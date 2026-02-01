Jackie Nava se suma al equipo de entrenamiento de Kim Shantal previo a su pelea en Supernova 2026

La creadora de contenido se medirá cara a cara contra otra famosa de las redes sociales. (TW Kim Shantal)

Jackie Nava, ex campeona mundial de boxeo femenil y una de las pioneras de este deporte en México, se sumó al equipo de entrenamiento de Kim Shantal, reconocida influencer mexicana, para su debut en el evento Supernova Génesis 2026.

La colaboración resalta la creciente integración entre figuras del deporte profesional y celebridades digitales en un entorno que reúne a ambos mundos para crear un espectáculo enfocado hacia los usuarios más jóvenes.

La influencer saltó a la fama por su más reciente participación en el reality 'La Granja VIP'. (Captura de pantalla TikTok)

Comprometida con su enfrentamiento

Kim Shantal reveló que se está preparando en Tijuana bajo la supervisión de Nava, también conocida como la “Princesa Azteca”. Las sesiones involucran a otros profesionales y se centran en perfeccionar la técnica de la influencer de cara a su primer combate oficial.

La estructura de su entrenamiento refleja el compromiso que tiene de cara a una profesionalización de las participantes provenientes del mundo virtual en eventos que involucran deportes de contacto.

No obstante, es importante destacar que se trata de peleas amateur que, aunque no presentan un alto nivel boxístico, es necesario que las y los peleadores tengan las herramientas para evitar lesiones graves arriba del ring.

La creadora de contenido se encuentra comprometida con su preparación. (IG Kim Shantal)

¿Quién es la rival de Kim?

El enfrentamiento entre Kim Shantal y Lupita Villalobos ha despertado altas expectativas, ya que ambas debutan en el ring dentro de un espectáculo de gran audiencia. La cartelera de Supernova Génesis 2026 también destaca el duelo entre Samadhi Zendejas y Alana Flores, quienes cuentan con una fuerte presencia en redes sociales.

En paralelo, la Barby Juárez, referente del boxeo mexicano, ha manifestado su interés en sumarse como entrenadora de Zendejas, reforzando la tendencia de incorporar a ex campeonas en la formación de las nuevas figuras del entretenimiento digital y deportivo.

El evento está programado para el 26 de abril de 2026 en la Arena Ciudad de México. En las semanas previas, los preparativos y la unión de talentos de distintas esferas anticipan un espectáculo que busca redefinir los límites del entretenimiento deportivo. Te dejamos la cartelera:

Alana Flores vs. Samadhi Zendejas (Pelea estelar)

Mario Bautista vs. Aarón Mercury

Lupita Villalobos vs. Kim Shantal

Milica vs. Arigeli

Abraham Flores vs. Nando (Hermano de Yolo)

Willito vs. Lonche

El papel de Jackie Nava, al guiar a Kim Shantal en su primera experiencia profesional, evidencia el impacto de estas alianzas intergeneracionales, impulsando el boxeo femenil y abriendo puertas a nuevos perfiles en escenarios de alcance nacional.

Este es uno de los eventos más esperados de la noche. (TW Super Nova)

¿Quién es Kim Shantal?

Kim Shantal es una de las creadoras de contenido más influyentes de México, consolidada como una figura clave en el mundo del entretenimiento digital y las redes sociales. Nacida el 30 de octubre de 1993 en Tijuana, Baja California, inició su camino hacia la fama como integrante del polémico pero exitoso colectivo Badabun, donde destacó por su carisma y participación en diversos retos y programas virales.

Tras su salida del colectivo, Kim logró reinventar su marca personal, expandiendo su presencia hacia el modelaje, el baile y la música. Su versatilidad la ha llevado a participar en importantes reality shows, como “La Venganza de los Ex” de MTV y la competencia deportiva “Guerreros”, donde demostró su disciplina física y competitividad ante una audiencia masiva.

Con una comunidad que supera los millones de seguidores en plataformas como Instagram, YouTube y TikTok, Shantal se ha convertido en un referente de estilo de vida y empoderamiento para las nuevas generaciones. Actualmente, continúa diversificando su carrera, colaborando con marcas internacionales y explorando nuevas facetas artísticas, manteniéndose vigente en una industria digital que evoluciona constantemente.