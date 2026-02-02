Copa de la Reina será transmitida en México: cuándo y dónde ver los cuartos de final

Barcelona y Real Madrid se verán las caras en nueva edición del Clásico Español este jueves 5 de febrero. (Real Madrid Femenino)

Los cuartos de final de la Copa de la Reina se disputarán este 4 y 5 de febrero, donde el principal atractivo es el clásico español entre Barcelona y Real Madrid, quienes vienen de enfrentarse hace un par de semanas en la final de la Supercopa de España.

La gran noticia para los aficionados al fútbol femenil en México es que algunos juegos seleccionados de la competencia serán transmitidos por ESPN 2 y el Plan Premium Disney+, en un nuevo impulso de la televisión para visibilizar una competencia a la cual comúnmente no se tiene acceso.

Una nueva edición del clásico femenil

Cada vez los encuentros entre ambos equipos en la rama femenina son más parejos. (AP Foto/Kin Cheung)

Real Madrid y Barcelona protagonizarán otro clásico español, apenas dos semanas después de la final de la Supercopa Femenina, donde las blaugranas se impusieron 2-0.

Históricamente, el Barcelona domina los enfrentamientos entre ambos equipos ya que el Real Madrid apenas se fundó en 2020, pero con el paso de los años las distancias se han ido acortando y los resultados han sido más apretados

En la propia final de Supercopa, el trámite del encuentro fue parejos pero dos errores a balón parado por parte del equipo merengue, abrieron la puerta para que el conjunto blaugrana anotara en par de ocasiones y quedara con el campeonato.

Colchoneras y Leonas se ven las caras

La distancia entre ambos en la Liga F es de tan solo dos puntos. (Foto: Especial)

Este enfrentamiento entre Athletic Club y Atlético de Madrid se perfila como uno de los choques más atractivos de los cuartos de final de la Copa de la Reina.

Para este encuentro, dos equipos importantes del futbol femenino español se verán las caras frente a frente por el boletos a las semifinales.

Ambos clubes dominan la tabla histórica de la Liga F por detrás del Barcelona, donde el Athletic cuenta con cinco títulos y el Atlético con cuatro trofeos.

Agenda de partidos y dónde ver en México

ESPN llevará la transmisión de dos encuentros de los cuartos de final. (@PedroMayo25 en X)

Los horarios para cada uno de los encuentros de esta ronda son los siguientes:

Atlético de Madrid vs Athletic Club

Miércoles 4 de febrero

11:45 horas

ESPN 2 y Disney+

Madrid CF vs Tenerife

Miércoles 4 de febrero

12:00 horas

Sin transmisión

Real Sociedad vs Levante Badalona

Jueves 5 de febrero

12:00 horas

Sin transmisión

Real Madrid vs Barcelona

Jueves 5 de febrero

14:00 horas

ESPN 2 y Disney+

El futbol femenil español llega a México con estos cuatro encuentros, donde los equipos buscarán conseguir su boleto a las semifinales.