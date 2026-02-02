México Deportes

Allan Saint-Maximin se defiende tras abandonar al club América por caso de racismo

El episodio que involucró a su familia obligó al delantero francés a regresar a Europa y replantear sus prioridades personales

Allan Saint-Maximin habló de la razón que lo llevó a dejar el club América tras actos de racismo contra sus hijos (REUTERS/Eloisa Sánchez)

El club América perdió a dos futbolistas en menos de 24 horas, Allan Saint-Maximin y Álvaro Fidalgo dejaron la institución por distintos motivos, en el caso del Maguito se debió a la oferta que recibió por parte del Real Betis, lo que representó una oportunidad para volver a Europa.

Sin embargo, la partida del francés fue inesperada, ya que tras denunciar que su familia fue víctima de racismo, optó por abandonar el proyecto de André Jardine y regresar a su país de origen. Esta decisión causó una serie de reacciones entre los analistas y la afición, pues Saint-Maximin no terminó de adaptarse a la Liga MX para demostrar su máximo potencial en la cancha.

La salida anticipada de Allan Saint-Maximin del Club América estuvo marcada por motivos que superan lo deportivo. El delantero francés explicó que un episodio de discriminación contra sus hijos en México resultó determinante para abandonar el equipo y regresar junto a su familia a Francia.

Allan Saint-Maximin habla de su salida de América y el racismo que sufrieron sus hijos

Allan Saint-Maximin habla de su salida de América y el racismo que sufrieron sus hijos ( REUTERS/Eloisa Sanchez)

Fue por medio de redes sociales que el delantero se sinceró sobre la decisión que tomó de dejar a las Águilas recién iniciado el torneo Clausura 2026. Según compartió en una publicación en Instagram, priorizó a su familia antes que cualquier club.

“Mi trabajo a menudo me ha impedido estar donde quería estar, y me ha hecho darme cuenta de que la vida es frágil y que cada momento importa. Es por eso que decidí volver a casa, estar más cerca de la gente que quiero y reenfocarme en lo que es realmente importante para mí”, escribió Saint-Maximin.

Y es que, previamente el futbolista fue enfático al compartir el impacto de lo vivido, pues lamentó que sus hijos afrontaran actos discriminatorios en México: “El problema no es el color de tu piel, es el color de tus pensamientos… hay una cosa que nunca toleraré: que se metan con mis hijos”.

La directiva del América respondió con un gesto simbólico en el estadio antes del partido ante Necaxa, mostrando una manta con el mensaje “No al racismo”. Ese mismo día, Saint-Maximin ya no formó parte de la convocatoria, anticipando así su despedida.

Allan Saint Maximin explicó porqué dejó el club América (IG/ @st_maximin)

Saint-Maximin agradece su breve etapa en el club América

En su mensaje de adiós, Saint-Maximin dedicó palabras de gratitud al club y a la afición. “Quiero agradecer a todos los que me han apoyado, animado y amado a lo largo de mi viaje. Has sido mi fuerza e inspiración. Estoy agradecido por todo lo que he pasado, y no puedo esperar para empezar este nuevo capítulo en mi vida. Gracias desde el fondo de mi corazón a América. Nunca olvidaré todo lo que has hecho por mí”, expresó.

El delantero también dirigió un mensaje especial al entrenador André Jardine: “Lo extrañaré mucho, míster. Gran persona”, escribió en sus redes, reiterando el respeto al cuerpo técnico durante su paso por la institución.

La llegada de Saint-Maximin en agosto de 2025 generó altas expectativas tanto en la Liga MX como entre los aficionados. Sin embargo, la adaptación resultó compleja. Sólo seis meses después de su presentación, el ciclo se cerró sin que el delantero pudiera consolidarse dentro ni fuera de la cancha.

