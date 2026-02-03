América hace oficial el fichaje de Raphael Veiga para el Clausura 2026

El brasileño buscará aportar equilibrio en la mitad del campo. (Ilustración: Jovani Pérez)

El América oficializó este martes 3 de febrero la llegada de Raphael Veiga como nuevo integrante del plantel azulcrema, anuncio que puso punto final a varios días de negociaciones entre la directiva y el entorno del futbolista. La incorporación del mediocampista brasileño, de 30 años, fue presentada como uno de los movimientos más relevantes del mercado reciente para la institución de Coapa.

La llegada de Veiga se da en un contexto marcado por salidas importantes que provocaron inconformidad entre sectores de la afición. Por ello, la directiva apostó por un jugador con experiencia internacional para fortalecer la zona media del campo y contribuir a estabilizar el funcionamiento colectivo tras un arranque complicado en el Clausura 2026.

El fichaje fue confirmado mediante redes sociales con una producción especial.

El anuncio fue difundido a través de las redes sociales oficiales del club, donde se confirmó la firma del futbolista sudamericano como refuerzo para el torneo en curso. Desde el club se destacó que Veiga tendrá la encomienda de aportar liderazgo, creatividad y equilibrio, cualidades que el equipo ha resentido durante las primeras jornadas del campeonato.

Como parte de la presentación, el América compartió un primer video en el que se observa a un jugador recorriendo las instalaciones de Coapa mientras supera en dribles al personal del club. La secuencia culmina cuando el futbolista llega a las oficinas de André Jardine y golpea la puerta con el balón, provocando que el entrenador salga a revisar la situación y exclame: “¡¿Qué pasa?!, ¡Vente!”.

El mediocampista se presentó con una frase que circuló en redes.

Posteriormente, en un segundo material audiovisual, Raphael Veiga aparece ya portando la indumentaria azulcrema y dirigiéndose directamente al técnico brasileño con la frase: “Hey, André, tranquilo. Yo soy Raphael Veiga y ya soy americanista”. El mensaje fue replicado ampliamente en plataformas digitales y generó múltiples reacciones entre seguidores del equipo.

Con el fichaje ya confirmado, el cuerpo técnico encabezado por André Jardine tendrá la tarea de integrar al mediocampista lo antes posible al esquema de juego. La intención es acelerar su adaptación para corregir el rumbo tras un inicio irregular y recuperar posiciones en la tabla general.

El club azulcrema anunció la llegada del brasileño tras varios días de negociaciones. Crédito: X / Club América

La expectativa alrededor de Veiga se centra en su capacidad para ordenar el mediocampo y convertirse en una pieza clave dentro del proyecto deportivo. Mientras tanto, el América continúa ajustando su plantilla con el objetivo de volver a competir en la parte alta del torneo y responder a las exigencias de su afición. La directiva señaló que la contratación se realizó conforme a la planeación establecida para el semestre, sin alterar otros movimientos previstos. En Coapa confían en que la experiencia del brasileño facilite su adaptación al entorno de la Liga MX. El seguimiento a su desempeño comenzará desde los próximos entrenamientos y convocatorias oficiales. El club no precisó la duración del contrato firmado.