Allan Saint-Maximin se marcha del América tras episodio de racismo

El atacante francés se marcha sorpresivamente del club América luego de hacer pública una denuncia de discriminación hacia sus hijos. REUTERS/Eloisa Sanchez

El paso de Allan Saint-Maximin por el futbol mexicano ha llegado a su fin de manera abrupta. El atacante francés, fichaje estelar del América en el Apertura 2025, decidió poner punto final a su etapa tras denunciar públicamente un episodio de racismo contra sus hijos.

La noticia, publicada a través de las redes oficiales del club, y confirmada en conferencia de prensa por André Jardine, sacudió al entorno azulcrema en pleno inicio del Clausura 2026, dejando al equipo sin uno de sus refuerzos más mediáticos.

La institución azulcrema comunicó la determinación del futbolista francés de finalizar su contrato. (X/ @ClubAmerica)

En este sentido, la salida de Saint-Maximin no sólo representa la pérdida de un jugador con experiencia internacional, sino también un recordatorio de que el deporte no está aislado de los problemas sociales.

Un fichaje que generó ilusión y terminó en desencanto

Cuando América anunció su llegada en agosto de 2025, la expectativa era enorme. Proveniente del futbol europeo y con experiencia en la Premier League, Saint-Maximin prometía ser un refuerzo de lujo para el ataque azulcrema.

Firmó contrato hasta junio de 2027 .

Disputó 15 partidos oficiales con las Águilas.

Registró 3 goles y 2 asistencias en su breve estancia.

Aunque mostró destellos de calidad, nunca terminó de adaptarse al ritmo de la Liga MX ni a las exigencias del club. Su salida, apenas seis meses después, confirma que la apuesta no rindió lo esperado y deja al América con una plaza de extranjero libre.

La breve etapa del ex jugador de la Premier League terminó sin el impacto esperado, abriendo espacio para un nuevo refuerzo extranjero. REUTERS/Eloisa Sanchez

Al final, lo que parecía un proyecto a largo plazo se convirtió en una etapa corta marcada por la frustración y un desenlace inesperado.

El episodio que cambió el rumbo

El detonante de la salida de Saint-Maximin apuntaría a un hecho extradeportivo. En días recientes, el jugador denunció que sus hijos habían sido víctimas de racismo en México, situación que lo llevó a replantearse su continuidad.

Este episodio dejó claro que, más allá de lo deportivo, el bienestar familiar fue el factor decisivo en su decisión. En redes, el francés fue contundente: “El problema no es el color de tu piel, es el color de tus pensamientos… hay una cosa que nunca toleraré: que se metan con mis hijos”

La directiva y los jugadores mostraron solidaridad hacia el atacante francés portando una manta contra la discriminación antes del juego contra el Club Necaxa. REUTERS/Eloisa Sanchez

El club respaldó al jugador con un gesto simbólico: en el partido contra Necaxa, los futbolistas salieron con una manta que decía “No al racismo”. Sin embargo, el francés no fue convocado para ese encuentro, lo que habría sido un precedente para su salida definitiva.

Impacto en América y en la liga

La baja de Saint-Maximin obliga al América a replantear su ofensiva en pleno Clausura 2026. La directiva deberá aprovechar la plaza de extranjero liberada para reforzar al equipo y mantenerlo competitivo.

Tras la salida del jugador luego de los comentaros racistas que recibió su familia, el América podrá dar paso a la llegada de jugadores como Raphael Veiga (Instagram / @st_maximin)

Más allá del impacto deportivo, el caso expone un tema sensible: la experiencia de los futbolistas y sus familias en México. La decisión del francés estaría reflejando que los factores sociales pueden ser tan determinantes como los resultados en la cancha.