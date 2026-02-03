México Deportes

América hace oficial el fichaje de Raphael Veiga para el Clausura 2026

El club azulcrema anunció al mediocampista brasileño como refuerzo refuerzo bomba

Guardar
El brasileño buscará aportar equilibrio
El brasileño buscará aportar equilibrio en la mitad del campo. (Ilustración: Jovani Pérez)

El América oficializó este martes 3 de febrero la llegada de Raphael Veiga como nuevo integrante del plantel azulcrema, anuncio que puso punto final a varios días de negociaciones entre la directiva y el entorno del futbolista. La incorporación del mediocampista brasileño, de 30 años, fue presentada como uno de los movimientos más relevantes del mercado reciente para la institución de Coapa.

La llegada de Veiga se da en un contexto marcado por salidas importantes que provocaron inconformidad entre sectores de la afición. Por ello, la directiva apostó por un jugador con experiencia internacional para fortalecer la zona media del campo y contribuir a estabilizar el funcionamiento colectivo tras un arranque complicado en el Clausura 2026.

El fichaje fue confirmado mediante
El fichaje fue confirmado mediante redes sociales con una producción especial.

El anuncio fue difundido a través de las redes sociales oficiales del club, donde se confirmó la firma del futbolista sudamericano como refuerzo para el torneo en curso. Desde el club se destacó que Veiga tendrá la encomienda de aportar liderazgo, creatividad y equilibrio, cualidades que el equipo ha resentido durante las primeras jornadas del campeonato.

Como parte de la presentación, el América compartió un primer video en el que se observa a un jugador recorriendo las instalaciones de Coapa mientras supera en dribles al personal del club. La secuencia culmina cuando el futbolista llega a las oficinas de André Jardine y golpea la puerta con el balón, provocando que el entrenador salga a revisar la situación y exclame: “¡¿Qué pasa?!, ¡Vente!”.

El mediocampista se presentó con
El mediocampista se presentó con una frase que circuló en redes.

Posteriormente, en un segundo material audiovisual, Raphael Veiga aparece ya portando la indumentaria azulcrema y dirigiéndose directamente al técnico brasileño con la frase: “Hey, André, tranquilo. Yo soy Raphael Veiga y ya soy americanista”. El mensaje fue replicado ampliamente en plataformas digitales y generó múltiples reacciones entre seguidores del equipo.

Con el fichaje ya confirmado, el cuerpo técnico encabezado por André Jardine tendrá la tarea de integrar al mediocampista lo antes posible al esquema de juego. La intención es acelerar su adaptación para corregir el rumbo tras un inicio irregular y recuperar posiciones en la tabla general.

El club azulcrema anunció la llegada del brasileño tras varios días de negociaciones. Crédito: X / Club América

La expectativa alrededor de Veiga se centra en su capacidad para ordenar el mediocampo y convertirse en una pieza clave dentro del proyecto deportivo. Mientras tanto, el América continúa ajustando su plantilla con el objetivo de volver a competir en la parte alta del torneo y responder a las exigencias de su afición. La directiva señaló que la contratación se realizó conforme a la planeación establecida para el semestre, sin alterar otros movimientos previstos. En Coapa confían en que la experiencia del brasileño facilite su adaptación al entorno de la Liga MX. El seguimiento a su desempeño comenzará desde los próximos entrenamientos y convocatorias oficiales. El club no precisó la duración del contrato firmado.

Temas Relacionados

Raphael VeigaClub AméricaLiga MXmexico-deportes

Más Noticias

Así presentó el Real Betis a Álvaro Fidalgo: “Quédense tranquilos, vamos a cuidar muy bien del Maguito”

El club sevillano anunció la llegada del mediocampista español este 3 de febrero

Así presentó el Real Betis

Donovan Carrillo ya entrena en la pista donde competirá en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026

El patinador mexicano ya se prepara para lo que será su debut olímpico, donde entrará en pista el próximo 10 de febrero

Donovan Carrillo ya entrena en

Xelajú vs Monterrey: cuándo y dónde ver el partido de Concachampions

Rayados inicia su camino en la Concachampions frente a Xelajú en el Estadio Mario Camposeco

Xelajú vs Monterrey: cuándo y

César Araújo es presentado como nuevo jugador de Tigres

El futbolista uruguayo llega para reforzar el mediocampo de la escuadra felina con miras a encarar tanto la CONCACAF Champions Cup como la Liga Mx

César Araújo es presentado como

Obed Vargas se unió al Atlético de Madrid y esta es la lista exclusiva de mexicanos que han jugado para los Colchoneros

Con apenas 20 años de edad, el mediocentro mexicano cumplió su sueño de jugar en Europa

Obed Vargas se unió al
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a uno de los

Detienen a uno de los implicados en el ataque contra diputados de MC en Culiacán, informa Harfuch

Marco Flores recordó la vez que un cártel mexicano lo secuestró 30 días

Mineros desaparecidos en Concordia, Sinaloa: las hipótesis detrás del secuestro

“El Tío”, compadre de “El Chapo” Guzmán, pelea con la FGR la devolución de más de un millón de dólares

Caen dos integrantes de La Familia Michoacana tras asesinar a una persona en Jiquipilco, Edomex

ENTRETENIMIENTO

Gabriela Ortiz: la historia de

Gabriela Ortiz: la historia de la profesora de la UNAM que triunfó en los Grammy 2026

Así fue la despedida de Yandel en el Auditorio Nacional: éxitos, agradecimientos y complicidad con el público

Toñita vuelve a encender el debate sobre el matrimonio de Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez con nuevas declaraciones

Alfredo Adame revela que Sergio Andrade quiso reclutarlo como cantante: “Fui a verlo a su estudio”

Cantante de regional mexicano confiesa que Ángela Aguilar es su crush y le compone una canción

DEPORTES

Así presentó el Real Betis

Así presentó el Real Betis a Álvaro Fidalgo: “Quédense tranquilos, vamos a cuidar muy bien del Maguito”

Donovan Carrillo ya entrena en la pista donde competirá en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026

Xelajú vs Monterrey: cuándo y dónde ver el partido de Concachampions

César Araújo es presentado como nuevo jugador de Tigres

Obed Vargas se unió al Atlético de Madrid y esta es la lista exclusiva de mexicanos que han jugado para los Colchoneros