirse ante Estados Unidos. Photo Credit: The World Games 2022

La mexicana Diana Flores en el duelo de las celebridades

El siete de febrero, la NFL presentará el Super Bowl LX Flag Football Game, un espectáculo con formato “Draft” y equipos mixtos formados por celebridades, leyendas de la NFL y creadores de contenido, donde estará presente la mexicana Diana Flores.

Flores, capitana de la selección femenil mexicana, estará en el campo junto a figuras como J Balvin, quien capitaneará uno de los equipos, y el influencer Druski, líder del equipo rival.

Entre los invitados destacan leyendas de la NFL como Michael Vick y Cam Newton, así como la presencia de Deion Sanders como entrenador.

El evento será transmitido en vivo por el canal de YouTube de la NFL, acercando la experiencia a aficionados de todo el mundo.

La mexicana estará presente en
La mexicana estará presente en el Super Bowl LX. Crédito: Instagram: Federación Mexicana de Fútbol Americano

Puntos destacados de la representación mexicana de Flag Football en el Super Bowl LX

  • Las selecciones nacionales masculinas de Estados Unidos y México se enfrentan el Jueves 5 de febrero de 2026 rumbo a su debut olímpico en Los Ángeles 2028.
  • El “Super Bowl LX Flag Football Game” de celebridades será Formato “Draft” con equipos mixtos y será capitán J Balvin.
  • Otras estrellas invitadas serán la mexicana Diana Flores, leyendas de la NFL como Michael Vick, Cam Newton y Deion Sanders, el Sábado 7 de febrero de 2026 (un día antes del Super Bowl). y su transmisión en vivo será por el canal de YouTube de la NFL.

