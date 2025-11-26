La Selección Mexicana Femenil de Flag Football toma la cima del ranking mundial

La Selección Mexicana Femenil de Flag Football, liderada por Diana Flores, cerró 2025 como la mejor del mundo tras conquistar dos oros en 2025. (Instagram: Federación Mexicana de Fútbol Americano)

La Federación Internacional de Fútbol Americano (IFAF) anunció que, por primera vez en la historia, la Selección Mexicana Femenil de Flag Football cerrará el año como la mejor selección del ranking mundial.

Después de una gran temporada, en la que México obtuvo la medalla de oro en los World Games en Chengdu, China, y un mes después reafirmó su supremacía en Panamá al coronarse campeón continental, el representativo nacional logró desbancar a Estados Unidos y consolidarse como la mejor del mundo.

Los rankings mundiales se establecen tomando en cuenta los resultados obtenidos en torneos disputados durante un ciclo anual. Además, recompensan a las naciones por su desempeño en las dos competencias más recientes anteriores al año en curso.

Por lo tanto, México acumuló puntos tanto por las dos medallas de oro conseguidas en 2025 como por las preseas de plata logradas en el Campeonato Mundial de 2024 en Finlandia y en el Campeonato Continental de 2023 en Charlotte, según información de ESPN.

El próximo reto de la selección rumbo al 2026

La selección mexicana de Flag Football se alista para enfrentar a Italia, Alemania y Eslovenia en el Grupo A del Campeonato Mundial de Düsseldorf, una competencia clave hacia el debut olímpico en Los Ángeles 2028.(Instagram: Federación Mexicana de Fútbol Americano)

El torneo más esperado de cara al 2026 será el Campeonato Mundial de Flag Football, que se llevará a cabo del 13 al 16 de agosto en Düsseldorf, Alemania, el cual reunirá a las 16 mejores selecciones masculinas y femeninas del mundo.

Además, se prevé que esta edición forme parte del proceso de clasificación rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, un procedimiento que podría ser aprobado próximamente por el Comité Olímpico Internacional.

Pierre Trochet, presidente de la IFAF, destacó que estos nuevos rankings reflejan otro año récord para el Flag Football internacional y anticipan un 2026 espectacular, con el entusiasmo creciente por el debut olímpico del deporte.

Con la actualización del ranking, quedaron definidos de cara al Campeonato Mundial del próximo año, donde México encabezará el Grupo A junto con Italia, Alemania y Eslovenia.

México campeón de los World Games 2025

Diana Flores lanzó un pase decisivo a Victoria Chávez, quien anotó el touchdown que selló el bicampeonato de México en los World Games 2025 tras derrotar a Estados Unidos en el último instante del partido. (Instagram: Federación Mexicana de Fútbol Americano)

Por segunda vez consecutiva, la Selección Mexicana Femenil de Flag Football se alzó con la medalla de oro en los World Games, celebrados en Chengdu, China, tras vencer a Estados Unidos en la última jugada del encuentro.

A dos minutos del final, México lideraba el marcador cuando un castigo contra su defensa en tercera oportunidad le otorgó a Estados Unidos un primero y diez automático. Con apenas 34 segundos restantes en el reloj, las estadounidenses lograron encontrar la zona de anotación y el punto extra les dio la ventaja momentánea de 21-20, la cual parecía definitiva.

Cuando todo parecía perdido para la ofensiva comandada por Diana Flores , México logró avanzar el balón hasta la yarda 5 del equipo contrario y con tan solo tres segundos en el cronómetro, la mariscal de campo logró lanzar un pase perfecto a Victoria Chávez para lograr el touchdown y una remontada histórico en la última jugada del encuentro.